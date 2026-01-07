Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvenced a hideg hónapokban

Sokan azt gondolják, hogy a kutyák „úgyis bundában vannak”, ezért nem számít nekik a hideg. Ez részben igaz, részben nagyon nem. A kutya téli gondozása kicsit másképp működik, mint nyáron, és bizony vannak helyzetek, amikor igenis szüksége van extra törődésre.

Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvencedet a hideg hónapokban.

Fotó: Lopolo

A sózott, jeges utak felsérthetik a mancsokat.

Rövidítsd a sétákat ha szükséges.

Megtudhatod, mikor kell kutya cipő és mikor felesleges.

Kutya téli gondozása – Így óvd meg kiskedvencedet

Mennyire bírja a hideget a kutya télen?

Ez erősen kutyafüggő. Egy vastag szőrű, mozgékony eb gond nélkül elvan a hűvösben, míg egy rövid szőrű, kistermetű vagy idősebb kutya már 5–10 fok körül is vacoghat. Ha séta közben megáll, összegömbölyödik, vagy láthatóan sietne haza, az nem hiszti – egyszerűen fázik.

Mancsok, amik télen külön figyelmet igényelnek

A sózott utak és a jeges járda a kutya egyik legnagyobb ellenségei. A mancs bőre kiszáradhat, kirepedezhet, ami fájdalmas és kellemetlen lehet.

Mit tegyél, hogy megóvd kiskedvenced:

séta után langyos vízzel leöblítsd le a mancsokat

időnként nézd át, nincs-e sérülés

nagy hidegben rövidebb sétákat tervezz

Hidd el, ezek az apróságok sokat számítanak.

Kutyakabát: ciki vagy hasznos?

A kutyakabát megosztó téma, pedig valójában praktikus eszköz. A kutya télen akkor igényel kabátot, ha rövid szőrű, sovány, idős, beteges, vagy egyszerűen látszik rajta, hogy fázik. Nem kell túlbonyolítani: ha remeg, akkor nem kérdés.

A lényeg, hogy a kabát kényelmes legyen, ne akadályozza a mozgást, nem az számít, hogy jól nézzen ki a közösségi médiás posztodnál.

A kutyacipő különösen hasznos lehet a téli hónapokban.

Fotó: Pencil case

Kell kutyacipő?

A kutyacipő nem alapfelszerelés, és nem is kötelező téli kellék. A legtöbb kutya cipő nélkül is teljesen jól boldogul – de vannak helyzetek, amikor kifejezetten hasznos.

Mikor indokolt a kutyacipő?

városban sétáltok, ahol az utakat rendszeresen sózzák,

a kutyának érzékeny vagy kirepedezett a mancsa,

volt már sérülés, vágás, gyulladás a tappancsán,

idős vagy beteg a kutya, lassabban regenerálódik,

hóban, jégen gyakran felkapja a lábát, nyalogatja a mancsát.

Ilyenkor a cipő nem divatkell, hanem a védelmet szolgálja.