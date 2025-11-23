Így csinálhatsz meleget anélkül, hogy feltekernéd a fűtést

A termosztát feltekerése kézenfekvő megoldásnak tűnik, ha fázunk, de nem mindig ez a legjobb megoldás, hiszen így könnyen felkúszik a fűtésszámla is. Szerencsére léteznek olyan egyszerű, könnyen kivitelezhető trükkök, amelyekkel plusz energia felhasználása nélkül is sokkal kellemesebb lesz a hőérzetünk.

Hatékonyabb lesz a fűtés, ha a radiátort megfelelően légtelenítjük.

Fotó: Valeriia Lukashova / 123RF

Nézesd át a fűtési rendszert

Ahogy az autónk is igényli a rendszeres szervizt, a fűtési rendszer sem működik jól karbantartás nélkül. Egy elhanyagolt kazán vagy kályha jóval többet fogyaszt, miközben kevesebb meleget ad. Évente nézesd át szakemberrel a rendszert; a karbantartás egyenletesebb fűtést, kevesebb hibát és hosszabb élettartamot eredményez.

Szüntesd meg a huzatot

Az ablakok és ajtókon lévő apró réseken a hő könnyen kiszökik a lakásból. Ha ezeket a réseket betömöd, máris sokkal kellemesebb lesz a hőérzeted.

Gyors megoldások:

öntapadós tömítőcsíkok felhelyezése;

átlátszó sziloplaszt vagy hézagtömítő alkalmazása.

Ezek egyszerű, olcsó megoldások, és segítségükkel érezhetően javítható a komfortérzet.

Javíttasd meg a szigetelést

A régi szigetelés idővel veszíthet a hatékonyságából, így a házon belüli hő akár negyede is távozhat a tetőn keresztül. Különösen érdemes figyelni:

a padlásra,

a pincére,

a külső falakra,

az alapzat környékére.

A korszerű szigetelőanyagok valódi védőréteget alkotnak. Habár a szigetelés javítása beruházást igényel, a munka eredményeképpen energiát takaríthatsz meg, így az ára hamar megtérül.

Engedd szabadon áramolni a meleget

Sokszor nem a fűtés gyenge, hanem a hő nem jut át egyik helyiségből a másikba. Ha a radiátor elé bútort, vastag függönyt teszel, a meleg nem tud szétterjedni a lakásban. Ha semmiképp sem tudod átrendezni a szobát, egy légterelő is sokat segíthet, amely irányítja a meleg levegőt.

Légtelenítsd a radiátorokat

Előfordul, hogy az egyik szoba túlságosan meleg, a másik viszont hűvös marad. Hiába kapcsolod be a kazánt, vagy tekered fel a termosztátot, a radiátor mégsem akar felmelegedni. Ennek az az oka, hogy a fűtőtestek között nem megfelelő a vízáramlás. Gyakran előfordul, hogy a rendszerbe levegő kerül, ezért érdemes szakemberrel légteleníttetni a radiátorokat, aminek következtében minden helyiség hasonló hőmérsékletű lesz a termosztát tekergetése nélkül is.