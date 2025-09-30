Nem is gondolnád, de a kedvenc kutyafajtád többet elárul rólad, mint gondolnád. Sőt, a párválasztási szokásaidról is árulkodik. Nem hiszed? Töltsd ki a személyiségtesztet!

Személyiségteszt: melyik kutyafajta a kedvenced? Megmondjuk, milyen pasi illik hozzád

Fotó: TatyanaPanova / Shutterstock

Személyiségteszt, amiből kiderül, milyen pasi illik hozzád

Mi a dolgod? Csak válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik kutyafajta áll hozzád a legközelebb, és olvasd el az eredményt.

A lehetőségek:

Labrador

Corgi

Staffordshire bullterrier

Csivava

Jöjjön az igazság, most kiderül milyen pasi illik hozzád:

Ha a Labrador a kedvenced

Fotó: George Trumpeter / Shutterstock

Barátságos, kedves, megbízható. A labrador mindenki kedvence – és te is pontosan ilyen vagy. Szeretsz adni, fontos neked a harmónia, és mindig lehet rád számítani.

Hozzád illő pasi: számodra egy melegszívű, nyugodt férfi, a nagy Ő, aki nem játssza meg magát. Lehet, hogy nem ő a leghangosabb a társaságban, de ő az, aki reggel kávét főz neked, és emlékszik, mikor van a nagymamád születésnapja. A klasszikus „jófiú”, akivel valódi jövőt lehet építeni.

Ha a Corgi a kedvenced

Erzsébet királyné kedvenc kutyafajtája a Corgi volt

Fotó: AYO Production / Shutterstock

Kicsi a bors, de erős. A corgi tele van energiával, vidámsággal és önbizalommal. Ha ez a kedvenc fajtád, te sem vagy az a szürke kisegér. Szeretsz a középpontban lenni, és nem félsz kimondani a véleményed.

Hozzád illő pasi: egy vagány, életvidám srác, aki nem sértődik meg, ha te irányítasz. Jókedvű, spontán, és mindig benne van egy kis bolondozásban. Vele sosem unalmas az élet – és pont ez kell neked.

Ha a Staffordshire bullterrier a kedvenced

Egy Staffie az erdőben, – töltsd ki a személyiségtesztünket

Fotó: Photobox.ks / Shutterstock

Erős, határozott, de közben elképesztően szerethető. A staffie-rajongók általában kemény külső mögött érzékeny szívet rejtenek. Hűséges vagy, nem szereted a mellébeszélést, és tudod, kit érdemes beengedni az életedbe.

Hozzád illő pasi: egy férfi, aki mellett biztonságban érzed magad. Nem riad meg a konfliktusoktól, de mindig kiáll érted. Őszinte, szókimondó, de tiszteli a határaidat. Nem játékszereket keres, hanem egy társat – pont, mint te.

Ha a Csivava a kedvenced

Vajon hozzád milyen pasi illik a kedvenc kutyafajtás alapján? Töltsd ki a személyiségtesztet és kiderül

Fotó: sfotoz / Shutterstock

Apró, de határozott. A csivava kutya kis termete ellenére mindenkit levesz a lábáról – és aki ezt a fajtát választja, az sem marad háttérben. Szereted, ha figyelnek rád, és nem félsz megmutatni a nőies oldalad.