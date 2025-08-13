Kiknek és mire járhat havi 83 ezer forintos otthontámogatás? Mutatjuk!

Hamarosan évi egymillió forintos otthontámogatást vehetnek igénybe a köztisztviselők. A pénz új vagy már meglévő lakáshitel törlesztésére lesz fordítható, ami akár lehet a szeptemberben induló Otthon Start hitel is. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni erről az újfajta támogatásról!
A fiatalok (35 év alattiak), családosok és első lakásukat vásárlók mellett hamarosan az állami dolgozók széles köre is kaphat kormányzati segítséget a lakhatáshoz, például a(z)
Fontos tudni, hogy a tanárok és az egészségügyi dolgozók közül mind az állami, mind az egyházi, alapítványi fenntartású intézmények dolgozói jogosultak lehetnek a támogatásra, a minisztériumi dolgozók közül viszont a miniszterek és államtitkárok nem igényelhetik majd a támogatást.
Az új támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére, előtörlesztésére, végtörlesztésére vagy egy új lakáshitel önerejére lesz majd költhető. Kitétel, hogy a hitelnek lakáscélúnak kell lennie. Emiatt személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel, babaváró hitel, munkáshitel, hitelkártya- vagy folyószámlahitel-tartozás törlesztésére nem lehet majd a támogatást igénybe venni.
Évi 1 millió forintos, vagyis havi 83.333 forintos támogatást lehet majd igényelni, egyfajta cafeteriaként. Ez azt jelenti, hogy a juttatás érkezhet havonta, évente vagy egyéb időközönként is, attól függően, hogyan állapodunk meg a munkáltatóval.
Egy normál, 20 milliós piaci lakáshitel (6%-os kamat, 25 évre, 10 éves kamatperiódussal) havi törlesztése 130.000 forint helyett mindössze 47. 0000 forint lesz a támogatásnak köszönhetően. Aki pedig az Otthon Start keretében vesz majd fel 20 millió forint hitelt (3%-os kamat, 25 évig végig fix), az havi 95.000 forint helyett 11.000 forint törlesztőt fog fizetni. Akinek ettől eltérő összegű, meglévő lakáshitele van, vagy ennél nagyobb összeget venne fel a közeljövőben, az egyszerűen vonja ki a havi 83.333 forintot a havi törlesztőből és máris megkapja, pontosan mennyit fog havonta fizetni a támogatás igénybevételével.
Az otthontámogatás nem automatikusan jár majd, hanem igényelni kell a munkáltatónál.
A támogatás részletein még dolgozik a kormány, annyit azonban már most tudni, hogy a program előreláthatólag 2026 januárjától indul el. Arról pedig, hogy meddig lesz majd igényelhető a támogatás, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az augusztus 6-ai kormányinfón azt mondta, egyelőre nincs konkrét időkorlátja a programnak.
Mit lehet még tudni erről az új otthontámogatásról?
