Ezeket semmi esetre hagyd ki: ezeken a hivatalos jégpályákon teljes biztonságban korcsolyázhatsz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 10:40
A befagyott tavak és vízfelületek sokakat csábítanak, ám nem érdemes kockáztatni, hogy beszakad alattunk a jég. Inkább válaszd az alábbi, hivatalos jégpályák valamelyikét, amik garantáltan nem okoznak majd csalódást!
Bors
A szerző cikkei

A dermesztő hideg beálltát követően sokan megkockáztatják azt, hogy rámerészkednek a befagyott tavakra és vízfelületekre korcsolyázás céljából, ám ennek sokszor csúnya baleset, vagy akár tragédia is lehet a vége. Fontos tehát kiemelni: a korcsolyázás helye nem a csatorna, nem a bányató, hanem a hivatalos, ellenőrzött jégpálya. Az alábbiakban most hat olyan jégpályát mutatunk, ahol veszélyek nélkül élvezheted ezt a népszerű, téli sportot.

DSC_5687
Az alábbi jégpályákon az élvezetről, nem a túlélésről fog szólni a kocrsolyázás / Fotó: Csapó Balázs /   Kisalföld (Képünk illusztráció)

Hat biztonságos jégpálya Magyarországon

 

1. Budapest – Csepel: Csepeli Jégpark 

A Csepeli Jégpark egy ideiglenes, de hivatalos városi jégpálya, mesterségesen kialakított jéggel. A felület egyenletes, világított, és felügyelet mellett használható.

2. Budapest – Városligeti Műjégpálya

Az ország legismertebb műjégpályája, amely már több mint százéves hagyománnyal bír. A jég vastagságát és állapotát folyamatosan ellenőrzik, a pálya használata szabályozott. Ez nem befagyott víz, hanem kifejezetten sportolásra kialakított létesítmény.

3. Székesfehérvár – Koriliget

Székesfehérváron, a Zichy-ligetben működik a Koriliget nevű szabadtéri műjégpálya. A jég mesterséges és karbantartott. Családoknak és kezdőknek is biztonságos választás, szemben bármilyen természetes jéggel.

4. Győr – Győri Jégsport Központ

Győrben fedett jégcsarnokban korcsolyázhatsz, ráadásul biztonságban. A jég állandó, ellenőrzött, az egész létesítmény sportcélra készült.

5. Kecskemét – Városi Műjégpálya

Kecskeméten szezonálisan működő városi műjégpálya várja a korcsolyázókat. A jégfelület egyenletes, karbantartott, a használat felügyelt, ami óriási különbség a természetes jéggel szemben, ahol nincs ellenőrzés.

6. Szeged – Városi Műjégpálya

Szegeden a városi műjégpálya biztosít lehetőséget a biztonságos téli sportolásra. A jég minőségét figyelik, a pálya kialakítása megfelel a biztonsági előírásoknak.

Miért kell kerülni a nem hivatalos jégpályákat?

Mivel a jég vastagsága nem egyenletes: alulról áramló víz, növényzet, iszap, melegebb források vagy akár korábbi repedések is gyengíthetik. A felszín is sokszor csalóka: lehet, hogy simának, fehérnek és masszívnak látszik, de elég egy lépés is, hogy hirtelen eltűnjön a lábad alól. A jeges vízbe esés sokkhatása másodpercek alatt izomgörcsöket, pánikot és gyors kihűlést okozhat. Ilyenkor nem a rutin, hanem a szerencse dönt, és ez az, amire nem szabad építeni - emelte ki a Köpönyeg.
 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
