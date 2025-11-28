Hétvégi programajánló: nyílnak a szebbnél szebb vidéki karácsonyi vásárok

Elérkeztünk a várva várt hét végi pihenőnapokhoz, egyben advent első hétvégéjéhez, amelyet érdemes azzal feldobni, hogy ellátogatunk valamelyik karácsonyi vásárba. November 28. és 30. között ráadásul több vidéki városban is megnyílnak az ünnepi forgatagok, hétvégi programajánlónkban most ezekből válogattunk.
A csodás dél-magyarországi város pénteken ünnepi fényekbe öltözik az adventi készülődés jegyében, és egészen december 24-ig kínál változatos programokat. A hagyományos szegedi rendezvény központi helyszíne a Dóm tér, ahol kirakodó vásár és gasztronómiai élvezetek, január 11-ig pedig zárt kabinos óriáskerék és egy emeletes nosztalgia körhinta is vár, amelyre felnőttek is bátran felülhetnek. Ezenkívül lesz kivilágított szalmalabirintus, mesekuckó, tűzzsonglőr show, fényfestés és közös gyertyagyújtás is.
Időpont: november 28 – december 24.
Helyszín: Szeged, Dóm tér
További információk: ITT
Pécsre is érdemes lesz ellátogatni, ahol a belvárosi Széchenyi téren vár csillogó karácsonyi forgatag. A központi elemként felállított hatalmas karácsonyfa és a körülötte található faházak, a kézműves kínálat, a gasztroudvarból áradó mennyei illatok, valamint a kulturális, zenei és gyerekprogramok egytől egyig a kikapcsolódást szolgálják. A nyitóhétvégén megtekinthetjük a dzsámira kivetített kivételes fényfestést, de részt vehetünk közös gyertyagyújtáson, és sok más mellett a Pécsi Nemzeti Színház adventi koncertjén is.
Időpont: november 28 – december 24.
Helyszín: Pécs, Széchenyi tér
További információk: ITT
Eger történelmi belvárosa is fényárban úszva várja az ünnepre hangolódókat. A fő téren pedig káprázatos díszkivilágítás, különleges látványelemek és melengető finomságok sora vár, háttérben a vár varázslatos látványával. Aki a vásárban szeretne ajándékokat beszerezni, ne hagyja figyelmen kívül a kézműves portékákat. Az adventi időszak alatt közel 80 programmal készülnek a szervezők, köztük színpadi műsorokkal és zenei koncertekkel.
Időpont: november 28 – december 24.
Helyszín: Eger, Dobó István tér
További információk: ITT
Nem lesz hiány a kézműves felhozatalból, ahogyan karácsonyi hangulatból és ínycsiklandó ételekből, italokból sem Győr belvárosában, ahol meglepetések sora érheti a látogatókat. A korábbi évekből ismert attrakciók is felsorakoznak: lesz óriáskerék, jégpálya, megújult fényfestés, körhinta és kisvonat. Egy izgalmas felfedezőjátékban is részt vehetünk: Mézeskalács, Győr adventi kis manója segít megtalálni a játékos kedvűeknek elrejtett színes ajtókat, hogy kalandossá tegye az adventi készülődés időszakát. Az eseményt zenei koncertek, kiállítások, színházi, balett- és bábelőadások kísérik.
Időpont: november 28 – december 23.
Helyszín: Győr, Dunakapu tér, Széchenyi tér, Baross út
További információk: ITT
Ezen a hétvégén ünneplőbe öltözik a Balaton „fővárosa”, mi pedig egészen szenteste napjáig elmerülhetünk egy téli mesevilág hangulatában. Találkozhatunk a városi Mikulással, helyi formációk előadásaival, gyerekműsorokkal, színpadi produkciók sorával, koncertekkel, és megannyi fényinstallációval, például fényalagúttal. A legkülönlegesebb élményeket minden bizonnyal a jégpálya, a hófánkpálya, az ország legnagyobb szalmalabirintusa, valamint az óriáskerék adja majd, melyeket a Nagystrandon találhatunk meg.
Időpont: november 28 – december 24.
Helyszín: Siófok, Fő tér
További információk: ITT
Felkeltette az érdeklődésed a szegedi Dóm téren felállított emeletes nosztalgia körhinta? Nézd meg alább, hogyan fest a valóságban a különleges építmény:
