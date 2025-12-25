Fotókon a régi telek Budapesten – Ilyenek voltak a XX. század emlékezetes, hótakaróval borított, fagyos pillanatai

A Fortepan archívumában számos téli felvétel maradt fenn Budapest különböző helyszíneiről a XIX-XX. század fordulójától kezdődően. A régi telek e képekből jól rekonstruálhatók: a hó rendszeres, tartós és hatalmas mennyiségű jelenség volt a városban.

Ilyenek voltak a régi telek Budapesten: a budapesti városligeti jégpálya a Városligeti-tavon, háttérben a Vajdahunyad vára (év: 1907)

Fotó: Schoch Frigyes / Fortepan

Archív felvételek arról, milyenek voltak a régi telek Budapesten a XX. században.

Vastag, tartós hótakaró jellemezte a várost, amelyhez a közlekedés és a mindennapi élet is alkalmazkodott.

A korcsolyázás, szánkózás és síelés a városi tél természetes része volt a Városligettől a Normafáig.

Régi telek hangulata Budapesten

A felvételek különböző városrészekben, utcákon és tereken készültek, mégis hasonló időjárási viszonyokat mutatnak. A régi telek idején a vastag hótakaró megszokott körülmény volt, a közlekedés, a gyalogosforgalom és a városi élet pedig ehhez alkalmazkodott. A képeken látható hó mennyisége ma már szokatlannak számít.

1967 - Normafa, ahová a budapestiek síelni jártak. Kilátás a Béla király úti kormányrezidencia felé

Fotó: FŐFOTÓ / Fortepan

Az akkor élő budapestiek pedig előszeretettel ki is használták e hideg telek lehetőségeit, épp úgy eljártak korcsolyázni, szánkózni, vagy síelni, ahogy mi is. A városligeti pálya (a mai Műjégpálya elődje) 1870-ben nyílt meg, a budapestiek pedig előszeretettel látogatták. A Normafán ekkoriban még 7 pályán is lehetett síelni, sőt 1990-ig síugrósánc is létezett. Ami pedig a Tabán szilaj lejtőit illeti, fél Budapest oda járt szánkózni.

Másfelől az ember tekintete szívesen elidőzik Budapest mára megváltozott, vagy éppen változatlan városképén is, és árgus tekintetekkel keresi, hogy bizonyos részletek miben és mennyire változtak meg az évtizedek során. Egy szó mint száz, nincs ember, aki ne nézné nosztalgiával teli szívvel a sokszor több évtizedes régi képeket.