Filléres trükk, amit minden háziasszony imádni fog: ettől lesz melegebb az otthonod – és csökken a fűtésszámlád!

Ahogy beköszönt a tél, mindenki próbálja lejjebb szorítani a rezsit. De míg sokan a termosztát tekergetésével és takarékos üzemmódokkal kísérleteznek, a szakértők most előálltak egy meglepően egyszerű, mégis hatásos módszerrel: tartsd tisztán az ablakaidat és a redőnyeidet! Itt a leghatékonyabb filléres trükk az otthon melegéért!

Filléres trükk az otthon melegéért /

Fotó: ZephyrMedia / Shutterstock

Igen, jól olvastad. A tiszta üveg nemcsak jobban mutat, hanem akár 30 százalékkal több napfényt enged be – ez pedig természetes módon melegíti a lakást.

„A koszos, párás ablakok elzárják a napfényt, így a fűtésnek keményebben kell dolgoznia” – mondta Sophie Moore, az Unbeatable Blinds szakértője.

Egy kis ecet-víz keverék és egy mikroszálas kendő csodákra képes: olcsó, természetes, és még a penészt is távol tartja.

De nem csak az üveg számít! A poros reluxák és redőnyök is visszafoghatják a meleg levegőt.

„A jól záródó, tiszta redőny éjszakára hőgátként működik – megakadályozza, hogy a meleg kiszökjön” – tette hozzá Moore.

A szakértők szerint az is számít, hogy a tiszta ablakokon több fény jut be, így később kell felkapcsolni a villanyt. Ez akár évi több ezer forint megtakarítást is jelenthet.

A trükk tehát egyszerű: egy kis ecet, némi törölgetés, és máris spórolsz a fűtésen! Yvonne Keal, lakberendezési szakértő szerint: „Ne csak az üvegre figyelj, hanem a keretekre és a tömítésekre is – ott bújik meg a huzat igazi ellensége.”

A filléres trükk receptje pedig pofonegyszerű:

1 rész ecet

3 rész víz

egy mikroszálas rongy – és pár perc szorgalom.

Ennyi kell csak ahhoz, hogy a télidőben is melegebb és pénztárcabarátabb legyen az otthonod!