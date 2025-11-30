Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Gourmet karácsonyra vágysz? 15 ünnepi finomság 10 ezer forint alatt – karácsonyi ajándékötletek, amelyekkel lenyűgözheted a családod

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 18:45
Nyakunkon a karácsony, és még nem tudod, hogy idén mi kerüljön a fa alá, akkor idén lepd meg a szeretteidet valami igazán ízletes gourmet különlegességgel. Ki ne örülne ezeknek a mennyei ünnepi finomságoknak, főleg ha nem kerülnek vagyonokba? Menjünk biztosra, és rendeljük meg időben őket! Íme a legízletesebb karácsonyi ajándékötletek.
Ünnepi finomságok, amit mindenki imádni fog. A karácsony közeledtével mindenki szeretné valami széppel, személyessel vagy épp ízletes különlegességgel meglepni a család apraja-nagyját, azonban néha nagyon nehéz olyan ajándékot találni, amely egyszerre praktikus, hasznos, személyre szabott, szerethető, és közben nem terheli meg a pénztárcánkat. A gourmet finomságok azonban erre tökéletes megoldást kínálnak: egyszerre ízletesek, magas minőségűek, mégis teljesen elérhető árban, ráadásul van köztük olyan, amit a gyerekek is imádni fognak, így garantált a siker. Mutatjuk a legjobb karácsonyi ajándékötleteket.

Karácsonyi ajándékötletek: Ünnepi finomságok egy kosárban.
Ínycsiklandó ünnepi finomságok, amelyek akár a családi asztalra is kerülhetnek és tökéletes karácsonyi ajándékötletek is egyben
Fotó:  Shutterstock 
  • Gourmet karácsonyi ajándékötletek elérhető áron, amelyek nem csak finomak, de remekül mutatnak a fa alatt is.
  • Ezekkel az ünnepi finomságokkal garantált lesz a siker az egész család körében.
  • Könnyen beszerezhető, praktikus meglepetések, amelyekkel elkerülhetjük a karácsonyi stresszt.

Pénztárcabarát karácsonyi ajándékötletek

Egy gondosan összeválogatott ínyenc csomag nemcsak remek karácsonyi ajándék, hanem örök emlék is, amely összehozza a családot az ünnepi asztal körül. Ha pedig időben megrendeled ezeket a karácsonyi nasikat, elkerülheted az ünnep előtti stresszt és rohanást. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte a legfinomabb, 10 ezer forint alatt beszerezhető gourmet meglepetéseket, amelyekkel biztosan mosolyt csalsz a szeretteid arcára a fa mellett.

  • Forralt bor gyümölcstea keverék
Ünnepi finomság: forralt bor gyümölcstea keverék.
Különleges ünnepi finomság: forralt bor gyümölcstea keverék, Ára: 2.690 Ft
Forrás: lekvaroshaz.hu
  • Sós-karamellás forró csokoládé
Sós-karamellás forró csokoládé, Ára: 4.445 Ft
Forrás: lekvaroshaz.hu
  • Mákos almalekvár (312 ml)
Ünnepi finomság: mákos almalekvár.
Mákos almalekvár (312 ml), Ára: 2.490 Ft
Forrás: lekvaroshaz.hu
  • Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi (200 g)
Ünnepi finomság: Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi.
Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi (200 g), Ára: 6.250 Ft 
Fotó: venisongusto.hu
  • Őz paprikás szalámi (200 g)
Ünnepi finomság: Őz paprikás szalámi.
Őz paprikás szalámi (200 g), Ára: 6.050 Ft
Forrás: venisongusto.hu
  • Chilli csokoládé adventi naptár
Ünnepi finomság: chilli csokoládé adventi naptár.
Chilli csokoládé adventi naptár, Ára: 9.490 Ft
Forrás: thechillidoctor.hu
  • Condorelli vegyes torroncini fémdobozban (75 g)
Ünnepi finomságok: condorelli vegyes torroncini fémdobozban.
Condorelli vegyes torroncini fémdobozban (75 g), Ára: 3.990 Ft
Forrás: olaszbolt.hu
  • Virginia panettone cukorka csomagolás Télapó (100 g)
Ünnepi finomságok: virginia panettone cukorka csomagolás
Virginia panettone cukorka csomagolás Télapó (100 g). Ára: 3.990 Ft
Forrás: olaszbolt.hu
  • Dolce & Gabbana Bronte-i pisztácia krém dísztasakkal (200 g)
Ünnepi finomság: Dolce & Gabbana Bronte-i pisztácia krém dísztasakkal.
Dolce & Gabbana Bronte-i pisztácia krém dísztasakkal (200 g), Ára: 9.990 Ft
Forrás: olaszbolt.hu
  • Monty Bojangles Popcorn Carousel trüffel (100 g)
Ünnepi finomság: Monty Bojangles Popcorn Carousel trüffel.
Monty Bojangles Popcorn Carousel trüffel (100 g), Ára: 2.799 Ft
Forrás: culinaris.hu
  • Thursday Cottage brandy vaj (210 g)
Ünnepi finomság: Thursday Cottage brandy vaj.
Thursday Cottage brandy vaj (210 g), Ára: 2.998 Ft
Forrás: culinaris.hu
  • Maxim's 10 darabos csokoládéválogatás diótörő figurában (95 g)
Ünnepi finomság: Maxim's 10 darabos csokoládéválogatás diótörő figurában.
Maxim's 10 darabos csokoládéválogatás diótörő figurában (95 g), Ára: 6.199 Ft
Forrás: culinaris.hu
  • CSAK NEKED karácsonyi mézválogatás (3x250 g)
Ünnepi finomság: CSAK NEKED karácsonyi mézválogatás.
CSAK NEKED karácsonyi mézválogatás (3x250 g), Ára: 9.990 Ft
Forrás: viragbeke.hu
  • Szarvasgombás libamáj blokk (70 g)
Ünnepi finomság: szarvasgombás libamáj blokk.
Szarvasgombás libamáj blokk (70 g), Ára: 6.450 Ft
Fotó: gourmetvillage.hu
  • Karácsonyi mézeskalács kávé - ajándék doboz (300 g)
Ünnepi finomság: karácsonyi mézeskalács kávé.
Karácsonyi mézeskalács kávé - ajándék doboz (300 g), Ára: 9.265 Ft
Fotó: manucafe.hu

Ha már megvannak az ízletes ünnepi finomságok, de nincs ötleted mibe csomagold be őket, ezt a videót nézd meg:

