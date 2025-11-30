Erre vigyázz, ha kályhával fűtesz

Hazánkban, főleg a vidéki településeken rengetegen fűtenek fa-, illetve széntüzelésű berendezésekkel. Habár nagyon jó meleget ad, a fűtés kályhával, kandallóval veszélyes is lehet, főleg, ha óvatlanok vagyunk. Alább hoztunk pár tippet, hogy biztonsággal melegedjenek azok, akik idén is kénytelenek alágyújtani!
A frissen vágott, nedves fa rosszul ég, kevés hőt ad le és sok kátrányt termel, ami a kémény falán lerakódva fokozza a tűzveszélyt. A felhasított fa legalább fél-egy évig szellős, esőtől védett helyen száradjon. Jó, ha a nedvességtartalma 20% alatt van, amit egyszerű nedvességmérővel is ellenőrizhetünk. Az ideális tüzelő a keményfa, azaz a tölgy, bükk, cser, gyertyán.
A lakkozott, ragasztott bútorlapok, a műanyag és a háztartási hulladék égetése tilos és rendkívül egészségkárosító. Mérgező anyagok, például dioxin és formaldehid szabadulhatnak fel, amelyek a levegőbe jutva nemcsak a környezetet, de a család egészségét is veszélyeztetik.
A kémény a fűtési rendszer egyik legfontosabb, mégis gyakran elhanyagolt eleme. A korom és a kátrány lerakódása akár kéménytüzet is okozhat, ami pillanatok alatt átterjedhet a tetőszerkezetre. Legalább évente egyszer, intenzív használatnál kétszer hívjunk kéményseprőt. A tisztítás mellett a huzatot is érdemes ellenőriztetni.
A kályha égése oxigént von el a helyiségből. Mindig legyen egy kis szellőző nyílás vagy minimális légáramlás abban a helyiségben, amelyben a kandalló működik. A szén-monoxid-érzékelő ma már néhány ezer forintért megvásárolható, és életet menthet. Soha ne fűtsünk zárt ablak mellett huzamosabb ideig.
A kandalló környezetében fél, de még jobb, ha egy méteres távolságban nincs gyúlékony anyag, például bútor, textil, tűzifa, újságpapír vagy gyerekjáték. A forró fém- vagy cserépfelület hő kisugárzása hirtelen meggyújthat bármit, ami túl közel kerül hozzá. A kályhaajtó elé pedig tegyünk fémlapot vagy kőburkolatot, hogy a kipattanó szikrák ne okozzanak bajt.
A kihűltnek hitt hamuban órák múltán is lehet izzó parázs. Épp ezért csak fémvödörbe gyűjtsük, és legalább egy napig tartsuk kint a levegőn, mielőtt kidobjuk. Soha ne öntsük frissen műanyag kukába vagy komposztra – figyelmeztet a Fanny magazin.
Sokan automatikusan a kukába öntik, pedig a fahamu valóságos háztartási kincs. Lúgos, ásványi anyagokban gazdag anyag, amelyet már a nagyszüleink is számos módon újrahasznosítottak. A finom hamu enyhén dörzsölő hatású, ezért ha nedves rongyra szórjuk, kiválóan lehet vele tisztítani edényeket, a tűzhelyet vagy éppen a kandallóüveget.
A fa hamujában lévő kálium-karbonát lúgos anyag, ezért kiválóan oldja a zsírokat. Régen „hamulúgot” főztek belőle: a hamut vízzel leöntötték, majd átszűrték, és az így kapott folyadékból természetes mosószert készítettek. Ma is használhatjuk sütőrácsok, tűzhelyek vagy grillek tisztítására.
Ha mosószódához keverünk egy kis finom hamut, fokozhatjuk annak zsíroldó hatását. A világos ruháknál azonban vigyázzunk, mert a durva szemcsék enyhén szürkére színezhetnek, így inkább előáztatásra vagy „kerti ruhák”, munkásruhák mosására érdemes használni.
A fahamu kiválóan semlegesíti a kellemetlen szagokat. Egy kis tálkába szórva elnyeli a hűtő, cipősszekrény, macskaalom vagy autó kellemetlen szagait. Mivel enyhén nedvszívó, a nedves helyiségek páratartalmát is csökkenti.
A hamu a talaj természetes tápanyaga, hiszen kalciumot, magnéziumot, foszfort és káliumot tartalmaz. Különösen a savanyú talajú növények, például a paradicsom, a paprika és a rózsa hálálják meg a kis mennyiségű hamut. A veteményesbe szórva elriasztja a csigákat és a hangyákat is. Fontos, hogy a lúgosító hatása miatt csak mértékkel használjuk, különben felboríthatja a talaj egyensúlyát.
A hamu a jég ellen is hatásos. A járdára vagy autóbeállóra szórva nemcsak csúszásmentessé teszi a felületet, hanem környezetkímélőbb is, mint a só: nem károsítja a növényeket, nem marja meg a cipőt és az állatok tappancsát sem.
Enyhén dörzsölő és lúgos tulajdonságának köszönhetően visszaadja a fémek természetes csillogását. Keverjük össze kevés ecettel, és ezzel dörzsöljük át a réz- vagy ezüsttárgyakat. Egy puha ronggyal áttörölve újra ragyogni fognak méghozzá büdös vegyszerek nélkül.
Gazdag ásványi anyagokban, ezért a komposztban is értékes adalék. Kis mennyiségben javítja a tápanyag-összetételt és segíti a lebomlást, de túl sok lúgossá teheti a komposztot. A legjobb, ha hetente csak vékony rétegben, más kerti hulladékkal váltogatva szórjuk bele.
