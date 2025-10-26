Félsz a borsos számlától? Íme 11 spórolási tipp a gázfűtéshez!

Apró, mégis hangsúlyos dolgokon múlik, hogy mennyi lesz a gázfűtés számlája hó végén, ami a fűtési szezonban egyáltalán nem mindegy. Némi tudatossággal és odafigyeléssel mindezt karbantarthatjuk.
Nemcsak a biztonságunk miatt érdemes karbantartani a gázkazánt. Egy szennyezett, eldugult készülék ugyanis energiapazarló. Ne feledkezzünk el a radiátorok takarításáról sem, hiszen a por csökkenti a fűtés hatékonyságát.
Sokan gondolják úgy, azzal spórolnak, ha napközben, amikor nincsenek otthon, teljesen letekerik a fűtést. Azonban újra felfűteni a lakást sokkal több energiát igényel, mint egy 17 Celsius fokos alaphőmérsékletet tartani. A fűtés spórolás nemcsak a pénztárcádnak, hanem a környezetnek is jót tesz.
Pár tízezer forintért lehet kapni olyan öntanuló termosztátokat, melyek figyelik a szoba hőmérsékletét, a rendszer működését. Ezek az eszközök figyelembe vegyik azt is, hogy a radiátorok még a kazán lekapcsolása után is melegítenek, így hamarabb kapcsolják le a fűtést, mint ahogy a szoba elérte a kívánt hőmérsékletet.
Sokat spórolhatunk, ha éjszakára letekerjük a fűtést 16-18 Celsius-fokra. Ráadásul az alváshoz is ez az optimális, kipihentebben fogunk aludni, mintha dübörög egész éjjel a fűtés.
A radiátor mögé érdemes hőtükörfóliát tenni, hiszen a meleg jelentős része a falakba szökhet el a hidegben. Készíthetünk is ilyet: burkoljunk be alufóliával egy, a radiátor magasságának és szélességének megfelelő kartonpapírt, és ezt nyomjuk a falra.
Naponta kétszer kapcsoljuk ki teljesen a fűtést, és nyissunk ki minden ablakot, ajtót 5-10 percre. Így gyorsan kicserélődik a levegő a lakásban, és nem hűlnek le a bútorok. Ha bukóra nyitott ablakkal, hosszan szellőztetünk, az megnöveli a fűtésszámlát.
Ha alacsony a szoba páratartalma, nemcsak a légutaink száradnak ki, de a hőérzetünk is romlik. Fűtési szezonban tartsunk 40-60% között a páratartalmat.
Lehet, hogy a 24 Celsius-fok komfortos a lakásban, de 30%-ot spórolhatunk a fűtésen, ha inkább letekerjük a termosztátot 20-22 Celsius-fokra.
Azokban a helyiségekben, ahol keveset tartózkodunk, tartsunk napközben alacsonyabb, 18-19 fokos hőmérsékletet.
Nemcsak a távfűtésnél, gáznál is lehetséges a radiátorokra külön termosztátot helyezni, ennek a költsége gyorsan megtérül majd.
A napfény ősszel is jól felmelegíti a szobákat, éjszakára pedig eresszük le a redőnyöket, vagy tegyünk fel vastag sötétítő függönyt, és húzzuk be, így nem szökik ki a meleg.
Érdekel, mivel fűthetsz pénztárcakímélően? Nézd meg ezt a videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.