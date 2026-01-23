Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hogyan ismerjük fel, ha fázik a kutyánk?

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 09:15
fázóshideg időjelek
A hideg nemcsak minket visel meg, hanem a kutyáink szervezetét is. Fázik a kutya is, pedig sokan azt hiszik, hogy a bunda mindentől megvédi őket, pedig ez nem mindig igaz.
Bata Kata
A szerző cikkei
  • A bunda nem mindig elég a hideg ellen
  • A kutya viselkedése sok mindent elárul
  • A hideg végtagok is árulkodó jelek

Fázik a kutya is, és ennek jeleit mi is könnyen észrevehetjük, ha egy kicsit odafigyelünk. Sok gazdi teszi fel a kérdést: fázik a kutyám, vagy egyszerűen alacsonyabb a kutya hidegtűrése? Sokan gondolják úgy, hogy a bunda minden körülmények között megvédi az állatot, pedig ez nem mindig igaz. A kutya hidegtűrése egyedenként eltérő, és függ a kortól, a testmérettől, a szőrzet típusától és az egészségi állapottól is.

télen fázik a kutya, takaróval van betakarva
Fázik a kutya, ha ezeket a jeleket tapasztalod / Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Fontos tudni, hol van az a pont, amely alatt már nem szabad a kutyát sétáltatni, mert a hideg ilyenkor nem edzés, hanem egészségügyi kockázat. Ugyanakkor, ha mégis elindulunk, érdemes tisztában lenni azzal, mire figyeljünk séta közben: például a fülek, tappancsok és az orr hőmérséklete, a mozgás és a viselkedés jelei mind fontos információt adnak arról, hogy a kutya komfortérzete csökken-e. Mutatjuk, hogyan óvd meg kedvencedet a hideg hónapokban.

Íme a lista: ezek a jelei annak, ha fázik a kutya

 

1. A test remegése árulkodó

A fázás nemcsak kényelmetlen, hanem hosszabb távon egészségügyi kockázatot is jelenthet. A reszketés az egyik leggyakoribb jele annak, hogy a kutya fázik. Ha nincs stresszhelyzet vagy izgalom, a hideg könnyen lehet az ok. Ilyenkor sok gazdi joggal gondolja: fázik a kutyám, különösen pihenés közben vagy séta után.

2. Összegömbölyödve alszik

A fázó kutya igyekszik minél kisebb testfelületet szabadon hagyni. Gyakran egészen apró, szoros gombócba összegömbölyödve húzza össze magát alvás közben. Ezzel próbálja bent tartani a testmelegét. Ha sokkal kisebbnek látjuk a kutyánkat a valóságos méreténél, akkor szinte biztos, hogy fázik.

3. Hideg a füle vagy a tappancsa

A végtagok hűlése gyorsan jelentkezik hideg időben. Ha hideg a kutya füle, mancsa vagy hideg a kutya orra tapintásra, az figyelmeztető jel lehet. Ez arra utalhat, hogy a szervezete már nem tudja megfelelően fenntartani a testhőmérsékletét, és a kutya fázik.

4. Lassabban mozog a szokásosnál

Sokan ijednek meg, amikor azt érzik, hogy hideg a kutya orra, és rögtön arra gondolnak, hogy beteg. Fontos tudni, hogy a kutya orra természetes módon hűvösebb lehet, ugyanakkor ha az orr hidegsége más tünetekkel - például reszketéssel, levertséggel vagy hideg fülekkel, együtt jelentkezik, az már fázásra utalhat. Ilyenkor merül fel joggal a kérdés: miért hideg a kutya orra? Hideg időben a szervezet a létfontosságú szervek védelmére koncentrál, ezért a perifériás testrészek, mint az orr, a fülek és a tappancsok hamarabb kihűlnek.

5. Keresi a meleg helyeket

Ha a kutya folyton a radiátorhoz fekszik, takarók alá bújik vagy a napos foltokat keresi, az nem véletlen. A kutyák ösztönösen keresik a meleget, ha fáznak. Ilyenkor sok gazdi rájön: fázik a kutyám, ezért próbálja minden módon melegen tartani magát.

6. Robotosabbak a mozdulatai

A hideg hatására az izmok és ízületek is merevebbé válhatnak. Ez főleg idősebb vagy ízületi problémákkal küzdő kutyáknál szembetűnő. A mozgás ilyenkor óvatosabb, darabosabb lehet, még az is lehet, hogy fájdalmat okoz számára. Ilyenkor érdemes csak rövidebb sétákat tenni. 

7. Nyüszít vagy szokatlanul csendes

Egyes kutyák hanggal jelzik a diszkomfort-érzetüket, mások épp ellenkezőleg. A fázás miatt lehet nyüszítés, de szokatlan visszahúzódás is. Mindkettő arra utalhat, hogy nem érzi jól magát. A kutya gyakran próbál elmondani nekünk valamit, jó, ha ezt megértjük. 

8. Felborzolja a szőrét

A szőr felborzolása segít egy vékony levegőréteget megtartani a testen. Ez természetes reakció a hidegre. Ha gyakran látjuk ezt, érdemes plusz védelemről gondoskodni, például ráadni egy pulóvert vagy betakargatni.

9. Összebújva pihennek

A fázó kutya nem csak a gazdihoz bújik szívesen, hanem más állatokhoz is. Ezért ne lepődjünk meg, ha a kutyánk még az esküdt ellenségéhez, a macskához is bújik. Nem kedveli őt jobban, mint eddig, csak fázik. A testmeleg megosztása ösztönös túlélési stratégia. A kutyák testbeszéde sok mindent elárul.

A fázós kutya van, hogy egyedül betakarja magát. Ha nem hiszed, nézd meg a videót!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu