Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A gesztenyés receptek ideje megérkezett - Milyen finomságot készítsünk?

recept válogatás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 12:30
desszertédességgesztenye
Itt van az ősz és vele együtt az őszi ízek is megérkeztek. A gesztenyés receptek segítségével ínycsiklandó finomságokat készíthetünk.

A gesztenyés receptek biztosan jól jönnek, hiszen sokáig csak sütve vagy püré formájában került a tényárunkra, pedig ebből a fantasztikus alapanyagból mennyei finomságokat varázsolhatunk az asztalra. Tegyünk egy próbát, próbáljuk ki ezeket Fanny magazin recepteket és meglátjuk, a családunk és a barátaink hálásak lesznek érte.

gesztenyés receptek és gesztenye dekoráció
Gesztenyés receptek - Készítsünk finomságokat
Fotó: Ingrid Balabanova /  Shutterstock 

Gesztenyés receptek: Gesztenyés-áfonyás rakott palacsinta

HOZZÁVALÓK:

  • 3 tojás  
  • 500 g liszt
  • 1 csipet só
  • 600 ml tej
  • 500 ml szódavíz
  • olaj

A TÖLTELÉKHEZ: 
150 g ricotta 
100 g natúr gesztenyemassza
1 üveg (200 g) áfonyalekvár
friss áfonya

ELKÉSZÍTÉS:
1. A tojásokat verjük fel. Szitáljuk hozzá kisebb adagokban a lisztet, és adjuk hozzá a sót. Habverő segítségével óvatosan keverjük csomómentesre, majd apránként csorgassuk hozzá a tejet. Ezután a már homogén masszánkat lazítsuk tovább a szódavízzel.
2. Egy serpenyőt vékonyan kenjünk ki olajjal. Süssük ki benne egyenként a palacsintákat. Időnként ismételjük meg az olajozást, de ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön bele túlságosan sok zsiradék, mert elnehezül tőle a tészta.
3. A szobahőmérsékletű ricottát keverjük ki a villával áttört gesztenyemasszával. Ezzel és az áfonyalekvárral felváltva rétegezzük egymásra a langyosra hűlt palacsintákat. Az utolsónak a tetejét már ne kenjük meg, ezzel zárjuk a sort.
4. Hagyjuk kicsit dermedni, utána szeleteljük fel. Friss áfonyával díszítve tálaljuk.

Elkészítési idő: 45 perc + hűtés
1 adag 650 kcal

Fanny tipp: Meglocsolhatjuk olvasztott csokoládéval, mézzel vagy juharsziruppal.

gesztenyés rakott palacsinta
Gesztenye recept - Mennyei rakott palacsinta
Fotó: Vladislav Noseek /  Shutterstock 

 

Gesztenyés tiramisu

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

  • 1 adag presszókávé
  • 8 db babapiskóta
  • 3 tojás
  • 1 csipet só
  • 250 g mascarpone
  • 60 g porcukor
  • 120 g édesített gesztenyemassza
  • 1 tk. őrölt fahéj
  • főtt gesztenye

ELKÉSZÍTÉS:
1. A babapiskótákat tördeljük bele 4 pohárba, majd kanalazzuk rájuk a kihűlt kávét, hogy jól megszívhassák magukat.
2. A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét a sóval verjük kemény habbá. A sárgáját dolgozzuk össze a mascarponéval és a porcukorral. Ha az utóbbi már homogén krémmé állt össze, forgassuk bele a fehérjehabot.
3. A gesztenyemasszát nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Rétegezzük a poharakba a mascarponés krémmel. A tetejére egy kevés krém kerüljön, amit szórjunk meg a fahéjjal.
4. Tálalásig tegyük hűtőbe. Főtt gesztenyével díszítsük.

Fanny tipp: Szobahőmérsékletű tojásfehérjét sokkal könnyebb lesz felverni.

Elkészítési idő: 50 perc + hűtés
1 adag 360 kcal

gesztenyés tiramisu
Gesztenye recept: Gesztenyés tiramisu
Fotó: Sprea Publish. Collection /  Shutterstock 

Gesztenyés kosárka

HOZZÁVALÓK (8-10 DARABHOZ):

  • 100 g teljes kiőrlésű zabliszt
  • 50 g gesztenyeliszt
  • 1 csipet só
  • 1 csapott kk. szódabikarbóna
  • 50 g kristálycukor
  • 100 g szobahőmérsékletű vaj
  • 1 tojássárgája
  • 150 g mascarpone
  • 100 g natúr gesztenye massza

A DÍSZÍTÉSHEZ:

  • főtt gesztenye
  • gesztenyeméz

ELKÉSZÍTÉS:

1. A zab- és a gesztenyelisztet keverjük el a sóval, a szódabikarbónával, valamint a cukorral, majd dolgozzuk össze a vajjal és a tojássárgájával. Gombóccá formázva tegyük be a hűtőbe legalább 30 percre.
2. A krémhez keverjük ki a mascarponét a villával áttört gesztenyemasszával.
3. A tésztát vegyük ki a hűtőszekrényből, osszuk el a kosárka alakú formákban, és egyenletesen nyomjuk is bele azokba. Süssük készre a kosárkákat előmelegített sütőben 175 fokon körülbelül 10-12 perc alatt. Hagyjuk hűlni egy kicsit, majd óvatosan fordítsuk ki a formákból. Tegyük félre.
4. A krémet csillagcsöves habzsákba töltsük, és nyomjunk belőle kis halmokat a kosárkákba. Főttgesztenye-darabokkal és csorgatott gesztenyemézzel tálaljuk.

Fanny tipp: A tésztát könnyebb a formákba illeszteni, ha a mélyedéseknél nagyobb korongokra szaggatjuk, és így nyomkodjuk a tepsibe.

Elkészítési idő: 35 perc + hűtés

1 darab 530 kcal

gesztenyés kosárka
Gesztenyés kosárka - Az ünnepi asztalon is megállja a helyét
Fotó: Nataliya Arzamasova /  Shutterstock 

Ha készítenél egy gesztenyés kekszes szeletet, nézd meg a videót!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu