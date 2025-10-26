BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Félsz a borsos számlától? Íme 11 spórolási tipp a gázfűtéshez!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 10:45
Fanny Magazin
Attól tartasz, hogy túl magas lesz a rezsi hó végén? A gázfűtés tudatos használatával nem kell félned! A Fanny magazin 11 pontban gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat.

Apró, mégis hangsúlyos dolgokon múlik, hogy mennyi lesz a gázfűtés számlája hó végén, ami a fűtési szezonban egyáltalán nem mindegy. Némi tudatossággal és odafigyeléssel mindezt karbantarthatjuk.

Gázfűtéses szobában ül egy fiatal nő.
Nem kell, hogy a gázfűtés hatalmas hóvégi számlákat eredményezzen
Fotó: New Africa

Gázfűtés takarékosan: spórolási tippek lépésről lépésre

1. Spóroljunk a gázfűtésen!

Nemcsak a biztonságunk miatt érdemes karbantartani a gázkazánt. Egy szennyezett, eldugult készülék ugyanis energiapazarló. Ne feledkezzünk el a radiátorok takarításáról sem, hiszen a por csökkenti a fűtés hatékonyságát.

2. Ne tekerjük le, míg dolgozunk

Sokan gondolják úgy, azzal spórolnak, ha napközben, amikor nincsenek otthon, teljesen letekerik a fűtést. Azonban újra felfűteni a lakást sokkal több energiát igényel, mint egy 17 Celsius fokos alaphőmérsékletet tartani. A fűtés spórolás nemcsak a pénztárcádnak, hanem a környezetnek is jót tesz.

3. Megtanulja szokásainkat

Pár tízezer forintért lehet kapni olyan öntanuló termosztátokat, melyek figyelik a szoba hőmérsékletét, a rendszer működését. Ezek az eszközök figyelembe vegyik azt is, hogy a radiátorok még a kazán lekapcsolása után is melegítenek, így hamarabb kapcsolják le a fűtést, mint ahogy a szoba elérte a kívánt hőmérsékletet.

4. Hűvösben jobb lesz aludni

Sokat spórolhatunk, ha éjszakára letekerjük a fűtést 16-18 Celsius-fokra. Ráadásul az alváshoz is ez az optimális, kipihentebben fogunk aludni, mintha dübörög egész éjjel a fűtés.

5. Ragasszuk a radiátorhoz

A radiátor mögé érdemes hőtükörfóliát tenni, hiszen a meleg jelentős része a falakba szökhet el a hidegben. Készíthetünk is ilyet: burkoljunk be alufóliával egy, a radiátor magasságának és szélességének megfelelő kartonpapírt, és ezt nyomjuk a falra. 

6. Gyorsan csináljunk kereszthuzatot

Naponta kétszer kapcsoljuk ki teljesen a fűtést, és nyissunk ki minden ablakot, ajtót 5-10 percre. Így gyorsan kicserélődik a levegő a lakásban, és nem hűlnek le a bútorok. Ha bukóra nyitott ablakkal, hosszan szellőztetünk, az megnöveli a fűtésszámlát.

7. Szabályozzuk a páratartalmat

Ha alacsony a szoba páratartalma, nemcsak a légutaink száradnak ki, de a hőérzetünk is romlik. Fűtési szezonban tartsunk 40-60% között a páratartalmat.

8. Faragjunk az igényeinkből

Lehet, hogy a 24 Celsius-fok komfortos a lakásban, de 30%-ot spórolhatunk a fűtésen, ha inkább letekerjük a termosztátot 20-22 Celsius-fokra.

9. Ahol keveset tartózkodunk

Azokban a helyiségekben, ahol keveset tartózkodunk, tartsunk napközben alacsonyabb, 18-19 fokos hőmérsékletet.

10. A befektetés megtérül

Nemcsak a távfűtésnél, gáznál is lehetséges a radiátorokra külön termosztátot helyezni, ennek a költsége gyorsan megtérül majd.

11. Bent tartja a meleget

A napfény ősszel is jól felmelegíti a szobákat, éjszakára pedig eresszük le a redőnyöket, vagy tegyünk fel vastag sötétítő függönyt, és húzzuk be, így nem szökik ki a meleg.

Érdekel, mivel fűthetsz pénztárcakímélően? Nézd meg ezt a videót is:

