Mit tegyünk a gyerekek adventi naptárjába?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 08:45
A kis lurkóknak az adventi naptár nemcsak a naponta kapott ajándékokat jelenti, hanem egy izgalmas, varázslatos visszaszámlálást is karácsonyig. Ha felmerül a kérdés, hogy mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek, érdemes olcsó, de valódi örömöt szerző tárgyakat választani.
  • Az adventi naptárba olyan dolgokat tegyünk a gyerekeknek, amelyekről jól tudjuk, hogy boldoggá teszik őket.
  • Néhány hasznos ötletnek köszönhetően olcsó, de értékes meglepetések lapulhatnak a számok mögött.
  • Az édességtől sem kell elzárkóznunk, de törekedjünk az egészségesebb verzióra.

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek a bolti édesség helyett? Nem kell méregdrága ajándékokat összevásárolnunk minden egyes napra, a lényeg a meglepetés és hogy olyan apróság rejtőzzön a kis adventi zsebekben, amelyekről tudjuk: örömöt szerzünk vele. Szánjunk egy kis időt és energiát arra, hogy ezek az apró figyelmességek tényleg személyre szólóak legyenek.

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek – ajándék ötletek
Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek? Csupa kedves apróságokat, amelyek nem kerülnek sokba, mégis nagy örömet szereznek
Fotó: Nina Lishchuk /  Shutterstock 

Mit tegyünk az adventi naptárba gyerekeknek?

Ezek az egyszerű és olcsó, mégis kreatív adventi naptár ötletek gyerekeknek minden napra tartogatnak egy kis meglepetést.

1. Bármit, amit össze lehet gyűjteni

A gyerek adventi naptárjába kerülhet egy tematikus matricás album, ami a gyerekünk kedvenc figurájához kapcsolódik, biztosan boldoggá teszi majd. Minden napra tegyünk egy darabot a kis zsebekbe. Az utolsóban legyen az album, amelybe, ha szeretné, beragaszthatja ezeket.

2. Minden napra jut belőle új szín

Egy különleges ceruza vagy filc is nagy öröm a gyereknek. Ha minden napra egy-egy új szín kerül a naptárba, a végén lesz egy 24 darabos készlete, mégis végig izgulhat, hogy mikor bukkan fel a kedvenc árnyalata, vagy gyűlik össze a teljes készlet.

3. Tudjuk melyik a kedvenc figurája? 

Akár a piacokon is beszerezhetünk apró figurákat, mini állatkákat, unikornisokat, dinoszauruszokat vagy kisautókat. Ezek tökéletes ajándékok, főleg, ha belecsempésszük a kedvencét is, így tényleg örömöt okoznak majd.

4. A kártya mindig nyerő

Fiúknak és lányoknak is rejthetünk a kis zsebekbe egy-egy lapot a kedvenc mesehősös, focis vagy autós kártyapakliból.

5. Divatos kozmetikumok és menő tetkók

Nem csak a felnőtt nők örülnek egy szépségápolási termékekkel megpakolt adventi naptárnak, de a kislányoknak igazi öröm lehet egy-egy csillámos hajgumi, csat vagy a gyereksmink-készletből egy apró meglepetés. A fiúknak pedig menő tetoválásmatricákat rejthetünk el a zsebekben. Olcsó, mégis izgalmas kincsek, amelyeket összegyűjtögethetnek.

Gyerek apró figurákkal a kezében.
Az adventi naptárban lapuló apró figuráknak minden gyerek örül
Fotó: NataKor /  Shutterstock 

6. A kirakós minden darabja a helyére került?

Vásároljunk meg egy kirakós játékot, akár egy kisebb legót, darabokból kirakható figurát vagy robotot, de minden nap csak egy alkatrészt tegyünk az adventi naptárba. Érdemes összeszerelési sorrendben átadni a darabokat, így a 24. napra össze is áll a teljes játék.

7. Egészséges és finom édességek – minden napra egy falat

Készítsünk egyszerű, de minél egészségesebb csokis zabkekszet kis csokigolyókat aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, mogyoróvajjal, majd öntsük apró meseformákba. Csomagoljuk be alufóliába vagy színes papírba. Így élhetjük túl az adventi időszakot cukorsokk nélkül. 

8. Kézműves meglepetés: hasznos és örömöt okoz

Apró gyöngyök, melyekből kulcstartót, ékszert lehet készíteni, gyurmák vagy kis gipszkiöntő sablonok is nagy boldogság a gyerekek számára, ráadásul ez remek lehetőség arra, hogy együtt játsszon velünk vagy a nagymamával vagy akár velünk. Nézzünk körül a kézműves boltokban, és szedjünk össze apróságokat.

9. Betűk és képek minden mennyiségben

Szerezzünk be régi képregényeket olcsón – például az évtizedek óta töretlen sikerű Garfield-ot – vagy vegyünk kifestő újságokat, gyerekmagazinokat, antikváriumban mesekönyveket. Ezek amellett, hogy szórakoztatóak, még hasznosak is, főleg, ha együtt olvassuk el azokat. Így nemcsak tárgyat, de együtt töltött időt is adunk egymásnak.

Készítsük el együtt az adventi naptárokat! A videóban találunk hozzá egy kis segítséget.

 

 

