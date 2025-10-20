A gesztenyés receptek ideje megérkezett - Milyen finomságot készítsünk?

A gesztenyés receptek biztosan jól jönnek, hiszen sokáig csak sütve vagy püré formájában került a tényárunkra, pedig ebből a fantasztikus alapanyagból mennyei finomságokat varázsolhatunk az asztalra. Tegyünk egy próbát, próbáljuk ki ezeket Fanny magazin recepteket és meglátjuk, a családunk és a barátaink hálásak lesznek érte.

Gesztenyés receptek - Készítsünk finomságokat

Fotó: Ingrid Balabanova / Shutterstock

Gesztenyés receptek: Gesztenyés-áfonyás rakott palacsinta

HOZZÁVALÓK:

3 tojás

500 g liszt

1 csipet só

600 ml tej

500 ml szódavíz

olaj

A TÖLTELÉKHEZ:

150 g ricotta

100 g natúr gesztenyemassza

1 üveg (200 g) áfonyalekvár

friss áfonya

ELKÉSZÍTÉS:

1. A tojásokat verjük fel. Szitáljuk hozzá kisebb adagokban a lisztet, és adjuk hozzá a sót. Habverő segítségével óvatosan keverjük csomómentesre, majd apránként csorgassuk hozzá a tejet. Ezután a már homogén masszánkat lazítsuk tovább a szódavízzel.

2. Egy serpenyőt vékonyan kenjünk ki olajjal. Süssük ki benne egyenként a palacsintákat. Időnként ismételjük meg az olajozást, de ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön bele túlságosan sok zsiradék, mert elnehezül tőle a tészta.

3. A szobahőmérsékletű ricottát keverjük ki a villával áttört gesztenyemasszával. Ezzel és az áfonyalekvárral felváltva rétegezzük egymásra a langyosra hűlt palacsintákat. Az utolsónak a tetejét már ne kenjük meg, ezzel zárjuk a sort.

4. Hagyjuk kicsit dermedni, utána szeleteljük fel. Friss áfonyával díszítve tálaljuk.

Elkészítési idő: 45 perc + hűtés

1 adag 650 kcal

Fanny tipp: Meglocsolhatjuk olvasztott csokoládéval, mézzel vagy juharsziruppal.

Gesztenye recept - Mennyei rakott palacsinta

Fotó: Vladislav Noseek / Shutterstock

Gesztenyés tiramisu

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

1 adag presszókávé

8 db babapiskóta

3 tojás

1 csipet só

250 g mascarpone

60 g porcukor

120 g édesített gesztenyemassza

1 tk. őrölt fahéj

főtt gesztenye

ELKÉSZÍTÉS:

1. A babapiskótákat tördeljük bele 4 pohárba, majd kanalazzuk rájuk a kihűlt kávét, hogy jól megszívhassák magukat.

2. A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét a sóval verjük kemény habbá. A sárgáját dolgozzuk össze a mascarponéval és a porcukorral. Ha az utóbbi már homogén krémmé állt össze, forgassuk bele a fehérjehabot.

3. A gesztenyemasszát nagy lyukú reszelőn reszeljük le. Rétegezzük a poharakba a mascarponés krémmel. A tetejére egy kevés krém kerüljön, amit szórjunk meg a fahéjjal.

4. Tálalásig tegyük hűtőbe. Főtt gesztenyével díszítsük.

Fanny tipp: Szobahőmérsékletű tojásfehérjét sokkal könnyebb lesz felverni.

Elkészítési idő: 50 perc + hűtés

1 adag 360 kcal