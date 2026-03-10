Ukrán aranykonvoj: kellemetlen kérdések merültek fel az ukrán tévében

60 napja van arra a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) arra, hogy felderítse, ki volt a címzettje annak a 40 millió dollár (kb. 15 milliárd forint) és 35 millió euró (kb. 13,5 milliárd forint) készpénznek, valamint a kilenc kiló arany tömböknek, amelyeket két ukrán pénzszállító szállított Ukrajna irányába. A hatóságoknak azt is fel kell térképezniük, hogy részesült-e hazai bűnszervezet, terrorszervezet vagy politikai párt a csillagászati összegből.

A NAV által közzétett képen a lefoglalt összegnek csak egy rész látható.

De minden jel arra utal, hogy nem csak a magyar hatóságoknak okoz egyelőre fejtörést az ukrán zsákmány kiléte. Ukrajnában is egyre nagyobb hullámokat vet az ügy, a leggyakrabban felmerülő kérdések:

Honnan jött pontosan a pénz?

Hova tartott a szállítmány?

Kinek a megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?

Kié ez a rengeteg pénz és arany?

Valamint, hogy miért kísérte egy ukrán titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autóban?

Ez utóbbi volt a téma egy ukrán hírműsorban is, ahol Jevhen Magda politológust, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatóját kérdezték az üggyel kapcsolatban. A riporter ugyanis elmesélte, hogy a minap beszélt egy vezető beosztásban lévő banki alkalmazottal, aki megosztotta vele, hogy szigorúan tilos a pénzszállító autókban az őrökön és a sofőrökön kívül bárki másnak tartózkodnia. A politológus habogott, majd azt mondta, hogy várják meg a bank magyarázatát és majd utána lehet pontos következtetéseket levonni.

Úgy tűnik tehát, hogy Ukrajnában is egyre kíváncsibbak az emberek, hogy miközben a háború következtében több millió ember szenved Ukrajna-szerte, addig ukrán pénzszállítókban mesés vagyonokat szállítgatnak. Ráadásul egészen biztos, hogy nem ez volt az első és egyetlen alkalom, amikor ilyen emögött aranykonvojok haladták át Európán - írja a Ripost.

Az ukrán riportot itt tudod visszanézni:



