5 olcsó adventi kalendárium tele szépségápolási termékekkel – Ezt neked is be kell szerezned

A legnagyobb karácsony rajongók, már akkor elkezdenek készülődni az ünnepekre, amikor elmúlnak a forró nyári hétköznapok és beköszönt a hideg idő. De most már tényleg csak egy párat kell aludnunk a kedvenc ünnepünkig. Ha te is alig várod a mézeskalács isteni illatát és a hangulatos fényeket, akkor szerezz be egy adventi kalendáriumot, amivel december 24-ig minden nap minikarácsonyt varázsolhatsz magadnak egy-egy apró szépségápolási termékkel!

A karácsonyi visszaszámlálás egy igazi csajos adventi kalendáriummal lesz csak igazán különleges.

Csoki helyett most jöhetnek a különleges ünnepi kiegészítők, sminktermékek, krémek és illatos fürdőbombák, amikkel még izgalmasabbá teheted a decemberi készülődést. Ráadásul mindegyik kalendáriumot 15 000 forint alatt szerezheted be, így elérhető áron csempészhetsz egy kis luxust és izgalmat a téli hétköznapokba. Kezdődhet a visszaszámlálás?

5 olcsó adventi kalendárium nőknek

1. Beauty adventi kalendárium

Beauty Adventi kalendárium

Ez a kalendárium egy igazi karácsonyi álom: már maga a dizájn is felér egy karácsonyi dekorációval. De nemcsak a kivitelezés gyönyörű; a kalendáriumban elrejtett kincsek is. Egészen karácsony napjáig találhatsz a 24 ablak mögött különböző bőrápolási termékeket, sminkeket és kiegészítőket is, amik minden egyes reggeledet feldobják majd egy kicsit.

Ha szívesen meglepnéd magad, adsz a minőségre, de nem szeretnél vagyonokat költeni, ez a neked való választás!

2. Adventi kalendárium ékszerekkel és kiegészítőkkel

Ékszeres és hajkiegészítős adventi kalendárium

Ha jobban szereted a csillogós, különleges hajkiegészítőket és ékszereket, mint a sminkeket és krémeket, akkor ez lesz a neked való kalendárium! A 24 díszes ablak hajcsatokat, hajgumikat, fülbevalókat és más kiegészítőket rejt, amikkel karácsonyig minden nap ünnepivé varázsolhatod a megjelenésedet. Az ára pedig verhetetlen.

3. Spa adventi kalendárium

Winter Magic adventi kalendárium

Ez az adventi csoda azoknak való, akik imádják a hideg napokon egy kis spa-élménnyel megajándékozni magukat és feltöltődnének a mindennapi fáradalmak után. A 24 meglepetés között találhatsz majd tusfürdőt, sampont, fürdőbombát, szappant, testápolót, de még illatgyertyát is. Ha ezek a kényeztető illatok nem hozzák meg az igazi ünnepi hangulatot, akkor semmi.