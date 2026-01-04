Ég és viszket? Így szabadulhatsz meg végleg a lábgombától

A lábgomba leggyakrabban a lábujjak közötti területen jelentkezik, ahol a meleg, nedves környezet ideális feltételeket biztosít a gombák szaporodásához. Habár bárkit érinthet, bizonyos életmódbeli és egészségi tényezők jelentősen növelik a kialakulás esélyét.

A lábgomba kezelése a legtöbb esetben helyileg alkalmazott kenőcsökkel, súlyosabb, kiterjedtebb esetben gombaellenes, belsőleg ható készítmények szedésével történik.

Fotó: aslysun / Shutterstock

Mi okozza a lábgomba kialakulását és kik a leginkább veszélyeztetettek?

A lábon számos betegség megjelenhet. A lábgomba kialakulását leggyakrabban dermatofita gombák okozzák, amelyek a bőr felső rétegében szaporodnak el. Ezek a kórokozók különösen kedvelik a nedves, zárt környezetet, ezért gyakran jelennek meg uszodákban, közös zuhanyzókban, öltözőkben. A fertőzés könnyen terjed mezítláb járáskor vagy közös törölközők, cipők használatával.

A szakértők szerint fokozott kockázatnak vannak kitéve azok, akik sokat izzadnak, zárt cipőt viselnek, vagy hosszú ideig nedves zokniban maradnak. A nem megfelelő lábhigiénia, a ritka zoknicsere és a szellőzés hiánya mind hozzájárulnak a fertőzés kialakulásához. Krónikus betegségek – például cukorbetegség vagy keringési zavarok – esetén a lábgomba gyakrabban fordul elő és nehezebben gyógyul.

A legyengült immunrendszer szintén hajlamosító tényező. Stresszes időszakokban, antibiotikum-kezelés után vagy hormonális változások idején a szervezet védekezőképessége csökkenhet, ami megkönnyíti a gombák elszaporodását.

Milyen tünetek utalnak lábgombára és mikor kell orvoshoz fordulni?

A lábgomba tünetei általában fokozatosan jelentkeznek. A kezdeti jelek közé tartozik a viszketés, égő érzés és a bőr enyhe kipirosodása. Később hámlás, berepedezés, fehéres felázás jelenhet meg a lábujjak között, amely gyakran kellemetlen szaggal társul.

Súlyosabb esetekben a bőr berepedezik, fájdalmassá válik, és bakteriális felülfertőződés is kialakulhat. A fertőzés átterjedhet a talpra, ahol vastag, pikkelyes bőrfelület jelenik meg, illetve a körmökre is, ami körömgombához vezethet. A szakértők szerint orvosi vizsgálat szükséges, ha:

a tünetek több hétig fennállnak vagy súlyosbodnak;

a fertőzés a körmökre is átterjed;

fájdalom, duzzanat vagy váladékozás jelentkezik;

cukorbetegség vagy keringési betegség áll fenn;

a vény nélkül kapható készítmények nem hoznak javulást.

A pontos diagnózis sokszor bőrkaparék vizsgálatával történik, ami segít kizárni más bőrbetegségeket, például ekcémát vagy pikkelysömört.