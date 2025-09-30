Személyiségteszt: melyik kutyafajta a kedvenced? Megmondjuk, milyen pasi illik hozzád

Nem is gondolnád, de a kedvenc kutyafajtád többet elárul rólad, mint gondolnád. Sőt, a párválasztási szokásaidról is árulkodik. Nem hiszed? Töltsd ki a személyiségtesztet!
Mi a dolgod? Csak válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik kutyafajta áll hozzád a legközelebb, és olvasd el az eredményt.
Barátságos, kedves, megbízható. A labrador mindenki kedvence – és te is pontosan ilyen vagy. Szeretsz adni, fontos neked a harmónia, és mindig lehet rád számítani.
Hozzád illő pasi: számodra egy melegszívű, nyugodt férfi, a nagy Ő, aki nem játssza meg magát. Lehet, hogy nem ő a leghangosabb a társaságban, de ő az, aki reggel kávét főz neked, és emlékszik, mikor van a nagymamád születésnapja. A klasszikus „jófiú”, akivel valódi jövőt lehet építeni.
Kicsi a bors, de erős. A corgi tele van energiával, vidámsággal és önbizalommal. Ha ez a kedvenc fajtád, te sem vagy az a szürke kisegér. Szeretsz a középpontban lenni, és nem félsz kimondani a véleményed.
Hozzád illő pasi: egy vagány, életvidám srác, aki nem sértődik meg, ha te irányítasz. Jókedvű, spontán, és mindig benne van egy kis bolondozásban. Vele sosem unalmas az élet – és pont ez kell neked.
Erős, határozott, de közben elképesztően szerethető. A staffie-rajongók általában kemény külső mögött érzékeny szívet rejtenek. Hűséges vagy, nem szereted a mellébeszélést, és tudod, kit érdemes beengedni az életedbe.
Hozzád illő pasi: egy férfi, aki mellett biztonságban érzed magad. Nem riad meg a konfliktusoktól, de mindig kiáll érted. Őszinte, szókimondó, de tiszteli a határaidat. Nem játékszereket keres, hanem egy társat – pont, mint te.
Apró, de határozott. A csivava kutya kis termete ellenére mindenkit levesz a lábáról – és aki ezt a fajtát választja, az sem marad háttérben. Szereted, ha figyelnek rád, és nem félsz megmutatni a nőies oldalad.
Hozzád illő pasi: egy stílusos, magabiztos férfi, aki imád kényeztetni. Szereti, ha csinos vagy, értékeli az ízlésed, és nem sajnálja rád sem az időt, sem a pénzt. Tudja, hogy te vagy az igazi díj, és úgy is bánik veled.
Az alábbi videóban cuki kutyusokat nézhetsz:
Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.