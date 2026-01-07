Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvenced a hideg hónapokban

kutya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 09:16
télhidegkutyasétáltatás
A tél nemcsak nekünk kihívás, hanem a kutyáknak is. Fagyos járda, rövidebb séták, kevesebb napfény – mind hatással van rájuk is. A kutya téli gondozása nem egy ördöngösség, de egy kis odafigyelést bizony igényel. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Sokan azt gondolják, hogy a kutyák „úgyis bundában vannak”, ezért nem számít nekik a hideg. Ez részben igaz, részben nagyon nem. A kutya téli gondozása kicsit másképp működik, mint nyáron, és bizony vannak helyzetek, amikor igenis szüksége van extra törődésre. 

Egy nő a kutyájával a hóban, a kutya téli gondozása kisokosnak megfelelően rövidített sétát tesznek.
Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvencedet a hideg hónapokban.
Fotó: Lopolo
  • A sózott, jeges utak felsérthetik a mancsokat.
  • Rövidítsd a sétákat ha szükséges.
  • Megtudhatod, mikor kell kutya cipő és mikor felesleges.

Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvencedet 

Mennyire bírja a hideget a kutya télen?

Ez erősen kutyafüggő. Egy vastag szőrű, mozgékony eb gond nélkül elvan a hűvösben, míg egy rövid szőrű, kistermetű vagy idősebb kutya már 5–10 fok körül is vacoghat. Ha séta közben megáll, összegömbölyödik, vagy láthatóan sietne haza, az nem hiszti – egyszerűen fázik.

Mancsok, amik télen külön figyelmet igényelnek

A sózott utak és a jeges járda a kutya egyik legnagyobb ellenségei. A mancs bőre kiszáradhat, kirepedezhet, ami fájdalmas és kellemetlen lehet.

Mit tegyél, hogy megóvd kiskedvenced:  

  • séta után langyos vízzel leöblítsd le a mancsokat
  • időnként nézd át, nincs-e sérülés
  • nagy hidegben rövidebb sétákat tervezz  

Hidd el, ezek az apróságok sokat számítanak.

Kutyakabát: ciki vagy hasznos?

A kutyakabát megosztó téma, pedig valójában praktikus eszköz. A kutya télen akkor igényel kabátot, ha rövid szőrű, sovány, idős, beteges, vagy egyszerűen látszik rajta, hogy fázik. Nem kell túlbonyolítani: ha remeg, akkor nem kérdés.

A lényeg, hogy a kabát kényelmes legyen, ne akadályozza a mozgást, nem az számít, hogy jól nézzen ki a közösségi médiás posztodnál.

Egy cuki törpespicc kutyacipőben a hóban a téli kutya gondozás szabályainak megfelelően.
A kutyacipő különösen hasznos lehet a téli hónapokban.
Fotó: Pencil case

Kell kutyacipő?  

A kutyacipő nem alapfelszerelés, és nem is kötelező téli kellék. A legtöbb kutya cipő nélkül is teljesen jól boldogul – de vannak helyzetek, amikor kifejezetten hasznos.  

Mikor indokolt a kutyacipő?  

  • városban sétáltok, ahol az utakat rendszeresen sózzák,  
  • a kutyának érzékeny vagy kirepedezett a mancsa,  
  • volt már sérülés, vágás, gyulladás a tappancsán,  
  • idős vagy beteg a kutya, lassabban regenerálódik,  
  • hóban, jégen gyakran felkapja a lábát, nyalogatja a mancsát.  

Ilyenkor a cipő nem divatkell, hanem a védelmet szolgálja.

Mikor nem szükséges a cipő? Ha a kutya:  

  • kertben él vagy természetes talajon sétál,  
  • vastag, ellenálló a talppárnája,  
  • nem mutatja a fázás vagy fájdalom jeleit,  
  • rövidebb ideig van kint hidegben,  

akkor a cipő inkább felesleges macera lehet. Sok kutya egyszerűen utálja. Ha nélküle is jól van, nincs miért erőltetni. Ha viszont láthatóan szenved, akkor igenis jó megoldás lehet.

Etetés és mozgás a téli hónapokban

A hidegben sok kutya étvágya megnő, hiszen több energiát használ fel a testhő fenntartásához. Ez természetes, de akkor is figyelj rá, hogy ne etesd túl, könnyen felcsúsznak a plusz kilók kiskedvenceinkre. Ilyenkor jól jönnek az otthoni játékok, amik lefárasztják, mint a futkározás.  

Bent is lehetnek téli problémák

A kutya télen a fűtött lakásban is találkozhat gondokkal. A száraz levegő száríthatja a bőrt, a szőr fénytelenebb lehet. Rendszeres kefélés, megfelelő táp és egy huzatmentes fekhely sokat segít. 

Nézd meg az alábbi cuki videót kutyusokról a hóban:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

