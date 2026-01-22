Ne fázz többé otthon: így tartsd bent a meleget a lakásban

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 16:15
A hideg téli hónapokban fontos, hogy bent tartsuk a meleget a lakásban. Néhány házi praktikával javíthatjuk otthonunk hőszigetelését, miközben a fűtésszámlán is spórolhatunk.

Sokszor nem elég, hogy a radiátor rendben működik: egy rosszul záródó ajtó vagy gyengén szigetelő ablak akár havi több ezer forint pluszköltséget is jelenthet. Bár a legjobb megoldás a csere vagy felújítás lenne, akkor is sokat tehetsz a lakás hőszigeteléséért, ha nincs most erre félretett pénzed. A Fanny magazin elárul néhány olcsó házi praktikát, amikkel felújítás nélkül is kellemesebb lesz a lakás hőérzete, és csökkentheted a rezsiszámládat.

A lakás hőszigetelése segít csökkenteni a fűtésszámlát
A lakás hőszigetelése segít csökkenteni a fűtésszámlát.
Fotó: 123RF

1. Így kezdd a hőszigetelést

Ha magas a rezsi, elsőként nézd meg, hol van huzat: egy füstölőt vagy egy égő gyertyát vigyél végig az ablak- és ajtókeretek mentén. Ahogy a láng vagy a füst hajlik, látni fogod, hol áramlik be a hideg levegő. Ezeken a pontokon érdemes kezdeni a védekezést.

2. Takard be az alját

A régebbi ajtók alatt is lehetnek rések, ezekre szintén az öntapadós eszközök jelentik a megoldást. Kapható ezekből seprős vagy gumis kivitel. Egyszerűen csak ragaszd fel őket az ajtó aljára.

3. A redőnyök titkos ereje

A redőny kiváló hőszigetelő! Éjszakára engedd le a redőnyöket, vagy csukd be a zsalugátereket. Így plusz légpárna képződik, és jelentősen csökken a hőveszteség az ablakon keresztül. 

4. Ragaszd le a réseket

Gazdaboltokban, barkácsüzletekben vásárolhatsz néhány ezer forintért öntapadós szigetelőcsíkot, melyet az ablak és a keret találkozásához lehet ragasztani. Ez kitölti a keret és a szárny közötti rést, ezáltal sokat spórolhatsz a fűtésszámlán.

Ha az ablak nem zár megfelelően, az öntapadós szigetelőcsík is megoldás lehet.
Ha az ablak nem zár megfelelően, az öntapadós szigetelőcsík is megoldás lehet.
Fotó: Marina Gordejeva / 123RF

5. Pajzsként óv a függöny

A sűrű anyagú, vastag sötétítő függönyök, például a hőszigetelő, azaz a blackout függöny is segít, hogy éjszaka ne szökjön ki a meleg az ablakokon keresztül.

6. Egyszerre véd és díszít

Rengeteget számítanak a hideg sugárzás ellen a párkányra helyezett huzatfogó ablakpárnák, melyek szép dekorációk is lehetnek az ablakodban.

7. Hagyd szabadon

A radiátorokra ne lógjon rá a függöny, ne száríts rajtuk ruhát, és bútorokkal se takard el őket, mert ezzel csökken a hőleadás és a meleg levegő áramlása a szobában.

8. Átmeneti megoldás

Sokszor nem az ablak huzatos, hanem az üveg nem hőszigetelt, ilyenkor átmeneti megoldásként buborékfóliát is tehetsz rá. A buborékos felével helyezd a megtisztított, benedvesített ablakra. Figyelj, hogy ne maradjon levegős alatta.

Remek hőszigetelő hatása van a buborékfóliának is.
Remek hőszigetelő hatása van a buborékfóliának is.
Fotó: 123RF

9. Alulról sem fázol meg

Ha a padlót nem szigetelted korábban, akkor nemcsak a komfortérzeted csökken, de a hő is itt szökik el a leggyorsabban, főleg, ha pince van alatta. Egy vastag szőnyeg rengeteg hőt képes megtartani, és fázni sem fogsz.

10. Teríts rá egy falvédőt

Bár ma már nem divat a vastag szövet a falon, helyette mégis érdemes megfontolni a falvédőket: a szivacsos vagy parafa falpanel felhelyezése az ágy mellé, kanapé mögé megakadályozza a közvetlen hőelvonást, és a komfortérzetet is növeli.

Kíváncsi vagy, melyek a leggyakoribb hibák a hőszigetelés során? Nézd meg a videót!

