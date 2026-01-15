Otthontámogatás 2026: sokaknak segíthet az évi 1 millió forint, de egy dátumon múlhat minden

Az Otthontámogatás 2026-tól évente nettó 1 millió forinttal csökkentheti a lakáshitel terheket.

A jogosultság munkáltatóhoz kötött, és nem minden hiteltípusnál használható fel.

Az igénylés benyújtási határidejének elmulasztása végleges pénzvesztést jelenthet.

2026. január 1-jén életbe lépett az otthontámogatásról szóló kormányrendelet, amely évente nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosíthat azok számára, akik meghatározott közfeladatot ellátó munkáltatóknál dolgoznak, és lakáscélú hitellel rendelkeznek, vagy ilyet terveznek felvenni. A támogatás sokak számára valódi könnyebbséget jelenthet, ugyanakkor a részletszabályok ismerete nélkül könnyű félreérteni a lehetőséget.

Az otthontámogatás 2026-ban évente akár 1 millió forinttal csökkentheti a lakáshitel terheit.

Fotó: 123RF

Az otthontámogatás kapcsán tavaly decemberben pontosítottak több fontos kérdést, ennek megfelelően jogszabályba foglalták, hogy a támogatás nem általános lakástámogatás, ennél fogva nem jár automatikusan mindenkinek, és nem váltja ki a lakáshitelt. A célja, hogy csökkentse egy meglévő vagy tervezett lakáscél pénzügyi terheit a közszférában dolgozók számára.

A támogatás összege jogosultanként évente nettó 1 millió forint, amelyet nem kell visszafizetni, és amelyet nem a bank, hanem a munkáltató fizet ki. Amennyiben egy házaspár mindkét tagja jogosult, és ugyanarra az ingatlanra igénylik, a támogatás összevonható, így akár évi 2 millió forinttal is csökkenthető a lakáshitel terhe.

A jogosultság ugyanakkor nem egyéni döntés kérdése. Az számít, hogy az adott munkáltató szerepel-e a Magyar Államkincstár hivatalos nyilvántartásában. A támogatás elsősorban a rendvédelemben, egészségügyben, oktatásban, szociális ellátásban, önkormányzatoknál, kormányhivataloknál és más közfeladatot ellátó intézményeknél dolgozókat érinti.

A felhasználás tekintetében is fontos a pontos értelmezés. Az otthontámogatás kizárólag lakáscélú konstrukciókhoz kapcsolódhat: klasszikus lakáshitelhez, zártvégű pénzügyi lízinghez, illetve lakás-előtakarékossággal kombinált hitelekhez. Szabad felhasználású hitelre, Babaváróra vagy munkáltatói kölcsönre nem vehető igénybe, még akkor sem, ha a pénzt ténylegesen lakhatásra fordítanák.