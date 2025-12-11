Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: így gátolja az öregedést a csokoládé

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 19:00
Kulcsfontosságú vegyületet fedeztek fel az édességben. A tanulmány szerint az étcsokoládé fogyasztása így hosszabb élethez vezethet.
Te is imádod a csokoládét? Ha igen, akkor van egy jó hírünk: egy tanulmány nemrég kimutatta, hogy az étcsokoládé fogyasztása segíthet meghosszabbítani az életet. A kakaó – az étcsokoládé fő összetevője –, ugyanis teobromint tartalmaz, egy kulcsfontosságú vegyületet, amit a növények természetesen termelnek ki. A kutatás szerint ez a vegyület csökkenti a biológiai kort, azt a mértéket, amely azt méri, hogy az emberek sejtjei mennyi károsodást halmoztak fel az idők során.

Így gátolja az öregedést a csokoládé / Fotó: Forrás: Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Hatalmas felfedezést tettek a tudósok: így lassítja az öregedést a csokoládé

A szakértők egyelőre nem teljesen biztosak abban, hogy a teobromin hogyan fejti ki ezt az öregedésgátló hatását. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a teobromin – amely a cukrozatlan csokoládé keserű ízét adja –, csak a magas kakaótartalmú édességben van jelentős mennyiségben jelen. Az étcsokoládénak emellett magas a zsír- és cukortartalma is, ami azt jelenti, hogy mértékkel, a kiegyensúlyozott étrend részeként szabad csak fogyasztani.

Nem azt mondjuk, hogy az embereknek több étcsokoládét kellene fogyasztaniuk, viszont ez a kutatás segíthet megérteni, hogy a mindennapi ételek miként vezethetnek egy egészségesebb, hosszabb élethez

- mondta el Jordana Bell, a londoni King’s College epigenomika professzora, és a tanulmány szerzője.

A tanulmány során közel 1700 személy egészségügyi adatait vizsgálták, a biológiai kor felméréséhez pedig a csapat a DNS kémiai változásaira és a telomerek, a kromoszómák végein található védősapkák hosszára összpontosított. Ezután arra a megállapításra jutottak, hogy akiknek magasabb volt a vérükben lévő teobrominszint, azoknak a biológiai koruk alacsonyabb volt a tényleges koruknál. Miután megvizsgálták, hogy a kakaóban és a kávéban található más metabolitok is mutatnak-e hasonló kapcsolatot, azt találták, hogy a hatás a teobrominra jellemzőnek tűnik.

Ez a fontos alkaloid, amelyről közismert, hogy mérgező a kutyákra, összefüggésbe hozható az emberi egészségre gyakorolt ​​jótékony hatással, például a szívbetegségek kockázatának csökkenésével.  Már most is úgy tartják, hogy csökkenti a vérnyomást, elősegíti a zsíranyagcserét, fokozza a véráramlást, fokozza a kognitív funkciókat és leküzdi az életkorral összefüggő kognitív hanyatlást.

A teobromin, egy gyakran fogyasztott, kakaóból származó alkaloid, összefüggésbe hozható a modellorganizmusok hosszabb élettartamával és az embereknél tapasztalt egészségügyi előnyökkel. Két független, populációalapú kohorsz vizsgálata során a teobromin keringési szintje és a lassabb epigenetikus öregedés közötti jelentős összefüggésről számolhatunk be

- jelentette be a csapat. Abban egyelőre nem biztosak, a hatás kizárólag a teobrominra jellemző-e, vagy a teobromin kölcsönhatásba léphet más, az étcsokoládéban található vegyületekkel, például a polifenolokkal, amelyek jótékony hatással vannak az emberi egészségre. 

Az étrendünkben található növényi vegyületek befolyásolhatják a testünk öregedését azáltal, hogy megváltoztatják génjeink be- vagy kikapcsolásának módját. Ezen vegyületek némelyike ​​kölcsönhatásba léphet a génaktivitást szabályozó „sejtrendszerrel”, amely segít az egészség és a hosszú élettartam alakításában – írja a Daily Mail.

Egy korábbi, 2023-as, a bostoni Mass General Brigham Kórházban végzett tanulmány egyébként már kimutatta, hogy a kakaó csökkentheti a kognitív hanyatlást a demencia magas kockázatának kitett embereknél, míg 2021-ben a Columbia Egyetem tudósai felfedezték, a kakaófogyasztás összefüggésben áll a listás tanulási feladatokban elért jobb teljesítménnyel a flavonolok – a kakaóban, a bogyós gyümölcsökben, az almában, a teában és a leveles zöldségekben is megtalálható vegyületcsoport –, miatt. 2019-ben pedig portugál kutatók azt állították, hogy napi néhány kocka étcsokoládé elfogyasztása  mindössze egy hónap alatt  csökkenti a vérnyomást.


 

 

