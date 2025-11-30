Erre vigyázz, ha kályhával fűtesz

A hazai fűtési energiafelhasználás közel 30 százalékát ma is a tűzifa adja.

A Habitat Hungary 2021-es jelentése szerint a magyar háztartások egyötöde, nagyjából 21 százaléka kizárólag fával fűt, további 21 százalék pedig vegyes, fa- és gázfűtést használ.

A fa- és széntüzelésű berendezések használata veszélyes lehet.

Az efféle fűtési berendezések biztonságos használatához több mindenre érdemes figyelni.

Hazánkban, főleg a vidéki településeken rengetegen fűtenek fa-, illetve széntüzelésű berendezésekkel. Habár nagyon jó meleget ad, a fűtés kályhával, kandallóval veszélyes is lehet, főleg, ha óvatlanok vagyunk. Alább hoztunk pár tippet, hogy biztonsággal melegedjenek azok, akik idén is kénytelenek alágyújtani!

A fűtés kályhával veszélyes lehet, ha óvatlanok vagyunk

Fotó: Alena Ozerova / Shutterstock

Fűtés kályhával - Tippek a kályha helyes használatához

1. Jól kiszárítva használjuk a tűzifát

A frissen vágott, nedves fa rosszul ég, kevés hőt ad le és sok kátrányt termel, ami a kémény falán lerakódva fokozza a tűzveszélyt. A felhasított fa legalább fél-egy évig szellős, esőtől védett helyen száradjon. Jó, ha a nedvességtartalma 20% alatt van, amit egyszerű nedvességmérővel is ellenőrizhetünk. Az ideális tüzelő a keményfa, azaz a tölgy, bükk, cser, gyertyán.

2. Festett fát ne égessünk

A lakkozott, ragasztott bútorlapok, a műanyag és a háztartási hulladék égetése tilos és rendkívül egészségkárosító. Mérgező anyagok, például dioxin és formaldehid szabadulhatnak fel, amelyek a levegőbe jutva nemcsak a környezetet, de a család egészségét is veszélyeztetik.

3. Évente kell ellenőrizni a kéményt

A kémény a fűtési rendszer egyik legfontosabb, mégis gyakran elhanyagolt eleme. A korom és a kátrány lerakódása akár kéménytüzet is okozhat, ami pillanatok alatt átterjedhet a tetőszerkezetre. Legalább évente egyszer, intenzív használatnál kétszer hívjunk kéményseprőt. A tisztítás mellett a huzatot is érdemes ellenőriztetni.

4. Levegőzzön a helyiség

A kályha égése oxigént von el a helyiségből. Mindig legyen egy kis szellőző nyílás vagy minimális légáramlás abban a helyiségben, amelyben a kandalló működik. A szén-monoxid-érzékelő ma már néhány ezer forintért megvásárolható, és életet menthet. Soha ne fűtsünk zárt ablak mellett huzamosabb ideig.