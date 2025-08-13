Tuti, hogy eddig rosszul etted a rizst – erre figyelj legközelebb

A vasárnapi ebédről megmaradt egy kis rizs? Lefedve ott maradt a tűzhelyen pár óráig, majd este bedobtad a hűtőbe? Vagy talán reggelig is kint maradt a pulton? Sokan elkövetik ezeket a hibákat, amelyek akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethetnek!

A főtt rizs egy alattomos baktérium miatt válhat veszélyessé.

Fotó: Tamer A Soliman / Shutterstock

A rizs, ami megbetegíthet

Nem kell romlott szagú étel vagy furcsa színváltozás ahhoz, hogy ételmérgezést kapj. A főtt rizs egy alattomos baktérium, a Bacillus cereus miatt válhat veszélyessé. Ez a kórokozó a nyers rizsben eleve jelen lehet, és főzés közben sem pusztul el teljesen, a spórái ugyanis túlélhetik a forró vizet. Ezek a spórák később akkor fejlődnek fertőzőképes baktériumokká, ha meleg, nedves környezetbe kerülnek. Vagyis pont akkor, amikor te megfőzöd a rizst, majd nem teszed be időben a hűtőbe. Egy nagy tál meleg rizs a konyhapulton tökéletes terep a baktériumoknak, a legijesztőbb pedig, hogy ezek a kórokozók olyan hőálló mérgeket termelnek, amelyek újramelegítéskor sem pusztulnak el.

Mi az a Bacillus cereus?

A Bacillus cereus spórás baktérium gyakran előfordul különféle élelmiszerekben. Ha a szervezetbe jut, 6-16 órás lappangási idő után hányást és hasmenést okozhat. A baktérium képes elszaporodni az élelmiszerekben, különösen, ha azokat nem megfelelően tárolják. A kórokozót leggyakrabban édességek, burgonyasaláta, zöldségleves, húsgombóc, rizs, és ezekhez hasonló élelmiszerek hordozzák.

Ne várd meg, amíg kihűl

A legtöbben azt hiszik, hogy meg kell várni, amíg az étel teljesen kihűl, mielőtt hűtőbe teszik. A hűtőszekrény energiafogyasztását tekintve ugyan valóban ez a legideálisabb megoldás, ha azonban az egészséged a fontos, a főtt rizs esetében jobban teszed, ha azt legfeljebb egy óra várakozás után elteszed. Ha sok rizst főztél, oszd szét kisebb adagokra és tedd lapos edényekbe, hogy az egy óra alatt azért hűljön valamennyit, de melegen is nyugodtan mehet a hűtőbe!

Meddig tárolható a rizs a hűtőben?

Ha gyorsan lehűtötted, akkor nagyjából 3-4 napig még megeheted a rizst. Ugyanakkor minél tovább áll, annál nagyobb az esélye, hogy a baktériumok ismét elszaporodnak benne. Ha kételyed van, inkább ne kockáztass: dobd ki. Ha biztosra akarsz menni, fagyaszd le a maradékot. A rizs jól viseli a fagyasztást, és akár hónapokkal később is újramelegíthető – persze csak ha valóban jól tároltad.