Nem melegszik a radiátor? Így lesz forró pillantok alatt

Fotó: Fotomoment001 / Shutterstock

Mit tegyek, ha a radiátor nem melegszik? Így lesz forró pillanatok alatt

A hideg beköszöntével egyre fontosabb, hogy a fűtési rendszer megbízhatóan működjön. Ha azt veszed észre, hogy a radiátor – vagy akár az egész fűtési rendszer – nem melegszik megfelelően, az első ránézésre ijesztő lehet, viszont nem feltétlenül kell azonnal szerelőt hívni, mert lehet, hogy egy gyakori probléma áll a háttérben. Lássuk, mi lehet az oka annak, hogy nem melegszik a radiátor, és mit tehetsz, hogy elhárítsd a problémát.

Miért nem melegszik fel a radiátor?

Amikor a radiátorod bekapcsolás után sem kezd el melegedni, érdemes megvizsgálni, hogy egy-egy darabról van-e szó, vagy az egész helyiséget/fűtési kört érinti a gond. Ha csak egy radiátor hűvös, akkor csak egy fűtőtesttel lesz gond, viszont ha a többi sem működik, akkor rendszerszinten érdemes keresgélni.

Mik a hideg radiátor leggyakoribb okai?

1. Levegő a radiátorban – egyszerű, mégis gyakori

Ha a radiátor teteje hideg marad, alul viszont meleg, az általában azt jelzi: levegő csapdába került a rendszerben. Ilyenkor a víz áramlása elakad, és nem jut el megfelelően a hőleadásig.

Megoldás:

készíts elő egy rongyot vagy törülközőt (kis víz várható); használj légtelenítő kulcsot vagy lapos csavarhúzót; nyisd meg a szelep-furatot, amíg halk szisszenéssel el nem tűnik a levegő, és elkezd folyni a víz;

Ez után általában már érezhetően melegszik a radiátor.

Fotó: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock

2. A szelep nem működik – ellenőrizd, hogy nem ragadt-e be

A radiátorhoz tartozó szelep (legyen az termosztatikus vagy „csak” elzáró­) felelős a víz áramlásának szabályozásáért. Ha ez beragadt vagy eltömődött, akkor nem jön elég forró víz – és a radiátor hideg marad.

Próbáld meg finoman mozgatni a szelepet, nyomd be a betétet, és figyeld, hogy reagál-e. Ha igen, lehet, hogy csak egy kis karbantartás kellene – de ha nem reagál, akkor cserére szorul.