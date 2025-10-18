Így még biztosan nem próbáltad – Készíts mennyei pirítóst pillanatok alatt

Szinte nincs olyan ember a földön, aki ne várná tűkön ülve a hétvégét, amikor végre egy kicsit megállhatunk, feltöltődhetünk és kipihenhetjük magunkat. Ilyenkor pedig talán a lassú reggelek a legszebbek, amelyek akkora energialöketet tudnak adni, hogy a következő hetet is simán átvészeljük. Ezek a pillanatok sokak számára nagyon értékesek, hiszen végre végtelen nyugalmat érezhetünk ahelyett, hogy eszeveszettül kellene bárhova is loholnunk 220-as pulzussal. Azonban annak érdekében, hogy ezek a reggelek még nagyobb boldogsággal töltsenek el, most egy olyan pirítós receptet hoztunk, amit innentől sosem fogsz kihagyni!

Ezt a pirítós trükköt kár lenne kihagynod!

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

A tökéletes pirítós titka – pont olyan, mint a nagyinál

Természetesen mindenkinek más az ízlése, míg egyesek az édes, mások a sós falatokat kívánják reggel. Vannak, akik az egészséges zabkása mellett teszik le a voksukat, de olyanok is, akik a rántottára vagy a pirítósra esküsznek. A kétszersült esetében azonban az a jó, hogy sós és édes változatban is elkészíthetjük. Ezért egy olyan pofonegyszerű trükköt mutatunk be, ami új szintre emeli a reggelit. Ha szereted a pirítóst, ezt ki ne hagyd!

Felejtsd el a kenyérpirítót – így lesz mennyei a kétszersült

Ó, azok a mennyei illatok, amelyek reggel belengik az otthonod. Ugye neked is eszedbe jutott a friss pirítós? Az étel azonban sok esetben íztelen és száraz lehet, ezért közel sem mindegy, hogy hogyan készíted el. Persze a legegyszerűbb beledobni a pirítóba, majd jól megvajazni, amitől a közepe nagyon puha lesz, a széle pedig kemény és száraz. Egy séf szerint viszont, ha jót akarsz magadnak, akkor félreteszed a kenyérpirítót, és helyette serpenyőt, valamint olívaolajat veszel elő. Utóbbi ugyanis egy olyan plusz zamatot ad az ételnek, ami miatt egészen más ízélményben lesz részed.

Készítsd el a világ legjobb pirítósát!

Ha a kenyeret megpirítod egy kis olajon, akkor a külseje ropogós és karamellizálódott lesz, amin jobban megmaradnak majd a feltétek is. Készítsd el te is!

Hozzávalók:

Egy szelet vastag kenyér

1 teáskanál extra szűz olívaolaj

Serpenyő

Elkészítés:

Melegítsd fel közepes vagy magas lángon a serpenyőt. Csepegtess egy kevés olajat a kenyér egyik felére, majd fektesd a serpenyőbe az olajos oldalával lefelé. Várj pár percet, amíg megpirul, fordítsd meg és süsd aranybarnára.

Az alábbi videóban egy ínycsiklandó reggeli elkészítsét tekintheted meg:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: