Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nem melegszik a radiátor? Így lesz forró pillantok alatt

Nem melegszik a radiátor? Így lesz forró pillantok alatt

fűtés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 18:45
lakáshidegradiátor
Jön a hideg, és megfagysz a lakásban? Ha a radiátor nem melegszik, akkor jobb ha mielőbb cselekszel, hogy te és a családtagjaid se betegedjenek le! Ne izgulj, nem nagy ördöngösség, egyszerűbb mint gondolnád!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Hideg radiátor? Nem sok rosszabb dologra tudunk gondolni a hideg beköszöntével. Ha nem szeretnél vacogni a lakásban, akkor most hoztunk pár tuti megoldást ha a radiátor nem melegszik!

Egy nő állítja a termosztátot mert a radiátor nem melegszik
A radiátor nem melegszik? Így lesz forró pillantok alatt
Fotó: Fotomoment001 /  Shutterstock 

Mit tegyek, ha a radiátor nem melegszik? Így lesz forró pillanatok alatt

A hideg beköszöntével egyre fontosabb, hogy a fűtési rendszer megbízhatóan működjön. Ha azt veszed észre, hogy a radiátor – vagy akár az egész fűtési rendszer – nem melegszik megfelelően, az első ránézésre ijesztő lehet, viszont nem feltétlenül kell azonnal szerelőt hívni, mert lehet, hogy egy gyakori probléma áll a háttérben. Lássuk, mi lehet az oka annak, hogy nem melegszik a radiátor, és mit tehetsz, hogy elhárítsd a problémát.

Miért nem melegszik fel a radiátor?

Amikor a radiátorod bekapcsolás után sem kezd el melegedni,  érdemes megvizsgálni, hogy egy-egy darabról van-e szó, vagy az egész helyiséget/fűtési kört érinti a gond. Ha csak egy radiátor hűvös, akkor csak egy fűtőtesttel lesz gond, viszont ha a többi sem működik, akkor rendszerszinten érdemes keresgélni.

Mik a hideg radiátor leggyakoribb okai?

1. Levegő a radiátorban – egyszerű, mégis gyakori

Ha a radiátor teteje hideg marad, alul viszont meleg, az általában azt jelzi: levegő csapdába került a rendszerben. Ilyenkor a víz áramlása elakad, és nem jut el megfelelően a hőleadásig.

Megoldás:

  1. készíts elő egy rongyot vagy törülközőt (kis víz várható);
  2. használj légtelenítő kulcsot vagy lapos csavarhúzót;
  3. nyisd meg a szelep-furatot, amíg halk szisszenéssel el nem tűnik a levegő, és elkezd folyni a víz;

Ez után általában már érezhetően melegszik a radiátor.

A radiátor nem melegszik, ezért légtelenítik
A radiátor nem melegszik? Mutatjuk, hogy orvosolhatod a problémát percek alatt!
Fotó: Yevhen Prozhyrko /  Shutterstock 

2. A szelep nem működik – ellenőrizd, hogy nem ragadt-e be

A radiátorhoz tartozó szelep (legyen az termosztatikus vagy „csak” elzáró­) felelős a víz áramlásának szabályozásáért. Ha ez beragadt vagy eltömődött, akkor nem jön elég forró víz – és a radiátor hideg marad.

Próbáld meg finoman mozgatni a szelepet, nyomd be a betétet, és figyeld, hogy reagál-e. Ha igen, lehet, hogy csak egy kis karbantartás kellene – de ha nem reagál, akkor cserére szorul.

3. Nyomás, szivárgás, lerakódás – komolyabb jelek

Ha nem csak egy radiátor hideg, hanem az egész rendszer, akkor a háttérben lehet:

  • túl alacsony rendszer­nyomás (például 1 bar alatti érték a modern kazánoknál már hibakóddal is jelzett).
  • szivárgás a csőkötések körül – ha víz folyik, akkor a rendszer nem kap elég fűtött vizet.
  • hosszú évek alatt lerakódott iszap, korrózió és szennyeződés – a vízáramlást korlátozza, és már csak egy alapos rendszermosás segíthet.

Ha a termosztát beállítása rendben van, a kazán működik, de nem megy a radiátor – ideje szakembert hívni.

Ha egy radiátor csak részben vagy egyáltalán nem melegszik, kezdd az egyszerű lépésekkel: légtelenítés, szelep ellenőrzése. Ezekkel a problémák nagy része megoldható otthon is. Ha viszont a probléma az egész fűtési rendszerre kiterjed, akkor ne halogasd a beavatkozást – a megfelelő nyomás, a rendesen működő szelep és tiszta rendszer mind-mind fontos, hogy újra komfortosan meleg legyen az otthonod. 

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu