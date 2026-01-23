Hogyan ismerjük fel, ha fázik a kutyánk?

Fázik a kutya is, és ennek jeleit mi is könnyen észrevehetjük, ha egy kicsit odafigyelünk. Sok gazdi teszi fel a kérdést: fázik a kutyám, vagy egyszerűen alacsonyabb a kutya hidegtűrése? Sokan gondolják úgy, hogy a bunda minden körülmények között megvédi az állatot, pedig ez nem mindig igaz. A kutya hidegtűrése egyedenként eltérő, és függ a kortól, a testmérettől, a szőrzet típusától és az egészségi állapottól is.
Fontos tudni, hol van az a pont, amely alatt már nem szabad a kutyát sétáltatni, mert a hideg ilyenkor nem edzés, hanem egészségügyi kockázat. Ugyanakkor, ha mégis elindulunk, érdemes tisztában lenni azzal, mire figyeljünk séta közben: például a fülek, tappancsok és az orr hőmérséklete, a mozgás és a viselkedés jelei mind fontos információt adnak arról, hogy a kutya komfortérzete csökken-e. Mutatjuk, hogyan óvd meg kedvencedet a hideg hónapokban.
A fázás nemcsak kényelmetlen, hanem hosszabb távon egészségügyi kockázatot is jelenthet. A reszketés az egyik leggyakoribb jele annak, hogy a kutya fázik. Ha nincs stresszhelyzet vagy izgalom, a hideg könnyen lehet az ok. Ilyenkor sok gazdi joggal gondolja: fázik a kutyám, különösen pihenés közben vagy séta után.
A fázó kutya igyekszik minél kisebb testfelületet szabadon hagyni. Gyakran egészen apró, szoros gombócba összegömbölyödve húzza össze magát alvás közben. Ezzel próbálja bent tartani a testmelegét. Ha sokkal kisebbnek látjuk a kutyánkat a valóságos méreténél, akkor szinte biztos, hogy fázik.
A végtagok hűlése gyorsan jelentkezik hideg időben. Ha hideg a kutya füle, mancsa vagy hideg a kutya orra tapintásra, az figyelmeztető jel lehet. Ez arra utalhat, hogy a szervezete már nem tudja megfelelően fenntartani a testhőmérsékletét, és a kutya fázik.
Sokan ijednek meg, amikor azt érzik, hogy hideg a kutya orra, és rögtön arra gondolnak, hogy beteg. Fontos tudni, hogy a kutya orra természetes módon hűvösebb lehet, ugyanakkor ha az orr hidegsége más tünetekkel - például reszketéssel, levertséggel vagy hideg fülekkel, együtt jelentkezik, az már fázásra utalhat. Ilyenkor merül fel joggal a kérdés: miért hideg a kutya orra? Hideg időben a szervezet a létfontosságú szervek védelmére koncentrál, ezért a perifériás testrészek, mint az orr, a fülek és a tappancsok hamarabb kihűlnek.
Ha a kutya folyton a radiátorhoz fekszik, takarók alá bújik vagy a napos foltokat keresi, az nem véletlen. A kutyák ösztönösen keresik a meleget, ha fáznak. Ilyenkor sok gazdi rájön: fázik a kutyám, ezért próbálja minden módon melegen tartani magát.
A hideg hatására az izmok és ízületek is merevebbé válhatnak. Ez főleg idősebb vagy ízületi problémákkal küzdő kutyáknál szembetűnő. A mozgás ilyenkor óvatosabb, darabosabb lehet, még az is lehet, hogy fájdalmat okoz számára. Ilyenkor érdemes csak rövidebb sétákat tenni.
Egyes kutyák hanggal jelzik a diszkomfort-érzetüket, mások épp ellenkezőleg. A fázás miatt lehet nyüszítés, de szokatlan visszahúzódás is. Mindkettő arra utalhat, hogy nem érzi jól magát. A kutya gyakran próbál elmondani nekünk valamit, jó, ha ezt megértjük.
A szőr felborzolása segít egy vékony levegőréteget megtartani a testen. Ez természetes reakció a hidegre. Ha gyakran látjuk ezt, érdemes plusz védelemről gondoskodni, például ráadni egy pulóvert vagy betakargatni.
A fázó kutya nem csak a gazdihoz bújik szívesen, hanem más állatokhoz is. Ezért ne lepődjünk meg, ha a kutyánk még az esküdt ellenségéhez, a macskához is bújik. Nem kedveli őt jobban, mint eddig, csak fázik. A testmeleg megosztása ösztönös túlélési stratégia. A kutyák testbeszéde sok mindent elárul.
A fázós kutya van, hogy egyedül betakarja magát. Ha nem hiszed, nézd meg a videót!
