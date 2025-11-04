Nem melegszik a radiátor? Így lesz forró pillantok alatt

Hideg radiátor? Nem sok rosszabb dologra tudunk gondolni a hideg beköszöntével. Ha nem szeretnél vacogni a lakásban, akkor most hoztunk pár tuti megoldást ha a radiátor nem melegszik!
A hideg beköszöntével egyre fontosabb, hogy a fűtési rendszer megbízhatóan működjön. Ha azt veszed észre, hogy a radiátor – vagy akár az egész fűtési rendszer – nem melegszik megfelelően, az első ránézésre ijesztő lehet, viszont nem feltétlenül kell azonnal szerelőt hívni, mert lehet, hogy egy gyakori probléma áll a háttérben. Lássuk, mi lehet az oka annak, hogy nem melegszik a radiátor, és mit tehetsz, hogy elhárítsd a problémát.
Amikor a radiátorod bekapcsolás után sem kezd el melegedni, érdemes megvizsgálni, hogy egy-egy darabról van-e szó, vagy az egész helyiséget/fűtési kört érinti a gond. Ha csak egy radiátor hűvös, akkor csak egy fűtőtesttel lesz gond, viszont ha a többi sem működik, akkor rendszerszinten érdemes keresgélni.
Ha a radiátor teteje hideg marad, alul viszont meleg, az általában azt jelzi: levegő csapdába került a rendszerben. Ilyenkor a víz áramlása elakad, és nem jut el megfelelően a hőleadásig.
Ez után általában már érezhetően melegszik a radiátor.
A radiátorhoz tartozó szelep (legyen az termosztatikus vagy „csak” elzáró) felelős a víz áramlásának szabályozásáért. Ha ez beragadt vagy eltömődött, akkor nem jön elég forró víz – és a radiátor hideg marad.
Próbáld meg finoman mozgatni a szelepet, nyomd be a betétet, és figyeld, hogy reagál-e. Ha igen, lehet, hogy csak egy kis karbantartás kellene – de ha nem reagál, akkor cserére szorul.
Ha nem csak egy radiátor hideg, hanem az egész rendszer, akkor a háttérben lehet:
Ha a termosztát beállítása rendben van, a kazán működik, de nem megy a radiátor – ideje szakembert hívni.
Ha egy radiátor csak részben vagy egyáltalán nem melegszik, kezdd az egyszerű lépésekkel: légtelenítés, szelep ellenőrzése. Ezekkel a problémák nagy része megoldható otthon is. Ha viszont a probléma az egész fűtési rendszerre kiterjed, akkor ne halogasd a beavatkozást – a megfelelő nyomás, a rendesen működő szelep és tiszta rendszer mind-mind fontos, hogy újra komfortosan meleg legyen az otthonod.
