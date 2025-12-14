Így óvd kedvenced ízületeit télen!

A mozgásszervi gondok kutyáknál is gyakoriak, a hűvös, nedves idő pedig felerősítheti a panaszokat. A rendszeres állatorvosi kontroll mellett a legjobb kutya ízületvédő praktikákkal te is kényelmesebbé teheted számukra a hétköznapokat.

Vágólapra másolva!

A rövid, gyakoribb séták, meleg fekhely és csúszásmentes otthon kímélik az ízületeket.

A kíméletes mozgásformák tehermentesítik az ízületeket.

A megfelelő ízületvédők, meleg terápia és az ideális testsúly fenntartása is sokat számít. A fagyok beköszöntével sok gazdi aggódik, ha észreveszi, hogy kedvence nehezebben mozog. Sajnos a tél nemcsak a hideget, hanem az ízületi fájdalmakkal is jár. A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb kutya ízületvédő módszert, amikkel enyhítheted kedvenceid ízületi problémáit. Az egyik legjobb kutya ízületvédő módszer, ha rövidebb, gyakoribb sétákra váltasz.

Fotó: T.Vyc Íme a legjobb kutya ízületvédő praktikák:

Együtt a természetben

A kutya gondozása télen nem egyszerű feladat. Fontos, hogy a hideg időben is vigyázz a kedvencedre a közös séták alkalmával. Érdemes rövidebb, de gyakoribb sétákra váltani. A napi 3–4 alkalommal megtett 15–20 perces, tempósabb gyaloglás kíméli az ízületeket, mégis átmozgatja a kutyalábakat.



A kutya gondozása télen nem egyszerű feladat. Fontos, hogy a hideg időben is vigyázz a kedvencedre a közös séták alkalmával. Érdemes rövidebb, de gyakoribb sétákra váltani. A napi 3–4 alkalommal megtett 15–20 perces, tempósabb gyaloglás kíméli az ízületeket, mégis átmozgatja a kutyalábakat. Pihe-puha kényelem

A hideg padló fokozhatja a kutya ízületi betegségeit, a végtagok merevségét, ezért válassz vastag, jól szigetelő matracot vagy ortopéd fekhelyet, és figyelj arra is, hogy ne huzatos sarokba kerüljön kedvencünk ágya. Szabadban tartott kutyák esetében itt az ideje téliesíteni a kutyaházat.



A hideg padló fokozhatja a kutya ízületi betegségeit, a végtagok merevségét, ezért válassz vastag, jól szigetelő matracot vagy ortopéd fekhelyet, és figyelj arra is, hogy ne huzatos sarokba kerüljön kedvencünk ágya. Szabadban tartott kutyák esetében itt az ideje téliesíteni a kutyaházat. Tartsd szárazon

Esőben, hóban, nedves fűben jól jön a kabát vagy overál, főleg lakásban tartott, rövid szőrű és idősebb kutyáknál. Szerencsére ma már nagy választékban kapható kutyaruha, ami a fagyokban és az eső ellen is védelmet nyújt. A séta után töröld szárazra a szőrt és a mancsokat, különösen a lábujjak közét. A téli kutyakabát tökéletes védelmet nyújt a hideg és a nedves időjárás ellen.

Fotó: Lesia Kapinosova Lépésről lépésre

Lehetőleg kerüld kutyusoddal a lépcsőzést és az ugrálást (kanapéra, autóba fel-le). Egy rámpa sokat segíthet, és kíméli a csípőt, térdet, könyököt is. Ha szeretnéd, hogy kedvenced bentlakásos vagy nappali intézménybe járjon, válaszd a számotokra legmegfelelőbb kutyaiskolát, ahol felkészült, szakmailag tapasztalt oktatókat alkalmaznak.



Lehetőleg kerüld kutyusoddal a lépcsőzést és az ugrálást (kanapéra, autóba fel-le). Egy rámpa sokat segíthet, és kíméli a csípőt, térdet, könyököt is. Ha szeretnéd, hogy kedvenced bentlakásos vagy nappali intézménybe járjon, válaszd a számotokra legmegfelelőbb kutyaiskolát, ahol felkészült, szakmailag tapasztalt oktatókat alkalmaznak. Biztonságos otthon

A csúszós padló balesetforrás. Tegyél futószőnyeget a hidegburkolatokra és rendszeresen vágd a karmokat. Mancsviasz vagy tappancsvédő zokni plusz tapadást eredményezhet.



A csúszós padló balesetforrás. Tegyél futószőnyeget a hidegburkolatokra és rendszeresen vágd a karmokat. Mancsviasz vagy tappancsvédő zokni plusz tapadást eredményezhet. Kíméletes terhelés

Füvön vagy földúton sétálj az ebbel, az aszfaltot és a nagy emelkedőket inkább kerüld. Labdázás helyett jó választás a szimatmunka vagy az akadálymentes gyakorlatok, melyek erősítik a stabilizáló izmokat.



Füvön vagy földúton sétálj az ebbel, az aszfaltot és a nagy emelkedőket inkább kerüld. Labdázás helyett jó választás a szimatmunka vagy az akadálymentes gyakorlatok, melyek erősítik a stabilizáló izmokat. Vízben könnyebb

Az úszás tehermentesíti az ízületeket, mégis remekül fejleszti az izmokat. Télen válassz fűtött, beltéri kutyauszodát vagy hidroterápiát szakemberrel.

Az úszás amellett, hogy tehermentesíti az ízületeket, remekül fejleszti az izmokat.

Fotó: thongyord Melegítő gondoskodás

Állatorvosi jóváhagyással bevethető a melegítőpárna vagy a gyengéd hőterápia is ebben az időszakban. A meleg ugyanis lazítja kedvenceid izmait és csökkentheti a merevséget.



Állatorvosi jóváhagyással bevethető a melegítőpárna vagy a gyengéd hőterápia is ebben az időszakban. A meleg ugyanis lazítja kedvenceid izmait és csökkentheti a merevséget. Tápláló támogatás

Kiemelten fontos ebben az időszakban a kutya porcerősítők használata: a glükózamin, kondroitin, MSM vagy zöldkagyló-kivonat segítheti a porcok anyagcseréjét, omega-3 zsírsavval kiegészítve. A készítmények típusát és adagolását egyeztesd az állatorvossal.



Kiemelten fontos ebben az időszakban a kutya porcerősítők használata: a glükózamin, kondroitin, MSM vagy zöldkagyló-kivonat segítheti a porcok anyagcseréjét, omega-3 zsírsavval kiegészítve. A készítmények típusát és adagolását egyeztesd az állatorvossal. Testsúlykontroll

A plusz kilók fokozzák az ízületek terhelését, ezért fontos a kutya megfelelő táplálása a téli időszakban. Használj kimérő poharat, jutalomfalatból számold a napi mennyiséget. A lassú, fokozatos fogyás kényelmesebb mozgást és jobb közérzetet eredményez.



Ezek a cikkek is érdekelhetnek:





Ha szeretnéd tudni, hogyan gondoskodj a kutyáról télen, nézd meg a videót!