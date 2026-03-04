Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Senki sem kíváncsi a Netflix kémsorozatára: óriásit bukott az Éjjeli ügynök 3. évada

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 16:49
Magasról lehet nagyot esni. Ha ezt a közmondást pedig valahogy illusztrálni szeretnénk, elég csak a Netflix Éjjeli ügynök című kémsorozatára gondolni, melyért éltek-haltak a rajongók két évadon keresztül, hogy aztán a harmadik felvonásra eltűnjön a széria varázsa, és vele együtt a rajongói is.
Örökös-Tóth Lajos
A jó kémsorozatok sosem mennek ki a divatból, ezt már a 24 óta tudjuk, melynek szárnyai alól a zsáner rengeteg kiválósága bújt már elő. Ilyen remek „tanítvány” volt például a 2023-ban, Matthew Quirk azonos című regénye alapján készített Éjjeli ügynök is. A Gabriel Basso főszereplésével bemutatott Netflix-sorozat egy jelentéktelen FBI-ügynök körömrágósan izgalmas felemelkedéstörténetét meséli el, és nézők millióit szögezte képernyő lé immár két felvonáson keresztül. A három igazság viszont úgy néz ki, tényleg csak magyar sajátosság, mert az amerikai kémszéria épp a harmadik fejezetére, mikor a legnagyobb magasságokba kellett volna törnie, akkor maradt a leginkább egyedül.

Éjjeli ügynök THE NIGHT AGENT: SEASON 3 - TV Series
Az Éjjeli ügynök 3. évada február végén debütált a Netflixen (Fotó: Netflix)

Senki sem nézi az Éjjeli ügynök 3. évadát?

Valószínűleg a világ számos háztartásában kőbe volt véve a 2026. február 19-i dátum, legalábbis ezt gondolhattuk az Éjjeli ügynök előző évadainak népszerűsége miatt. Hogy kicsit a számok is beszéljenek, a titkosügynök-show első felvonása például a Netflix történetének 10. legnézettebb sorozata a maga 98 milliós megtekintésével.

Ám, a nézők valahogy az idei szezonstart során mégsem tolongtak a rajtvonalnál. A sorozat bukásának baljós jelei már az elején érezhetők voltak a levegőben. Az Éjjeli ügynök 3. évada példának okáért, egyszer sem tudott a nézettségi lista élére törni, ami először fordult elő a műsor története során. Igaz, Shawn Ryan sorozata most először szállt harcba a Netflix másik nagy gigászával, az idén negyedik évadával jelentkező A Bridgerton családdal, az eredmény pedig csúfos kudarc.

A trilógia harmadik fejezetének nézettsége az Éjjeli ügynök 2. évadához képest közel a felére (!) csökkent, ami viszont érthetetlen, hiszen minőségében nem romlott a széria, és abban is kételkednénk, hogy megkopott volna az érdeklődés a kémzsáner iránt. A válasz minden bizonnyal a rossz időzítésben rejlik.

THE NIGHT AGENT: SEASON 3 - TV Series
Az Éjjeli ügynök 3. évada a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának éléről a bűzlő középmezőnybe süllyedt vissza (Fotó: Netflix)

A Netflix törölheti a 4. fejezetet

A kérdés csak az, ezt a vereséget vajon majd hogyan fogják megmagyarázni az Éjjeli ügynök készítői a sorozatait híresen könnyedén elkaszáló Netflix döntéshozóinál? Hiába van még a tárban már most több évadnyi el nem regélt történet, a streamingóriást ezt nem biztos, hogy izgatja, elég csak Arnold Schwarzenegger kémsorozatának sanyarú sorsára gondolunk.

Az Éjjeli ügynök 4. évada már javában a harmadik premiere előtt tervezés alatt állt, ám a negatív fejlemények tekintetében könnyedén lesöpörhetik a tervezőasztalról, pedig a New York után ezúttal Los Angelesben játszódó következő fejezet mellett még egy spinoffot is fontolgattak, de nem kizárt, hogy mindez megy a levesbe.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

