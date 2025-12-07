Mit tegyünk a gyerekek adventi naptárjába?

Az adventi naptárba olyan dolgokat tegyünk a gyerekeknek, amelyekről jól tudjuk, hogy boldoggá teszik őket.

Néhány hasznos ötletnek köszönhetően olcsó, de értékes meglepetések lapulhatnak a számok mögött.

Az édességtől sem kell elzárkóznunk, de törekedjünk az egészségesebb verzióra.

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek a bolti édesség helyett? Nem kell méregdrága ajándékokat összevásárolnunk minden egyes napra, a lényeg a meglepetés és hogy olyan apróság rejtőzzön a kis adventi zsebekben, amelyekről tudjuk: örömöt szerzünk vele. Szánjunk egy kis időt és energiát arra, hogy ezek az apró figyelmességek tényleg személyre szólóak legyenek.

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek? Csupa kedves apróságokat, amelyek nem kerülnek sokba, mégis nagy örömet szereznek

Fotó: Nina Lishchuk / Shutterstock

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek?

Ezek az egyszerű és olcsó, mégis kreatív adventi naptár ötletek gyerekeknek minden napra tartogatnak egy kis meglepetést.

1. Bármit, amit össze lehet gyűjteni

A gyerek adventi naptárjába kerülhet egy tematikus matricás album, ami a gyerekünk kedvenc figurájához kapcsolódik, biztosan boldoggá teszi majd. Minden napra tegyünk egy darabot a kis zsebekbe. Az utolsóban legyen az album, amelybe, ha szeretné, beragaszthatja ezeket.

2. Minden napra jut belőle új szín

Egy különleges ceruza vagy filc is nagy öröm a gyereknek. Ha minden napra egy-egy új szín kerül a naptárba, a végén lesz egy 24 darabos készlete, mégis végig izgulhat, hogy mikor bukkan fel a kedvenc árnyalata, vagy gyűlik össze a teljes készlet.

3. Tudjuk melyik a kedvenc figurája?

Akár a piacokon is beszerezhetünk apró figurákat, mini állatkákat, unikornisokat, dinoszauruszokat vagy kisautókat. Ezek tökéletes ajándékok, főleg, ha belecsempésszük a kedvencét is, így tényleg örömöt okoznak majd.

4. A kártya mindig nyerő

Fiúknak és lányoknak is rejthetünk a kis zsebekbe egy-egy lapot a kedvenc mesehősös, focis vagy autós kártyapakliból.

5. Divatos kozmetikumok és menő tetkók

Nem csak a felnőtt nők örülnek egy szépségápolási termékekkel megpakolt adventi naptárnak, de a kislányoknak igazi öröm lehet egy-egy csillámos hajgumi, csat vagy a gyereksmink-készletből egy apró meglepetés. A fiúknak pedig menő tetoválásmatricákat rejthetünk el a zsebekben. Olcsó, mégis izgalmas kincsek, amelyeket összegyűjtögethetnek.