Nem fogod elhinni: valójában itt szökik be a hideg a lakásba!

Hiába érkezik a jó idő, sok háztartás még mindig indokolatlanul sokat költ fűtésre – méghozzá anélkül, hogy tudna róla. A huzat, a réseken kiszökő meleg levegő és az észrevétlen hőveszteség még tavasszal is jelentősen növelheti az energiafogyasztást, írja a The Mirror. Szakértők most egy filléres megoldásra hívták fel a figyelmet: a levélnyílás (postaláda-nyílás) tömítése.

Csak egy egyszerű trükkbe kerül és a pénztárcád örül Fotó: Pesti Tamás

Ez az apró részlet ugyanis az egyik legnagyobb, mégis legtöbbször figyelmen kívül hagyott hőveszteségi pont a bejárati ajtón. Egy egyszerű huzatzáróval megakadályozhatjuk, hogy a meleg kiszökjön, a hideg pedig beáramoljon – így a fűtés kevésbé dolgozik, a számla pedig csökken. A megoldás pár száz forintból beszerezhető bármelyik barkácsáruházban vagy online: levélnyílás-szigetelő, kulcslyukfedő, ajtókeret-tömítő csík és belső ajtókhoz való huzatfogót is könnyen tudunk szerezni. A telepítés egyszerű, nem igényel szerszámokat, és akár 5 perc alatt elvégezhető.

Az otthon a komfortról szól, ne fagyoskodj! Fotó: Illusztráció - Pexels

Bár apróságnak tűnhet, ezek az intézkedések együtt jelentősen javítják az otthon hőszigetelését – főleg régebbi építésű házaknál vagy lakásoknál. Ha még májusban is be kell kapcsolnod a fűtést, valószínűleg nem a hőmérséklet a hibás – hanem a huzat. És a levélnyílás az első, amivel érdemes kezdeni. A módszer olcsó, gyors és hatékony – és még csak szakembert sem kell hívni hozzá. Néha a legkisebb dolgok hozzák a legnagyobb megtakarítást és a kényelmet otthonunkba.