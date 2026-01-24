Így használd helyesen a hősugárzót, hogy ne zabálja az áramot

A hősugárzó nem a teljes lakás fűtésére való. Akkor a leghatékonyabb, ha egy kisebb helyiséget melegítünk vele rövid ideig – például fürdés előtt a fürdőszobát, vagy reggel az étkezőt. Ha egész nap működik, az már komoly áramfogyasztással jár.
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy maximumra tekerik a hősugárzót, abban bízva, hogy így gyorsabban lesz meleg. Ez viszont felesleges és ráadásul pazarló is. A 20–22 fokos hőmérséklet ugyanis már kellemes érzetet ad, az ennél magasabb érték pedig csak növeli a számlát.
Ha a hősugárzó rendelkezik termosztáttal vagy időzítővel, érdemes élni ezekkel a funkciókkal. A készülék így automatikusan kikapcsol, amikor eléri a kívánt hőfokot, vagy egy előre beállított idő után lekapcsolja magát. Ezek használatával jelentősen csökkenthetjük az áramfogyasztást.
Nyitott ajtó vagy rosszul záródó ablak mellett a hősugárzó szinte folyamatosan dolgozik, és mégsem lesz meleg. Mielőtt bekapcsoljuk a melegítő eszközünket, ellenőrizzük a nyílászárókat, engedjük le a redőnyt, húzzuk be a függönyt, és csukjuk be az ajtókat – így a meleg bent marad, az áram pedig nem vész kárba.
Bár csábító lehet egész nap járatni és élvezni az extra meleget, a hősugárzó nem gazdaságos hosszú távon. Inkább kiegészítő megoldásként tekintsünk rá, és kombináljuk más fűtési móddal. Többször kapcsoljuk be rövidebb időre és törekedjünk arra, hogy a meleg ne menjen ki a helyiségből.
A poros, eltömődött hősugárzó lassabban melegít, többet fogyaszt és akár kellemetlen szagot is áraszthat. Havonta egyszer – kikapcsolt állapotban – érdemes portalanítani, hogy hatékonyan működjön.
Soha ne tegyük a melegítő készülékünket textil közelébe. A hősugárzó által kibocsátott forró levegő ugyanis tűzveszélyes lehet, ha függöny, takaró vagy ruhadarab van előtte. Emellett a meleg nem tud szabadon áramolni, így a készülék túlterhelődik és leáll vagy el is romlik.
Sokan szeretik a meleget pihenés közben, de az ágy vagy ülőbútor közvetlen közelébe helyezett elektromos fűtőtest túlzott hőterhelést okozhat a testnek. Kiszáríthatja a bőrt, fejfájást idézhet elő, ráadásul alvás közben könnyen hozzáérhetünk vagy letakarhatjuk, ami szintén veszélyes.
A víz és az elektromos készülékek kombinációja mindig kockázatos. Ha a hősugárzó nedvesség közelében működik, megnő az áramütés esélye, és a készülék is gyorsabban tönkremehet. Fürdőszobában csak akkor használjuk, ha kifejezetten oda tervezett modellről van szó, nagyon vigyázzunk, hogy egy csepp víz se érje, és soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
Kisgyermekes otthonban különösen fontos, hogy a működő hősugárzót magasabb, védett helyre tegyük, vagy pedig egy rács mögé, hogy a kicsik és a kisállatok ne tudjanak hozzáérni. A burkolata működés közben ugyanis nagyon felforrósodhat, ha ezt egy óvatlan kéz megérinti, égési sérülést okozhat, ráadásul a készülék fel is borulhat.
A hősugárzó nagy teljesítményű eszköz, ezért a hosszabbítók és elosztók nem mindig bírják a terhelést. A túlmelegedett kábelek zárlatot vagy akár tüzet is okozhatnak. A legbiztonságosabb megoldás, ha közvetlenül a fali konnektorba dugjuk.
Ha a készülék körül nincs elegendő hely, a meleg levegő nem tud megfelelően keringeni. Ilyenkor túlmelegedhet, gyakrabban kapcsol be, és több áramot fogyaszt. Legalább fél méter szabad teret hagyjunk körülötte minden irányban.
Egy megbillenő hősugárzó komoly veszélyforrás lehet. Ha leesik vagy felborul, nemcsak megsérülhet, hanem tüzet is okozhat. Mindig stabil, vízszintes talajra helyezzük, és ellenőrizzük, hogy nem tud-e könnyen elmozdulni.
Folyosón, ajtó mögött vagy szűk átjárókban ez az elektromos fűtőtest akadályt jelenthet, amibe könnyen belerúgunk vagy beleakadunk. Egy véletlen mozdulat elég ahhoz, hogy felboruljon. A legjobb, ha olyan helyet választunk, ahol nincs útban, és hatékonyan fűt.
Ha érdekel, hogyan spórolhatsz a fűtésszámlán, nézd meg az alábbi videót:
