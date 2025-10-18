Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Pirítós a pirítóban

Így még biztosan nem próbáltad – Készíts mennyei pirítóst pillanatok alatt

2025. október 18.
Imádjuk a lassú reggeleket, amikor ahelyett, hogy kipattannánk az ágyból és rohannánk munkába, végre kicsit kiélvezhetjük a pillanatot és bátran visszakuckózhatunk az ágyba valami finom falattal. Ha pedig szereted a pirítóst, akkor ne menj sehova, mert ezzel a trükkel mennyei reggelit készíthetsz!
Kelle Fanni
Szinte nincs olyan ember a földön, aki ne várná tűkön ülve a hétvégét, amikor végre egy kicsit megállhatunk, feltöltődhetünk és kipihenhetjük magunkat. Ilyenkor pedig talán a lassú reggelek a legszebbek, amelyek akkora energialöketet tudnak adni, hogy a következő hetet is simán átvészeljük. Ezek a pillanatok sokak számára nagyon értékesek, hiszen végre végtelen nyugalmat érezhetünk ahelyett, hogy eszeveszettül kellene bárhova is loholnunk 220-as pulzussal. Azonban annak érdekében, hogy ezek a reggelek még nagyobb boldogsággal töltsenek el, most egy olyan pirítós receptet hoztunk, amit innentől sosem fogsz kihagyni!

Pirítós a pirítóban
Ezt a pirítós trükköt kár lenne kihagynod!
Fotó: Africa Studio /  Shutterstock 

A tökéletes pirítós titka – pont olyan, mint a nagyinál

Természetesen mindenkinek más az ízlése, míg egyesek az édes, mások a sós falatokat kívánják reggel. Vannak, akik az egészséges zabkása mellett teszik le a voksukat, de olyanok is, akik a rántottára vagy a pirítósra esküsznek. A kétszersült esetében azonban az a jó, hogy sós és édes változatban is elkészíthetjük. Ezért egy olyan pofonegyszerű trükköt mutatunk be, ami új szintre emeli a reggelit. Ha szereted a pirítóst, ezt ki ne hagyd!

Felejtsd el a kenyérpirítót – így lesz mennyei a kétszersült

Ó, azok a mennyei illatok, amelyek reggel belengik az otthonod. Ugye neked is eszedbe jutott a friss pirítós? Az étel azonban sok esetben íztelen és száraz lehet, ezért közel sem mindegy, hogy hogyan készíted el. Persze a legegyszerűbb beledobni a pirítóba, majd jól megvajazni, amitől a közepe nagyon puha lesz, a széle pedig kemény és száraz. Egy séf szerint viszont, ha jót akarsz magadnak, akkor félreteszed a kenyérpirítót, és helyette serpenyőt, valamint olívaolajat veszel elő. Utóbbi ugyanis egy olyan plusz zamatot ad az ételnek, ami miatt egészen más ízélményben lesz részed.

Készítsd el a világ legjobb pirítósát!

Ha a kenyeret megpirítod egy kis olajon, akkor a külseje ropogós és karamellizálódott lesz, amin jobban megmaradnak majd a feltétek is. Készítsd el te is!

Hozzávalók:

  • Egy szelet vastag kenyér
  • 1 teáskanál extra szűz olívaolaj
  • Serpenyő

Elkészítés:

  1. Melegítsd fel közepes vagy magas lángon a serpenyőt.
  2. Csepegtess egy kevés olajat a kenyér egyik felére, majd fektesd a serpenyőbe az olajos oldalával lefelé.
  3. Várj pár percet, amíg megpirul, fordítsd meg és süsd aranybarnára.

Az alábbi videóban egy ínycsiklandó reggeli elkészítsét tekintheted meg: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
