A gesztenyés receptek ideje megérkezett - Milyen finomságot készítsünk?

A gesztenyés receptek biztosan jól jönnek, hiszen sokáig csak sütve vagy püré formájában került a tényárunkra, pedig ebből a fantasztikus alapanyagból mennyei finomságokat varázsolhatunk az asztalra. Tegyünk egy próbát, próbáljuk ki ezeket Fanny magazin recepteket és meglátjuk, a családunk és a barátaink hálásak lesznek érte.
HOZZÁVALÓK:
A TÖLTELÉKHEZ:
150 g ricotta
100 g natúr gesztenyemassza
1 üveg (200 g) áfonyalekvár
friss áfonya
ELKÉSZÍTÉS:
1. A tojásokat verjük fel. Szitáljuk hozzá kisebb adagokban a lisztet, és adjuk hozzá a sót. Habverő segítségével óvatosan keverjük csomómentesre, majd apránként csorgassuk hozzá a tejet. Ezután a már homogén masszánkat lazítsuk tovább a szódavízzel.
2. Egy serpenyőt vékonyan kenjünk ki olajjal. Süssük ki benne egyenként a palacsintákat. Időnként ismételjük meg az olajozást, de ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön bele túlságosan sok zsiradék, mert elnehezül tőle a tészta.
3. A szobahőmérsékletű ricottát keverjük ki a villával áttört gesztenyemasszával. Ezzel és az áfonyalekvárral felváltva rétegezzük egymásra a langyosra hűlt palacsintákat. Az utolsónak a tetejét már ne kenjük meg, ezzel zárjuk a sort.
4. Hagyjuk kicsit dermedni, utána szeleteljük fel. Friss áfonyával díszítve tálaljuk.
Elkészítési idő: 45 perc + hűtés
1 adag 650 kcal
Fanny tipp: Meglocsolhatjuk olvasztott csokoládéval, mézzel vagy juharsziruppal.
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
ELKÉSZÍTÉS:
1. A babapiskótákat tördeljük bele 4 pohárba, majd kanalazzuk rájuk a kihűlt kávét, hogy jól megszívhassák magukat.
2. A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét a sóval verjük kemény habbá. A sárgáját dolgozzuk össze a mascarponéval és a porcukorral. Ha az utóbbi már homogén krémmé állt össze, forgassuk bele a fehérjehabot.
3. A gesztenyemasszát nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Rétegezzük a poharakba a mascarponés krémmel. A tetejére egy kevés krém kerüljön, amit szórjunk meg a fahéjjal.
4. Tálalásig tegyük hűtőbe. Főtt gesztenyével díszítsük.
Fanny tipp: Szobahőmérsékletű tojásfehérjét sokkal könnyebb lesz felverni.
Elkészítési idő: 50 perc + hűtés
1 adag 360 kcal
HOZZÁVALÓK (8-10 DARABHOZ):
A DÍSZÍTÉSHEZ:
ELKÉSZÍTÉS:
1. A zab- és a gesztenyelisztet keverjük el a sóval, a szódabikarbónával, valamint a cukorral, majd dolgozzuk össze a vajjal és a tojássárgájával. Gombóccá formázva tegyük be a hűtőbe legalább 30 percre.
2. A krémhez keverjük ki a mascarponét a villával áttört gesztenyemasszával.
3. A tésztát vegyük ki a hűtőszekrényből, osszuk el a kosárka alakú formákban, és egyenletesen nyomjuk is bele azokba. Süssük készre a kosárkákat előmelegített sütőben 175 fokon körülbelül 10-12 perc alatt. Hagyjuk hűlni egy kicsit, majd óvatosan fordítsuk ki a formákból. Tegyük félre.
4. A krémet csillagcsöves habzsákba töltsük, és nyomjunk belőle kis halmokat a kosárkákba. Főttgesztenye-darabokkal és csorgatott gesztenyemézzel tálaljuk.
Fanny tipp: A tésztát könnyebb a formákba illeszteni, ha a mélyedéseknél nagyobb korongokra szaggatjuk, és így nyomkodjuk a tepsibe.
Elkészítési idő: 35 perc + hűtés
1 darab 530 kcal
Ha készítenél egy gesztenyés kekszes szeletet, nézd meg a videót!
