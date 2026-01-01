Bambusz gondozása: így fog szerencsét hozni az újévre

Apróságokkal is tehetünk annak érdekében, hogy szerencsénk legyen az új évben. Az egyik ilyen egy növény, ami az évezredes kínai feng shui szerint segíti, hogy bőségben teljen az év. Ám ehhez az kell, hogy a bambusz gondozása zökkenőmentes legyen. A Fanny magazin tippjeivel neked is sikerül életben tartanod ezt a különleges növényt. Mutatjuk, mire figyelj oda!

A bambusz gondozása nem nehéz, csupán néhány dolgot kell betartanod

Fotó: 123RF

A bambusz szerencsét hoz az új évre a feng shui szerint.

Érdemes kertészetben megvásárolni.

A bambusz elültetése és módjai.

A bambusz öntözése.

A bambusz víz-és fényigénye.

A bambusz gondozása meghozza a szerencsét

A feng shui szerint szerencsét hoz a bambusz

A feng shui szerint ez a növény támogatja a jó energiák áramlását, egészséget, gazdagságot hoz, és ha újévi ajándékként kapja valaki, szerencsét hoz a házba. Azonban a bambusz gondozásánál arra figyelni kell, hogy nem bambusz, hanem a Dracéna nemzetséghez tartozik – így ennek megfelelő törődést igényel.

Általában szerencsehozó bambuszt érdemes kertészetekben venni, de akkor is alaposan nézzük meg: ne legyen puha vagy nyálkás tapintású a szára, legyenek friss, élénkzöldek a levelei, és a növény alatt lévő víz maradjon tiszta – ha zavaros, inkább ne vigyük haza.

El kell ültetni a bambuszt?

Amennyiben most vásárolunk először ilyen növényt, talán meglepőnek találjuk, hogy az üzletekben szinte kizárólag vázában, vízben látjuk, cserépben nagyon ritkán kapható. Ez nem véletlen: ennek a növénynek a gyökerei vízben fejlődnek a legszebben, amennyiben rendszeresen cseréljük a vizet, és nem kap direkt napfényt.

Mivel évekig is szépen fejlődik vízben, csak kevesen ültetik át cserépbe. Ha mégis szeretnénk erre áttérni, várjuk meg, hogy a növénynek 5–10 centis, erős gyökerei legyenek, ezután ültessük laza, jó vízáteresztő-képességű földbe. A növény földbe ültetése stresszt okozhat, így ha régóta vízben neveltük, inkább hagyjuk abban.

Cserépbe is lehet ültetni a bambuszt

Fotó: 123RF

A bambusz öntözése

A cserépben tartott bambusz földjét tartsuk nedvesen, de figyeljünk, hogy ne öntözzük túl, ne alakuljon ki pangó víz, mert ez gyökérrothadáshoz vezethet. Míg vízben tartott növénynél nem kell a páratartalomra ügyelni, a cserépben tartottnál igen, ezért tegyünk mellé kavicsos, vízzel teli tálat.