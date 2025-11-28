Hétvégi programajánló: nyílnak a szebbnél szebb vidéki karácsonyi vásárok

Elérkeztünk a várva várt hét végi pihenőnapokhoz, egyben advent első hétvégéjéhez, amelyet érdemes azzal feldobni, hogy ellátogatunk valamelyik karácsonyi vásárba. November 28. és 30. között ráadásul több vidéki városban is megnyílnak az ünnepi forgatagok, hétvégi programajánlónkban most ezekből válogattunk.

Hétvégi programajánló: Szegedi Karácsonyi Hetek a Dóm téren

Fotó: Mantis Pictures / Shutterstock

Hétvégi programajánló: nyílnak a vidéki karácsonyi vásárok

Szegedi Karácsonyi Hetek

A csodás dél-magyarországi város pénteken ünnepi fényekbe öltözik az adventi készülődés jegyében, és egészen december 24-ig kínál változatos programokat. A hagyományos szegedi rendezvény központi helyszíne a Dóm tér, ahol kirakodó vásár és gasztronómiai élvezetek, január 11-ig pedig zárt kabinos óriáskerék és egy emeletes nosztalgia körhinta is vár, amelyre felnőttek is bátran felülhetnek. Ezenkívül lesz kivilágított szalmalabirintus, mesekuckó, tűzzsonglőr show, fényfestés és közös gyertyagyújtás is.

Időpont: november 28 – december 24.

Helyszín: Szeged, Dóm tér

További információk: ITT

Pécsett fényekbe és szívet melengető gyerekrajzokba öltözik a dzsámi

Fotó: Zsokar / Shutterstock

XIV. Adventi Kézműves és Mesevásár

Pécsre is érdemes lesz ellátogatni, ahol a belvárosi Széchenyi téren vár csillogó karácsonyi forgatag. A központi elemként felállított hatalmas karácsonyfa és a körülötte található faházak, a kézműves kínálat, a gasztroudvarból áradó mennyei illatok, valamint a kulturális, zenei és gyerekprogramok egytől egyig a kikapcsolódást szolgálják. A nyitóhétvégén megtekinthetjük a dzsámira kivetített kivételes fényfestést, de részt vehetünk közös gyertyagyújtáson, és sok más mellett a Pécsi Nemzeti Színház adventi koncertjén is.

Időpont: november 28 – december 24.

Helyszín: Pécs, Széchenyi tér

További információk: ITT

Akit eddig még nem ért el az ünnepi hangulat, azt az egri karácsonyi vásárban minden bizonnyal el fogja

Fotó: Komka Péter / MTI

Eger Advent 2025

Eger történelmi belvárosa is fényárban úszva várja az ünnepre hangolódókat. A fő téren pedig káprázatos díszkivilágítás, különleges látványelemek és melengető finomságok sora vár, háttérben a vár varázslatos látványával. Aki a vásárban szeretne ajándékokat beszerezni, ne hagyja figyelmen kívül a kézműves portékákat. Az adventi időszak alatt közel 80 programmal készülnek a szervezők, köztük színpadi műsorokkal és zenei koncertekkel.