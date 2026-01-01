SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Bambusz gondozása: így fog szerencsét hozni az újévre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 18:15
Gyakran ajándékozzuk egymásnak újévkor ezt az élénkzöld szobanövényt, ami mágnesként vonzza a jó energiákat az otthonunkba. Összegyűjtöttük, mi mindenre van szüksége, hogy szép maradjon. A bambusz gondozása nem olyan nehéz, mutatjuk a jól bevált trükköket.
Apróságokkal is tehetünk annak érdekében, hogy szerencsénk legyen az új évben. Az egyik ilyen egy növény, ami az évezredes kínai feng shui szerint segíti, hogy bőségben teljen az év. Ám ehhez az kell, hogy a bambusz gondozása zökkenőmentes legyen. A Fanny magazin tippjeivel neked is sikerül életben tartanod ezt a különleges növényt. Mutatjuk, mire figyelj oda!

bambusz gondozása egy szobában álló cserépben.
A bambusz gondozása nem nehéz, csupán néhány dolgot kell betartanod
Fotó: 123RF
  • A bambusz szerencsét hoz az új évre a feng shui szerint.
  • Érdemes kertészetben megvásárolni.
  • A bambusz elültetése és módjai.
  • A bambusz öntözése.
  • A bambusz víz-és fényigénye. 

A bambusz gondozása meghozza a szerencsét

A feng shui szerint szerencsét hoz a bambusz

A feng shui szerint ez a növény támogatja a jó energiák áramlását, egészséget, gazdagságot hoz, és ha újévi ajándékként kapja valaki, szerencsét hoz a házba. Azonban a bambusz gondozásánál arra figyelni kell, hogy nem bambusz, hanem a Dracéna nemzetséghez tartozik – így ennek megfelelő törődést igényel.

Általában szerencsehozó bambuszt érdemes kertészetekben venni, de akkor is alaposan nézzük meg: ne legyen puha vagy nyálkás tapintású a szára, legyenek friss, élénkzöldek a levelei, és a növény alatt lévő víz maradjon tiszta – ha zavaros, inkább ne vigyük haza.

El kell ültetni a bambuszt?

Amennyiben most vásárolunk először ilyen növényt, talán meglepőnek találjuk, hogy az üzletekben szinte kizárólag vázában, vízben látjuk, cserépben nagyon ritkán kapható. Ez nem véletlen: ennek a növénynek a gyökerei vízben fejlődnek a legszebben, amennyiben rendszeresen cseréljük a vizet, és nem kap direkt napfényt.

Mivel évekig is szépen fejlődik vízben, csak kevesen ültetik át cserépbe. Ha mégis szeretnénk erre áttérni, várjuk meg, hogy a növénynek 5–10 centis, erős gyökerei legyenek, ezután ültessük laza, jó vízáteresztő-képességű földbe. A növény földbe ültetése stresszt okozhat, így ha régóta vízben neveltük, inkább hagyjuk abban.

bambusz kerámia cserépben egy szobában.
Cserépbe is lehet ültetni a bambuszt
Fotó: 123RF

A bambusz öntözése

A cserépben tartott bambusz földjét tartsuk nedvesen, de figyeljünk, hogy ne öntözzük túl, ne alakuljon ki pangó víz, mert ez gyökérrothadáshoz vezethet. Míg vízben tartott növénynél nem kell a páratartalomra ügyelni, a cserépben tartottnál igen, ezért tegyünk mellé kavicsos, vízzel teli tálat. 

A vázában tartott bambusz alatt hetente cseréljük a vizet úgy, hogy a szárat 2-3 cm magasan lepje el. A csapvíz klórtartalma sárgulást okozhat, ezért használjunk esővizet vagy szűrt vizet.

Hova tegyük a bambuszt?

Szórt fényben, világos helyiségben fejlődik a legszebben, de arra figyeljünk, hogy közvetlenül ne érjék a napsugarak, mert sárgulhatnak, megéghetnek a levelei.

Hőigénye 18–24 °C, nem fejlődik szépen, ennél alacsonyabb hőmérsékleten. A huzatot sem szereti, a levelei barnulhatnak, pöndörödhetnek tőle, ezért olyan helyre tegyük, ahol szellőztetéskor is védve van.

Komoly, nagyobb metszést nem kell rajta ejteni, de érdemes visszavágni a hosszú, megnyúlt hajtásokat tavasszal vagy nyár elején, ezzel arra ösztönözzük a növényt, hogy új hajtásokat hozzon. Metszéskor a levágott csúcsokból dugványt készíthetünk, ezekről szaporíthatjuk a bambuszt

Az alábbi videó a bambusz kertbe ültetésében segít:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
