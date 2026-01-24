Így használd helyesen a hősugárzót, hogy ne zabálja az áramot

A hősugárzó nem a teljes lakás fűtésére való. Akkor a leghatékonyabb, ha egy kisebb helyiséget melegítünk vele rövid ideig – például fürdés előtt a fürdőszobát, vagy reggel az étkezőt. Ha egész nap működik, az már komoly áramfogyasztással jár.

A hősugárzó megfelelő karbantartásával és használatával akár 30-40%-ot is megtakaríthatunk a fűtési számlán.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Eláruljuk hol és mikor érdemes használni a hősugárzót.

Bizonyos beállítások rengeteget számítanak a hősugárzó fogyasztásánál.

Vannak tipikus hibák, amik azonnal megemelhetik a villanyszámlát.

Tippek a hősugárzó használatához, hogy ne ugorjon meg a villanyszámla

Miért fontos a megfelelő hőfok beállítása?

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy maximumra tekerik a hősugárzót, abban bízva, hogy így gyorsabban lesz meleg. Ez viszont felesleges és ráadásul pazarló is. A 20–22 fokos hőmérséklet ugyanis már kellemes érzetet ad, az ennél magasabb érték pedig csak növeli a számlát.

Használjuk az időzítőt vagy a termosztátot!

Ha a hősugárzó rendelkezik termosztáttal vagy időzítővel, érdemes élni ezekkel a funkciókkal. A készülék így automatikusan kikapcsol, amikor eléri a kívánt hőfokot, vagy egy előre beállított idő után lekapcsolja magát. Ezek használatával jelentősen csökkenthetjük az áramfogyasztást.

Hogyan zárjuk ki a hideget a helyiségből?

Nyitott ajtó vagy rosszul záródó ablak mellett a hősugárzó szinte folyamatosan dolgozik, és mégsem lesz meleg. Mielőtt bekapcsoljuk a melegítő eszközünket, ellenőrizzük a nyílászárókat, engedjük le a redőnyt, húzzuk be a függönyt, és csukjuk be az ajtókat – így a meleg bent marad, az áram pedig nem vész kárba.

Mikor nem érdemes tartósan használni a hősugárzót?

Bár csábító lehet egész nap járatni és élvezni az extra meleget, a hősugárzó nem gazdaságos hosszú távon. Inkább kiegészítő megoldásként tekintsünk rá, és kombináljuk más fűtési móddal. Többször kapcsoljuk be rövidebb időre és törekedjünk arra, hogy a meleg ne menjen ki a helyiségből.

Miért szükséges a rendszeres tisztítás?

A poros, eltömődött hősugárzó lassabban melegít, többet fogyaszt és akár kellemetlen szagot is áraszthat. Havonta egyszer – kikapcsolt állapotban – érdemes portalanítani, hogy hatékonyan működjön.