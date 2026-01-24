Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Így használd helyesen a hősugárzót, hogy ne zabálja az áramot

Így használd helyesen a hősugárzót, hogy ne zabálja az áramot

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 09:45
Gyors és hatékony megoldás lehet ez a fajta fűtőtest, ha egy-egy helyiségben plusz melegre van szükségünk. Ugyanakkor nem mindegy, hogyan és mennyi ideig használjuk a hősugárzót, mert a rosszul alkalmazott készülék megemelheti a villanyszámlát.
A hősugárzó nem a teljes lakás fűtésére való. Akkor a leghatékonyabb, ha egy kisebb helyiséget melegítünk vele rövid ideig – például fürdés előtt a fürdőszobát, vagy reggel az étkezőt. Ha egész nap működik, az már komoly áramfogyasztással jár.

Hősugárzó áramfogyasztás szemléltetése malacpersellyel
A hősugárzó megfelelő karbantartásával és használatával akár 30-40%-ot is megtakaríthatunk a fűtési számlán. 
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 
  • Eláruljuk hol és mikor érdemes használni a hősugárzót.
  • Bizonyos beállítások rengeteget számítanak a hősugárzó fogyasztásánál.
  • Vannak tipikus hibák, amik azonnal megemelhetik a villanyszámlát.

Tippek a hősugárzó használatához, hogy ne ugorjon meg a villanyszámla

Miért fontos a megfelelő hőfok beállítása?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy maximumra tekerik a hősugárzót, abban bízva, hogy így gyorsabban lesz meleg. Ez viszont felesleges és ráadásul pazarló is. A 20–22 fokos hőmérséklet ugyanis már kellemes érzetet ad, az ennél magasabb érték pedig csak növeli a számlát.

Használjuk az időzítőt vagy a termosztátot!

Ha a hősugárzó rendelkezik termosztáttal vagy időzítővel, érdemes élni ezekkel a funkciókkal. A készülék így automatikusan kikapcsol, amikor eléri a kívánt hőfokot, vagy egy előre beállított idő után lekapcsolja magát. Ezek használatával jelentősen csökkenthetjük az áramfogyasztást.

Hogyan zárjuk ki a hideget a helyiségből?

Nyitott ajtó vagy rosszul záródó ablak mellett a hősugárzó szinte folyamatosan dolgozik, és mégsem lesz meleg. Mielőtt bekapcsoljuk a melegítő eszközünket, ellenőrizzük a nyílászárókat, engedjük le a redőnyt, húzzuk be a függönyt, és csukjuk be az ajtókat – így a meleg bent marad, az áram pedig nem vész kárba.

Mikor nem érdemes tartósan használni a hősugárzót?

Bár csábító lehet egész nap járatni és élvezni az extra meleget, a hősugárzó nem gazdaságos hosszú távon. Inkább kiegészítő megoldásként tekintsünk rá, és kombináljuk más fűtési móddal. Többször kapcsoljuk be rövidebb időre és törekedjünk arra, hogy a meleg ne menjen ki a helyiségből.

Miért szükséges a rendszeres tisztítás?

A poros, eltömődött hősugárzó lassabban melegít, többet fogyaszt és akár kellemetlen szagot is áraszthat. Havonta egyszer – kikapcsolt állapotban – érdemes portalanítani, hogy hatékonyan működjön.

Ezekre a helyekre ne tegyük a biztonság érdekében!

Soha ne tegyük a melegítő készülékünket textil közelébe. A hősugárzó által kibocsátott forró levegő ugyanis tűzveszélyes lehet, ha függöny, takaró vagy ruhadarab van előtte. Emellett a meleg nem tud szabadon áramolni, így a készülék túlterhelődik és leáll vagy el is romlik.

Inkább távolabb helyezzük el a hősugárzót!

Sokan szeretik a meleget pihenés közben, de az ágy vagy ülőbútor közvetlen közelébe helyezett elektromos fűtőtest túlzott hőterhelést okozhat a testnek. Kiszáríthatja a bőrt, fejfájást idézhet elő, ráadásul alvás közben könnyen hozzáérhetünk vagy letakarhatjuk, ami szintén veszélyes.

Miért kerüljük a nedves, párás környezetet?

A víz és az elektromos készülékek kombinációja mindig kockázatos. Ha a hősugárzó nedvesség közelében működik, megnő az áramütés esélye, és a készülék is gyorsabban tönkremehet. Fürdőszobában csak akkor használjuk, ha kifejezetten oda tervezett modellről van szó, nagyon vigyázzunk, hogy egy csepp víz se érje, és soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.

Nem gyereknek való!

Kisgyermekes otthonban különösen fontos, hogy a működő hősugárzót magasabb, védett helyre tegyük, vagy pedig egy rács mögé, hogy a kicsik és a kisállatok ne tudjanak hozzáérni. A burkolata működés közben ugyanis nagyon felforrósodhat, ha ezt egy óvatlan kéz megérinti, égési sérülést okozhat, ráadásul a készülék fel is borulhat.

Miért javasolt közvetlenül a konnektorba dugni?

A hősugárzó nagy teljesítményű eszköz, ezért a hosszabbítók és elosztók nem mindig bírják a terhelést. A túlmelegedett kábelek zárlatot vagy akár tüzet is okozhatnak. A legbiztonságosabb megoldás, ha közvetlenül a fali konnektorba dugjuk.

Ha túlmelegszik akkor nő az áramfogyasztása!

Ha a készülék körül nincs elegendő hely, a meleg levegő nem tud megfelelően keringeni. Ilyenkor túlmelegedhet, gyakrabban kapcsol be, és több áramot fogyaszt. Legalább fél méter szabad teret hagyjunk körülötte minden irányban.

Miért fontos a stabilitás?

Egy megbillenő hősugárzó komoly veszélyforrás lehet. Ha leesik vagy felborul, nemcsak megsérülhet, hanem tüzet is okozhat. Mindig stabil, vízszintes talajra helyezzük, és ellenőrizzük, hogy nem tud-e könnyen elmozdulni.

Egy véletlen mozdulat és könnyen felborulhat!

Folyosón, ajtó mögött vagy szűk átjárókban ez az elektromos fűtőtest akadályt jelenthet, amibe könnyen belerúgunk vagy beleakadunk. Egy véletlen mozdulat elég ahhoz, hogy felboruljon. A legjobb, ha olyan helyet választunk, ahol nincs útban, és hatékonyan fűt.

Ha érdekel, hogyan spórolhatsz a fűtésszámlán, nézd meg az alábbi videót:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
