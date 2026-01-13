Ezeket semmi esetre hagyd ki: ezeken a hivatalos jégpályákon teljes biztonságban korcsolyázhatsz!

A dermesztő hideg beálltát követően sokan megkockáztatják azt, hogy rámerészkednek a befagyott tavakra és vízfelületekre korcsolyázás céljából, ám ennek sokszor csúnya baleset, vagy akár tragédia is lehet a vége. Fontos tehát kiemelni: a korcsolyázás helye nem a csatorna, nem a bányató, hanem a hivatalos, ellenőrzött jégpálya. Az alábbiakban most hat olyan jégpályát mutatunk, ahol veszélyek nélkül élvezheted ezt a népszerű, téli sportot.

Az alábbi jégpályákon az élvezetről, nem a túlélésről fog szólni a kocrsolyázás / Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld (Képünk illusztráció)

Hat biztonságos jégpálya Magyarországon

1. Budapest – Csepel: Csepeli Jégpark

A Csepeli Jégpark egy ideiglenes, de hivatalos városi jégpálya, mesterségesen kialakított jéggel. A felület egyenletes, világított, és felügyelet mellett használható.

2. Budapest – Városligeti Műjégpálya

Az ország legismertebb műjégpályája, amely már több mint százéves hagyománnyal bír. A jég vastagságát és állapotát folyamatosan ellenőrzik, a pálya használata szabályozott. Ez nem befagyott víz, hanem kifejezetten sportolásra kialakított létesítmény.

3. Székesfehérvár – Koriliget

Székesfehérváron, a Zichy-ligetben működik a Koriliget nevű szabadtéri műjégpálya. A jég mesterséges és karbantartott. Családoknak és kezdőknek is biztonságos választás, szemben bármilyen természetes jéggel.

4. Győr – Győri Jégsport Központ

Győrben fedett jégcsarnokban korcsolyázhatsz, ráadásul biztonságban. A jég állandó, ellenőrzött, az egész létesítmény sportcélra készült.

5. Kecskemét – Városi Műjégpálya

Kecskeméten szezonálisan működő városi műjégpálya várja a korcsolyázókat. A jégfelület egyenletes, karbantartott, a használat felügyelt, ami óriási különbség a természetes jéggel szemben, ahol nincs ellenőrzés.

6. Szeged – Városi Műjégpálya

Szegeden a városi műjégpálya biztosít lehetőséget a biztonságos téli sportolásra. A jég minőségét figyelik, a pálya kialakítása megfelel a biztonsági előírásoknak.

Miért kell kerülni a nem hivatalos jégpályákat?

Mivel a jég vastagsága nem egyenletes: alulról áramló víz, növényzet, iszap, melegebb források vagy akár korábbi repedések is gyengíthetik. A felszín is sokszor csalóka: lehet, hogy simának, fehérnek és masszívnak látszik, de elég egy lépés is, hogy hirtelen eltűnjön a lábad alól. A jeges vízbe esés sokkhatása másodpercek alatt izomgörcsöket, pánikot és gyors kihűlést okozhat. Ilyenkor nem a rutin, hanem a szerencse dönt, és ez az, amire nem szabad építeni - emelte ki a Köpönyeg.

