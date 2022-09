Hallott már a hőfüggönyről és a hőszigetelő festékről? Ezekkel is rengeteget spórolhat!

Ha ellátogatunk egy kastélyba, vagy nagy beltérrel rendelkező terembe, biztos hogy találkozunk hatalmas, nehéz és általában sötét színű függönyökkel. Ezek nemcsak esztétikailag néznek ki szépen, hanem megakadályozzák, hogy az ablakok mellett kiszökjön a meleg levegő.

A hőfüggöny vastagsága miatt télen a meleget, nyáron a hűvöset tartja a helyiségben

Már a függöny is sokat jelent

A hőszigetelő függönyök általában két rétegből készülnek, melyek vastagságukból és szövettípusukból adódóan zárják a hőt, illetve visszaáramoltatják a meleget a lakásba. A nehéz anyagok, mint a posztó vagy a bársony nemcsak a hőszigetelés szempontjából előnyösek, hanem azért is, mert remek hangszigetelő képességgel is rendelkeznek, ráadásul a fény 85-90 százalékát is kizárják. Így ha a lakás forgalmas úton vagy utcában van, és zavarnak a külső zajok, a hőszigetelő függöny feltételével a zajszint és a beszűrődő fény mennyisége jelentősen lecsökkenhet. A varrás során két azonos fajtájú anyagot dolgoznak össze a jobb szigetelés érdekében. Ha sík felület, például ablak elé szánjuk, akkor egyenes karnisokra rögzítsük erős gyűrűkkel. Hogyha ajtó elé tesszük, akkor érdemes félköríves karnist beszerezni hozzá, hogyha az ajtó befelé nyílik, ne ütközzön a függönybe.

Ugyanúgy vihetjük fel a falra a hőszigetelő festéket, mint a hagyományosat. A különbség, hogy előbbitől melegebb lesz a szobánkban

Sőt! Még egy jó esték sem hátrány!

A helyiségek szigetelése más lapra tartozik, mivel ezt elsősorban a külső falak és a homlokzat szigetelésével érhetjük el. Ám ha a házunk, lakásunk csak részben szigetelt, vagy teljesen szigeteletlen, akkor is javíthatunk a helyzeten. A hőszigetelő festék ugyanis különleges technológiájának köszönhetően bent tartja a meleget és a párát. Ez a fajta festék a hagyományos típusokhoz hasonlóan, egy egyszerű festékhengerrel vihető fel. Természetesen egy réteg festék nem tud csodát tenni, ha szigetelésről van szó, így ne a vastagságban keressük a csíziót. A hőszigetelő festékben apró kerámiagömbök vannak, amelyeket a gyártás során speciális anyaggal kevernek össze. Lényegében ezek a gömbök rendelkeznek hővisszaverő tulajdonsággal, ezáltal a meleget visszatükrözik a beltérbe. A festék egyébként a fal vizesedését - és ezen keresztül a penészesedést - is megakadályozza. Emellett, mint a hagyományos festékek, bármilyen színben előállíthatók, a szennyeződéseket pedig vizes ruhával könnyedén letörölhetjük.