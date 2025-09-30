Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Személyiségteszt: melyik kutyafajta a kedvenced? Megmondjuk, milyen pasi illik hozzád

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 15:30
személyiségtesztpárkapcsolat
Azt tartják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. De vajon mit árul el rólad a kedvenc kutyafajtád? Többet, mint hinnéd! A választásod alapján ugyanis kiderül, milyen férfi passzolna hozzád leginkább. Töltsd ki a személyiségtesztet, és tudd meg, mit jelent a választásod – és gondold végig, tényleg a megfelelő pasit keresed-e!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Nem is gondolnád, de a kedvenc kutyafajtád többet elárul rólad, mint gondolnád. Sőt, a párválasztási szokásaidról is árulkodik. Nem hiszed? Töltsd ki a személyiségtesztet!

A képen egy corgi kutyus látható töltsd ki a személyiségtesztünket hogyx kiderüljön milyen pasi illik hozzád a kedvenc kutyafajtás alapján
Személyiségteszt: melyik kutyafajta a kedvenced? Megmondjuk, milyen pasi illik hozzád
Fotó: TatyanaPanova /  Shutterstock 

Személyiségteszt, amiből kiderül, milyen pasi illik hozzád

Mi a dolgod? Csak válaszd ki, hogy az alábbiak közül melyik kutyafajta áll hozzád a legközelebb, és olvasd el az eredményt.

A lehetőségek:

  • Labrador
  • Corgi
  • Staffordshire bullterrier
  • Csivava

Jöjjön az igazság, most kiderül milyen pasi illik hozzád:

Ha a Labrador a kedvenced

Egy zsemleszínű labrador fekszik a fűben a személyiségtesztünkből most kiderül mit árul el a párválasztási szokásaidról ha ez a fajta a kedvenced.
Személyiségteszt: melyik kutyafajta a kedvenced? Megmondjuk, milyen pasi illik hozzád
Fotó: George Trumpeter /  Shutterstock 

Barátságos, kedves, megbízható. A labrador mindenki kedvence – és te is pontosan ilyen vagy. Szeretsz adni, fontos neked a harmónia, és mindig lehet rád számítani.

Hozzád illő pasi: számodra egy melegszívű, nyugodt férfi, a nagy Ő, aki nem játssza meg magát. Lehet, hogy nem ő a leghangosabb a társaságban, de ő az, aki reggel kávét főz neked, és emlékszik, mikor van a nagymamád születésnapja. A klasszikus „jófiú”, akivel valódi jövőt lehet építeni.

Ha a Corgi a kedvenced

Egy corgi fekszik a foldön a kanapén pedig egy szerelmespár ül töltsd ki a személyiségtesztünket.
Erzsébet királyné kedvenc kutyafajtája a Corgi volt
Fotó: AYO Production /  Shutterstock 

Kicsi a bors, de erős. A corgi tele van energiával, vidámsággal és önbizalommal. Ha ez a kedvenc fajtád, te sem vagy az a szürke kisegér. Szeretsz a középpontban lenni, és nem félsz kimondani a véleményed.  

Hozzád illő pasi: egy vagány, életvidám srác, aki nem sértődik meg, ha te irányítasz. Jókedvű, spontán, és mindig benne van egy kis bolondozásban. Vele sosem unalmas az élet – és pont ez kell neked.

Ha a Staffordshire bullterrier a kedvenced

Egy staffie a napfényben áll töltsd ki a személyiségtesztünket.
Egy Staffie az erdőben, – töltsd ki a személyiségtesztünket
Fotó: Photobox.ks /  Shutterstock 

Erős, határozott, de közben elképesztően szerethető. A staffie-rajongók általában kemény külső mögött érzékeny szívet rejtenek. Hűséges vagy, nem szereted a mellébeszélést, és tudod, kit érdemes beengedni az életedbe.

Hozzád illő pasi: egy férfi, aki mellett biztonságban érzed magad. Nem riad meg a konfliktusoktól, de mindig kiáll érted. Őszinte, szókimondó, de tiszteli a határaidat. Nem játékszereket keres, hanem egy társat – pont, mint te.

Ha a Csivava a kedvenced

Ha a csivava a kedvenc kutyafajtád akkor a személyiségtesztünkből most kiderül milyen pasi illik hozzád.
Vajon hozzád milyen pasi illik a kedvenc kutyafajtás alapján? Töltsd ki a személyiségtesztet és kiderül
Fotó: sfotoz /  Shutterstock 

Apró, de határozott. A csivava kutya kis termete ellenére mindenkit levesz a lábáról – és aki ezt a fajtát választja, az sem marad háttérben. Szereted, ha figyelnek rád, és nem félsz megmutatni a nőies oldalad.

Hozzád illő pasi: egy stílusos, magabiztos férfi, aki imád kényeztetni. Szereti, ha csinos vagy, értékeli az ízlésed, és nem sajnálja rád sem az időt, sem a pénzt. Tudja, hogy te vagy az igazi díj, és úgy is bánik veled. 

 Az alábbi videóban cuki kutyusokat nézhetsz:

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

