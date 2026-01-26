3+1 tipp, hogy felturbózd a délutáni szundid

Ne becsüld le a délutáni alvás erejét! Egy rövid szundi számos egészségügyi előnnyel jár, például fokozza a kreativitást, türelmesebb szülővé tesz és növeli a boldogságérzetet. Kutatások megmutatták, hogyan frissül fel az agy a délutáni szunditól.
Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az intenzív alvás megakadályozhatja az agy zsugorodását és javíthatja a kognitív funkciókat az életkor előre haladásával.
Egy, a Neurolmage folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint már egy egészen rövid pihenés is segíthet az agy regenerálódásában és a tanulási képesség javításában. Ezek mind olyan hatások, amelyeket ezelőtt csak úgy hittük egy teljes esti alvás következtében jelentkeznek.
A kutatók azt találták, hogy egy 45 perces alvás esetében is az agyban lévő szinaptikus kapcsolatok képesek voltak helyreállni, így az agy képes volt új dolgokat befogadni.
Az agyunk a nap folyamán folyamatosan aktív, akár egy telítettségi pontot is elérhet, ahol idővel csökken az a képesség, amely által képesek vagyunk új dolgokat megtanulni. De bármely mennyiségű pihenés segíthet elménk regenerálódásában, anélkül, hogy elvesztenénk a korábban már megtanult információkat.
Ráadásul, ha alkalmanként problémák adódnak az alvással, attól még nem fog automatikusan romlani a tanulási képesség vagy az agy működése. Néhány tipp segíthet tökéletessé tenni a délutáni pihenést.
Egy rövid, körülbelül 20 perces szunyókálás a nap szieszta időszakában (délután 13 és 3 óra között) segíthet a kognitív funkciók és az ébrenlét javításában
- idézi a Post Dr. Thomas Michael Kilkenny-t, a Northwell Staten Island Egyetemi Kórház Alvásgyógyászati Intézetének igazgatóját.
A hosszabb délutáni alvás viszont, magasabb testtömegindexhez, magasabb vérnyomáshoz és elhízáshoz juttathatják az embert.
Emellett pihennünk egy hideg és sötét szobában kell, ezzel is jelezve a testünknek, hogy ideje aludni.
Kényelmesnek kell lennie a környezetnek és az öltözékednek is.
Érdemes a koffeint kerülnünk délután már, hogy ne zavarja az alvást, sem éjszaka, sem a délutáni szundinál. „A koffein stimuláns, és mint ilyen, csökkenti a szunyókálás iránti igényünket. Amikor azonban a koffein hatása elmúlik, hirtelen álmosságot tapasztalhatunk, és nagyon álmosak lehetünk.”
