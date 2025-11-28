Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Hétvégi programajánlóból ihletet merítő fiatal pár egy vidéki karácsonyi vásáron

Hétvégi programajánló: nyílnak a szebbnél szebb vidéki karácsonyi vásárok

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 10:15
Mi mással lehetne tölteni advent első hétvégéjét, mint a karácsonyi vásárokban való bolyongással? A finom illatok, az ünnepi fények és a kirakodó vásárok hangulata mindenkit egy lépéssel közelebb visz a karácsonyhoz. Hétvégi programajánlónkban a nyíló vidéki vásárokról adunk hírt.
László Juli
Elérkeztünk a várva várt hét végi pihenőnapokhoz, egyben advent első hétvégéjéhez, amelyet érdemes azzal feldobni, hogy ellátogatunk valamelyik karácsonyi vásárba. November 28. és 30. között ráadásul több vidéki városban is megnyílnak az ünnepi forgatagok, hétvégi programajánlónkban most ezekből válogattunk. 

Szegedi Karácsonyi Hetek a Dóm téren
Fotó: Mantis Pictures /  Shutterstock 

Szegedi Karácsonyi Hetek

A csodás dél-magyarországi város pénteken ünnepi fényekbe öltözik az adventi készülődés jegyében, és egészen december 24-ig kínál változatos programokat. A hagyományos szegedi rendezvény központi helyszíne a Dóm tér, ahol kirakodó vásár és gasztronómiai élvezetek, január 11-ig pedig zárt kabinos óriáskerék és egy emeletes nosztalgia körhinta is vár, amelyre felnőttek is bátran felülhetnek. Ezenkívül lesz kivilágított szalmalabirintus, mesekuckó, tűzzsonglőr show, fényfestés és közös gyertyagyújtás is.

Időpont: november 28 – december 24. 
Helyszín: Szeged, Dóm tér
További információk: ITT

Óriási karácsonyfa és fényfestés Pécs belvárosában a Széchenyi téren
Pécsett fényekbe és szívet melengető gyerekrajzokba öltözik a dzsámi
Fotó: Zsokar /  Shutterstock 

XIV. Adventi Kézműves és Mesevásár

Pécsre is érdemes lesz ellátogatni, ahol a belvárosi Széchenyi téren vár csillogó karácsonyi forgatag. A központi elemként felállított hatalmas karácsonyfa és a körülötte található faházak, a kézműves kínálat, a gasztroudvarból áradó mennyei illatok, valamint a kulturális, zenei és gyerekprogramok egytől egyig a kikapcsolódást szolgálják. A nyitóhétvégén megtekinthetjük a dzsámira kivetített kivételes fényfestést, de részt vehetünk közös gyertyagyújtáson, és sok más mellett a Pécsi Nemzeti Színház adventi koncertjén is.

Időpont: november 28 – december 24.
Helyszín: Pécs, Széchenyi tér
További információk: ITT

Adventi vásár Eger főterén
Akit eddig még nem ért el az ünnepi hangulat, azt az egri karácsonyi vásárban minden bizonnyal el fogja
Fotó: Komka Péter /  MTI

Eger Advent 2025

Eger történelmi belvárosa is fényárban úszva várja az ünnepre hangolódókat. A fő téren pedig káprázatos díszkivilágítás, különleges látványelemek és melengető finomságok sora vár, háttérben a vár varázslatos látványával. Aki a vásárban szeretne ajándékokat beszerezni, ne hagyja figyelmen kívül a kézműves portékákat. Az adventi időszak alatt közel 80 programmal készülnek a szervezők, köztük színpadi műsorokkal és zenei koncertekkel.

Időpont: november 28 – december 24. 
Helyszín: Eger, Dobó István tér
További információk: ITT

Óriási adventi koszorú Győr belvárosában
Győr belvárosának több helyszínén is ünnepi hangulat várja a járókelőket
Fotó: berni0004 /  Shutterstock 

Advent Győrben

Nem lesz hiány a kézműves felhozatalból, ahogyan karácsonyi hangulatból és ínycsiklandó ételekből, italokból sem Győr belvárosában, ahol meglepetések sora érheti a látogatókat. A korábbi évekből ismert attrakciók is felsorakoznak: lesz óriáskerék, jégpálya, megújult fényfestés, körhinta és kisvonat. Egy izgalmas felfedezőjátékban is részt vehetünk: Mézeskalács, Győr adventi kis manója segít megtalálni a játékos kedvűeknek elrejtett színes ajtókat, hogy kalandossá tegye az adventi készülődés időszakát. Az eseményt zenei koncertek, kiállítások, színházi, balett- és bábelőadások kísérik.

Időpont: november 28 – december 23.
Helyszín: Győr, Dunakapu tér, Széchenyi tér, Baross út
További információk: ITT

Adventi fényekben a Siófoki Víztorony és környezete
Siófok belvárosa egy teljes hónapra varázslatos karácsonyi világgá változik
Fotó: GATI KORNEL

Téli Varázs Siófokon

Ezen a hétvégén ünneplőbe öltözik a Balaton „fővárosa”, mi pedig egészen szenteste napjáig elmerülhetünk egy téli mesevilág hangulatában. Találkozhatunk a városi Mikulással, helyi formációk előadásaival, gyerekműsorokkal, színpadi produkciók sorával, koncertekkel, és megannyi fényinstallációval, például fényalagúttal. A legkülönlegesebb élményeket minden bizonnyal a jégpálya, a hófánkpálya, az ország legnagyobb szalmalabirintusa, valamint az óriáskerék adja majd, melyeket a Nagystrandon találhatunk meg.

Időpont: november 28 – december 24. 
Helyszín: Siófok, Fő tér
További információk: ITT

Felkeltette az érdeklődésed a szegedi Dóm téren felállított emeletes nosztalgia körhinta? Nézd meg alább, hogyan fest a valóságban a különleges építmény:

