Félsz a borsos számlától? Íme 11 spórolási tipp a gázfűtéshez!

Apró, mégis hangsúlyos dolgokon múlik, hogy mennyi lesz a gázfűtés számlája hó végén, ami a fűtési szezonban egyáltalán nem mindegy. Némi tudatossággal és odafigyeléssel mindezt karbantarthatjuk.

Nem kell, hogy a gázfűtés hatalmas hóvégi számlákat eredményezzen

Fotó: New Africa

Gázfűtés takarékosan: spórolási tippek lépésről lépésre

1. Spóroljunk a gázfűtésen!

Nemcsak a biztonságunk miatt érdemes karbantartani a gázkazánt. Egy szennyezett, eldugult készülék ugyanis energiapazarló. Ne feledkezzünk el a radiátorok takarításáról sem, hiszen a por csökkenti a fűtés hatékonyságát.

2. Ne tekerjük le, míg dolgozunk

Sokan gondolják úgy, azzal spórolnak, ha napközben, amikor nincsenek otthon, teljesen letekerik a fűtést. Azonban újra felfűteni a lakást sokkal több energiát igényel, mint egy 17 Celsius fokos alaphőmérsékletet tartani. A fűtés spórolás nemcsak a pénztárcádnak, hanem a környezetnek is jót tesz.

3. Megtanulja szokásainkat

Pár tízezer forintért lehet kapni olyan öntanuló termosztátokat, melyek figyelik a szoba hőmérsékletét, a rendszer működését. Ezek az eszközök figyelembe vegyik azt is, hogy a radiátorok még a kazán lekapcsolása után is melegítenek, így hamarabb kapcsolják le a fűtést, mint ahogy a szoba elérte a kívánt hőmérsékletet.

4. Hűvösben jobb lesz aludni

Sokat spórolhatunk, ha éjszakára letekerjük a fűtést 16-18 Celsius-fokra. Ráadásul az alváshoz is ez az optimális, kipihentebben fogunk aludni, mintha dübörög egész éjjel a fűtés.

5. Ragasszuk a radiátorhoz

A radiátor mögé érdemes hőtükörfóliát tenni, hiszen a meleg jelentős része a falakba szökhet el a hidegben. Készíthetünk is ilyet: burkoljunk be alufóliával egy, a radiátor magasságának és szélességének megfelelő kartonpapírt, és ezt nyomjuk a falra.

6. Gyorsan csináljunk kereszthuzatot

Naponta kétszer kapcsoljuk ki teljesen a fűtést, és nyissunk ki minden ablakot, ajtót 5-10 percre. Így gyorsan kicserélődik a levegő a lakásban, és nem hűlnek le a bútorok. Ha bukóra nyitott ablakkal, hosszan szellőztetünk, az megnöveli a fűtésszámlát.

7. Szabályozzuk a páratartalmat

Ha alacsony a szoba páratartalma, nemcsak a légutaink száradnak ki, de a hőérzetünk is romlik. Fűtési szezonban tartsunk 40-60% között a páratartalmat.