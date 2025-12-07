Mit tegyünk a gyerekek adventi naptárjába?

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek a bolti édesség helyett? Nem kell méregdrága ajándékokat összevásárolnunk minden egyes napra, a lényeg a meglepetés és hogy olyan apróság rejtőzzön a kis adventi zsebekben, amelyekről tudjuk: örömöt szerzünk vele. Szánjunk egy kis időt és energiát arra, hogy ezek az apró figyelmességek tényleg személyre szólóak legyenek.
Ezek az egyszerű és olcsó, mégis kreatív adventi naptár ötletek gyerekeknek minden napra tartogatnak egy kis meglepetést.
A gyerek adventi naptárjába kerülhet egy tematikus matricás album, ami a gyerekünk kedvenc figurájához kapcsolódik, biztosan boldoggá teszi majd. Minden napra tegyünk egy darabot a kis zsebekbe. Az utolsóban legyen az album, amelybe, ha szeretné, beragaszthatja ezeket.
Egy különleges ceruza vagy filc is nagy öröm a gyereknek. Ha minden napra egy-egy új szín kerül a naptárba, a végén lesz egy 24 darabos készlete, mégis végig izgulhat, hogy mikor bukkan fel a kedvenc árnyalata, vagy gyűlik össze a teljes készlet.
Akár a piacokon is beszerezhetünk apró figurákat, mini állatkákat, unikornisokat, dinoszauruszokat vagy kisautókat. Ezek tökéletes ajándékok, főleg, ha belecsempésszük a kedvencét is, így tényleg örömöt okoznak majd.
Fiúknak és lányoknak is rejthetünk a kis zsebekbe egy-egy lapot a kedvenc mesehősös, focis vagy autós kártyapakliból.
Nem csak a felnőtt nők örülnek egy szépségápolási termékekkel megpakolt adventi naptárnak, de a kislányoknak igazi öröm lehet egy-egy csillámos hajgumi, csat vagy a gyereksmink-készletből egy apró meglepetés. A fiúknak pedig menő tetoválásmatricákat rejthetünk el a zsebekben. Olcsó, mégis izgalmas kincsek, amelyeket összegyűjtögethetnek.
Vásároljunk meg egy kirakós játékot, akár egy kisebb legót, darabokból kirakható figurát vagy robotot, de minden nap csak egy alkatrészt tegyünk az adventi naptárba. Érdemes összeszerelési sorrendben átadni a darabokat, így a 24. napra össze is áll a teljes játék.
Készítsünk egyszerű, de minél egészségesebb csokis zabkekszet kis csokigolyókat aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, mogyoróvajjal, majd öntsük apró meseformákba. Csomagoljuk be alufóliába vagy színes papírba. Így élhetjük túl az adventi időszakot cukorsokk nélkül.
Apró gyöngyök, melyekből kulcstartót, ékszert lehet készíteni, gyurmák vagy kis gipszkiöntő sablonok is nagy boldogság a gyerekek számára, ráadásul ez remek lehetőség arra, hogy együtt játsszon velünk vagy a nagymamával vagy akár velünk. Nézzünk körül a kézműves boltokban, és szedjünk össze apróságokat.
Szerezzünk be régi képregényeket olcsón – például az évtizedek óta töretlen sikerű Garfield-ot – vagy vegyünk kifestő újságokat, gyerekmagazinokat, antikváriumban mesekönyveket. Ezek amellett, hogy szórakoztatóak, még hasznosak is, főleg, ha együtt olvassuk el azokat. Így nemcsak tárgyat, de együtt töltött időt is adunk egymásnak.
Készítsük el együtt az adventi naptárokat! A videóban találunk hozzá egy kis segítséget.
