Gourmet karácsonyra vágysz? 15 ünnepi finomság 10 ezer forint alatt – karácsonyi ajándékötletek, amelyekkel lenyűgözheted a családod

Nyakunkon a karácsony, és még nem tudod, hogy idén mi kerüljön a fa alá, akkor idén lepd meg a szeretteidet valami igazán ízletes gourmet különlegességgel. Ki ne örülne ezeknek a mennyei ünnepi finomságoknak, főleg ha nem kerülnek vagyonokba? Menjünk biztosra, és rendeljük meg időben őket! Íme a legízletesebb karácsonyi ajándékötletek.
Ünnepi finomságok, amit mindenki imádni fog. A karácsony közeledtével mindenki szeretné valami széppel, személyessel vagy épp ízletes különlegességgel meglepni a család apraja-nagyját, azonban néha nagyon nehéz olyan ajándékot találni, amely egyszerre praktikus, hasznos, személyre szabott, szerethető, és közben nem terheli meg a pénztárcánkat. A gourmet finomságok azonban erre tökéletes megoldást kínálnak: egyszerre ízletesek, magas minőségűek, mégis teljesen elérhető árban, ráadásul van köztük olyan, amit a gyerekek is imádni fognak, így garantált a siker. Mutatjuk a legjobb karácsonyi ajándékötleteket.
Gourmet karácsonyi ajándékötletek elérhető áron, amelyek nem csak finomak, de remekül mutatnak a fa alatt is.
Ezekkel az ünnepi finomságokkal garantált lesz a siker az egész család körében.
Könnyen beszerezhető, praktikus meglepetések, amelyekkel elkerülhetjük a karácsonyi stresszt.
Pénztárcabarát karácsonyi ajándékötletek
Egy gondosan összeválogatott ínyenc csomag nemcsak remek karácsonyi ajándék, hanem örök emlék is, amely összehozza a családot az ünnepi asztal körül. Ha pedig időben megrendeled ezeket a karácsonyi nasikat, elkerülheted az ünnep előtti stresszt és rohanást. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte a legfinomabb, 10 ezer forint alatt beszerezhető gourmet meglepetéseket, amelyekkel biztosan mosolyt csalsz a szeretteid arcára a fa mellett.
Forralt bor gyümölcstea keverék
Sós-karamellás forró csokoládé
Mákos almalekvár (312 ml)
Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi (200 g)
Őz paprikás szalámi (200 g)
Chilli csokoládé adventi naptár
Condorelli vegyes torroncini fémdobozban (75 g)
Virginia panettone cukorka csomagolás Télapó (100 g)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.