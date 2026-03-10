Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
„Munkát adtam, a pénzt is felvetted” — Quentin Tarantino nem tűr tovább! Visszaszólt a rasszista vádakra

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 14:05
A rendező körül már kezdtek lenyugodni a kedélyek, miután Paul Dano színészi játékát bírálta. Az állóvizet egykori kollégája verte fel, aki Quentin Tarantino filmjeit rasszistának kiáltotta ki. Ezt viszont már a filmszakember sem hagyhatta szó nélkül.
Bodnár Dániel
A napokban nagy vihart kavart a Ponyvaregény sztárja, a piercinges Jodyt alakító Rosanna Arquette, miután sokak mellett ő is kicsit belerúgott Quentin Tarantinoba. Arquette viszont nem a Paul Danoról megfogalmazott lesújtó nyilatkozatot bírálta, hanem az N-betűs szó excesszív használatát a rendező filmjeiben — melyek szerinte rasszisták és rémisztőek. Ezzel pedig a színésznő kapott újabb 15 perc hírnevet, miután huszonéve szinte senki nem beszél róla. Az elfordulás épp oly váratlan volt a filmrajongóknak, mint a rendezőzseninek egyaránt.

Quentin Tarantino nem hagyta szó nélkül az őt ért támadást

Tarantino olyan filmeket rendezett, mint a Kutyaszorítóban, a Ponyvaregény, a Becstelen brigantyk vagy a Django elszabadul, melyek valóban nem szégyenlősködnek, ha a diszkriminatív kifejezést kellett használni, de ezt úgy tette, hogy a nap végén nem sértődtek meg rajta az emberek — még az érintett közösség sem. Pláne úgy, hogy a Django elszabadulban már csak a korszellem hiteles bemutatása is megigényelte, hogy ezt a kifejezést használják, ennek kikerülése épp oly hibásnak tűnt volna sokak szemében. Tarantino egyik kedvenc színésze, Samuel L. Jackson szakadatlanul bizalmat adott neki több filmen át, sőt több alkalommal megvédte őt.

Ennek tudatában válaszolt Quentin Tarantino a színésznőnek, a TheWrap által megszerzett, neki célzott levelében:

Kedves Rosanna!

Remélem, hogy a 132 különböző médiafelület, mely a nevedet írja az arcoddal együtt megérte a tiszteletlenséget felém és a film felé, amiben tisztán emlékszem, hogy imádtál szerepelni.

Most is így érzed?

Nagyon valószínű.

De miután munkát adtam neked és a pénzt is felvetted, hogy aztán mindet a szemetesbe dobd, úgy vélem cinikus okokból, ez a lépés kifejezetten ízléstelennek és becstelennek tűnik.

Jó lenne némi testvériesség a művészi kollégák között.

De a célod már elérted.

Gratulálok.

Q

A filmlegenda reakciója teljesen érthető és minden bizonnyal várható is volt, hiszen a véleményét ritkán tartja magában. Talán egyszer eljön az idő, hogy a menő Quentin Tarantino-filmek folytatásáról beszélhetünk, de addig bőven beérjük a Volt egyszer egy... Hollywood kánonszerű folytatásával, a Brad Pitt főszereplésével készült The Adventures of Cliff Booth-al, ami mindenkit lenyűgözött a SuperBowl előzetesével. Mindenesetre, egy darabig biztosan nem fog megsérteni senkit a filmjeivel… de a színpadon még lehet. Ugyanis Quentin Tarantino jelenleg első saját színházi darabjára készül, melyet 2027-ben mutathatnak be.

 

