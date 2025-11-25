Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

5 olcsó adventi kalendárium tele szépségápolási termékekkel – Ezt neked is be kell szerezned

adventi naptár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 14:15
karácsonyadventi kalendáriumünnepekreszépségápolássminkajándék
Mindjárt karácsony! Tedd még különlegesebbé a visszaszámlálást ezekkel a szépségápolási termékeket rejtő adventi kalendáriumokkal!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A legnagyobb karácsony rajongók, már akkor elkezdenek készülődni az ünnepekre, amikor elmúlnak a forró nyári hétköznapok és beköszönt a hideg idő. De most már tényleg csak egy párat kell aludnunk a kedvenc ünnepünkig. Ha te is alig várod a mézeskalács isteni illatát és a hangulatos fényeket, akkor szerezz be egy adventi kalendáriumot, amivel december 24-ig minden nap minikarácsonyt varázsolhatsz magadnak egy-egy apró szépségápolási termékkel!

Karácsonyi adventi kalendárium szépségápolási termékekkel és sminkekkel.
A karácsonyi visszaszámlálás egy igazi csajos adventi kalendáriummal lesz csak igazán különleges.
Fotó: Olga Leschenko

Csoki helyett most jöhetnek a különleges ünnepi kiegészítők, sminktermékek, krémek és illatos fürdőbombák, amikkel még izgalmasabbá teheted a decemberi készülődést. Ráadásul mindegyik kalendáriumot 15 000 forint alatt szerezheted be, így elérhető áron csempészhetsz egy kis luxust és izgalmat a téli hétköznapokba. Kezdődhet a visszaszámlálás?

5 olcsó adventi kalendárium nőknek

1. Beauty adventi kalendárium

Dougles adventi kalendárium szépségápolási termékekkel.
Beauty Adventi kalendárium
14 490 Ft
Forás: douglas.hu

Ez a kalendárium egy igazi karácsonyi álom: már maga a dizájn is felér egy karácsonyi dekorációval. De nemcsak a kivitelezés gyönyörű; a kalendáriumban elrejtett kincsek is. Egészen karácsony napjáig találhatsz a 24 ablak mögött különböző bőrápolási termékeket, sminkeket és kiegészítőket is, amik minden egyes reggeledet feldobják majd egy kicsit.

Ha szívesen meglepnéd magad, adsz a minőségre, de nem szeretnél vagyonokat költeni, ez a neked való választás!

2. Adventi kalendárium ékszerekkel és kiegészítőkkel

Sinsay adventi kalendárium ékszerekkel.
Ékszeres és hajkiegészítős adventi kalendárium
4 595 Ft
Forrás: sinsay.hu

Ha jobban szereted a csillogós, különleges hajkiegészítőket és ékszereket, mint a sminkeket és krémeket, akkor ez lesz a neked való kalendárium! A 24 díszes ablak hajcsatokat, hajgumikat, fülbevalókat és más kiegészítőket rejt, amikkel karácsonyig minden nap ünnepivé varázsolhatod a megjelenésedet. Az ára pedig verhetetlen.

3. Spa adventi kalendárium

Winter Magic adventi kalendárium a notinóról.
Winter Magic adventi kalendárium
13 670 Ft
Forrás: notino.hu

Ez az adventi csoda azoknak való, akik imádják a hideg napokon egy kis spa-élménnyel megajándékozni magukat és feltöltődnének a mindennapi fáradalmak után. A 24 meglepetés között találhatsz majd tusfürdőt, sampont, fürdőbombát, szappant, testápolót, de még illatgyertyát is. Ha ezek a kényeztető illatok nem hozzák meg az igazi ünnepi hangulatot, akkor semmi.

4. Még egy welness adventi kalendárium

Bath and Body adventi kalendárium H&M.
Bath and Body adventi kalendárium
12 495 Ft
Forrás: hm.com

Ez az adventi naptár maga a szépülés és feltöltődés. Ezekkel a termékekkel az egész testedet kényeztetheted és felkészítheted egy tökéletes karácsonyi megjelenésre. Kézkrém, ajakbalzsam, testradír, fürdősó és még sorolhatnánk, mennyi apró meglepetést rejtenek a kalendárium ablakai.  

5. Adventi kalendárium a bőrápolás szerelmeseinek

Balea adventi naptár arcápolási termékekkel.
Adventi kalendárium arcápolási termékekkel
14 999 Ft
Forrás: dm.hu
 

Ha szeretnéd, hogy a mindennapi arcápolási rutinod igazi ünnepi élménnyé váljon a karácsonyi szezon előtt és alatt, emellett a kalendárium mellett tedd le a voksodat! A bőröd ragyogni fog, hiszen hámlasztóktól az ápoló olajokig mindenféle bőrápoló csodaszer lapul a 24 ajtócska mögött.

Készíts karácsonyi fürdőbombát ajándékba:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu