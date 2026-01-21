Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Megvan az új csodafegyver? Tudósok szerint ez az étel a szívnek és a vércukornak is jót tesz

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 11:00
A kutatás kimutatta. Bambusz mint csodszer?

Egy meglepő növény került most a tudósok figyelmének középpontjába: a bambuszrügy. Bár Ázsiában évszázadok óta a mindennapi étrend része, a világ első átfogó tudományos áttekintése szerint komoly egészségügyi előnyökkel járhat – és akár új „szuperélelmiszerként” is megállhatja a helyét.

Bambusz lehet a kulcs?
Fotó: 123RF

A bambusz csodaétel lehet az orvos szerint

A kutatás szerint a bambusz nemcsak különleges állagot ad az ételeknek, hanem kifejezetten kedvező hatással lehet a bélrendszerre, a szív egészségére és a vércukorszintre is. A növény ráadásul a Föld leggyorsabban növő faja: egyes bambuszfajták akár napi 90 centimétert is képesek nőni. 

Lee Smith professzor, a tanulmány vezető szerzője szerint a bambusz egészségvédő hatásai a rendkívül gazdag tápanyagtartalmának köszönhetők. A rügyek fehérjében gazdagok, zsírtartalmuk alacsony, ugyanakkor tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal és rostokkal. 

A szakértők emberi vizsgálatok és laboratóriumi kísérletek eredményeit elemezték. Az eredmények szerint a bambusz fogyasztása javította a glikémiás kontrollt, vagyis segíthet a vércukorszint szabályozásában – ami kulcsfontosságú a cukorbetegség megelőzésében és kezelésében. A vizsgálatok emellett kedvező változásokat mutattak a vérzsírértékekben is, ami arra utal, hogy a bambusz csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, például a „rossz” koleszterinszint kordában tartásával.

A magas rosttartalom a bélműködésre is jótékony hatással van. A rostban gazdag étrend régóta ismert arról, hogy csökkenti a vastagbélrák kialakulásának esélyét, mivel lerövidíti azt az időt, amelyet a káros anyagok a bélfal közelében töltenek.

Ugyanakkor a szakértők óvatosságra intenek: a nem megfelelően előkészített bambuszrügy cianidmérgezést okozhat. A tünetek között szerepelhet hányinger, gyengeség, zavartság, fejfájás, légszomj, súlyos esetben akár eszméletvesztés is. Egyes kutatások szerint a bambusz befolyásolhatja a pajzsmirigy működését is, növelve a golyva kialakulásának kockázatát. A jó hír azonban az, hogy ezek a veszélyek elkerülhetők: a szakértők szerint a bambuszrügyek előfőzése biztonságossá teszi a fogyasztásukat, írja a Daily Mail.

 

