Filléres trükk, amit minden háziasszony imádni fog: ettől lesz melegebb az otthonod – és csökken a fűtésszámlád!

Ahogy beköszönt a tél, mindenki próbálja lejjebb szorítani a rezsit. De míg sokan a termosztát tekergetésével és takarékos üzemmódokkal kísérleteznek, a szakértők most előálltak egy meglepően egyszerű, mégis hatásos módszerrel: tartsd tisztán az ablakaidat és a redőnyeidet! Itt a leghatékonyabb filléres trükk az otthon melegéért!
Igen, jól olvastad. A tiszta üveg nemcsak jobban mutat, hanem akár 30 százalékkal több napfényt enged be – ez pedig természetes módon melegíti a lakást.
„A koszos, párás ablakok elzárják a napfényt, így a fűtésnek keményebben kell dolgoznia” – mondta Sophie Moore, az Unbeatable Blinds szakértője.
Egy kis ecet-víz keverék és egy mikroszálas kendő csodákra képes: olcsó, természetes, és még a penészt is távol tartja.
De nem csak az üveg számít! A poros reluxák és redőnyök is visszafoghatják a meleg levegőt.
„A jól záródó, tiszta redőny éjszakára hőgátként működik – megakadályozza, hogy a meleg kiszökjön” – tette hozzá Moore.
A szakértők szerint az is számít, hogy a tiszta ablakokon több fény jut be, így később kell felkapcsolni a villanyt. Ez akár évi több ezer forint megtakarítást is jelenthet.
A trükk tehát egyszerű: egy kis ecet, némi törölgetés, és máris spórolsz a fűtésen! Yvonne Keal, lakberendezési szakértő szerint: „Ne csak az üvegre figyelj, hanem a keretekre és a tömítésekre is – ott bújik meg a huzat igazi ellensége.”
Ennyi kell csak ahhoz, hogy a télidőben is melegebb és pénztárcabarátabb legyen az otthonod!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.