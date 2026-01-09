Nem hiszel a jóslatokban? Az ősök hónapok óta tudták, hogy brutális fagy jön

Hetek óta tart a hideg időjárás, ám az ősi jóslatok szerint mindez már jóval korábban, fél évvel ezelőtt eldőlt. A népi időjóslás egyik fontos momentuma Jakab napja, amely a falusi kalendáriumok szerint meghatározó a tél alakulásában.

Hónapokkal ezelőtt jóslatok értesítettek minket a hidegről

Fotó: lilit01 / Shutterstock

Igaznak bizonyult a jóslat: elődeink pontosan tudták volna, milyen hidegek érkeztek januárban

A hagyomány úgy tartja: ha július 25-én, azaz Jakab napján hőség van, akkor a tél kíméletlen lesz – emlékeztet a Köpönyeg oldala. A híres népi mondás szerint:

Ha Jakab napján tűz a nap, a jég belevág a földbe.

Bár elsőre költői túlzásnak tűnhet, ez a megfigyelés évtizedek tapasztalatán alapul. A Jakab napi hőségből a gazdák arra következtettek, hogy a természet később „visszaveszi az egyensúlyt”, és keményebb tél következik.

Tavaly Jakab napján tikkasztó meleg uralkodott. Akkor még kevesen gondoltak a téli hónapokra, most azonban a reggeli dermesztő hideg és az egyre gyakoribb havazás ismét megerősítette: a népi jóslat nem volt alaptalan. Az idei hideg nem csupán egy-egy éjszakára érkezett. Napok óta tart, és egyre csak fokozódik. A fagy nem enged, az utak csúsznak, a hó pedig nem olvad.

A havazás nem csupán látványos díszlet: csendesebbé teszi a tájat, elnyeli a hangokat, és még inkább kihangsúlyozza a telet. Nemcsak a kezünk és az arcunk fázik, de minden mozdulatunk lassabbá válik. Szinte szó szerint elcsendesül a világ.