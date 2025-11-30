Gourmet karácsonyra vágysz? 15 ünnepi finomság 10 ezer forint alatt – karácsonyi ajándékötletek, amelyekkel lenyűgözheted a családod

Ünnepi finomságok, amit mindenki imádni fog. A karácsony közeledtével mindenki szeretné valami széppel, személyessel vagy épp ízletes különlegességgel meglepni a család apraja-nagyját, azonban néha nagyon nehéz olyan ajándékot találni, amely egyszerre praktikus, hasznos, személyre szabott, szerethető, és közben nem terheli meg a pénztárcánkat. A gourmet finomságok azonban erre tökéletes megoldást kínálnak: egyszerre ízletesek, magas minőségűek, mégis teljesen elérhető árban, ráadásul van köztük olyan, amit a gyerekek is imádni fognak, így garantált a siker. Mutatjuk a legjobb karácsonyi ajándékötleteket.

Ínycsiklandó ünnepi finomságok, amelyek akár a családi asztalra is kerülhetnek és tökéletes karácsonyi ajándékötletek is egyben

Fotó: Shutterstock

Gourmet karácsonyi ajándékötletek elérhető áron, amelyek nem csak finomak, de remekül mutatnak a fa alatt is.

Ezekkel az ünnepi finomságokkal garantált lesz a siker az egész család körében.

Könnyen beszerezhető, praktikus meglepetések, amelyekkel elkerülhetjük a karácsonyi stresszt.

Pénztárcabarát karácsonyi ajándékötletek

Egy gondosan összeválogatott ínyenc csomag nemcsak remek karácsonyi ajándék, hanem örök emlék is, amely összehozza a családot az ünnepi asztal körül. Ha pedig időben megrendeled ezeket a karácsonyi nasikat, elkerülheted az ünnep előtti stresszt és rohanást. Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte a legfinomabb, 10 ezer forint alatt beszerezhető gourmet meglepetéseket, amelyekkel biztosan mosolyt csalsz a szeretteid arcára a fa mellett.

Forralt bor gyümölcstea keverék

Különleges ünnepi finomság: forralt bor gyümölcstea keverék, Ára: 2.690 Ft

Forrás: lekvaroshaz.hu

Sós-karamellás forró csokoládé

Sós-karamellás forró csokoládé, Ára: 4.445 Ft

Forrás: lekvaroshaz.hu

Mákos almalekvár (312 ml)

Mákos almalekvár (312 ml), Ára: 2.490 Ft

Forrás: lekvaroshaz.hu

Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi (200 g)

Special Edition szarvasgombás szarvas szalámi (200 g), Ára: 6.250 Ft

Fotó: venisongusto.hu

Őz paprikás szalámi (200 g)

Őz paprikás szalámi (200 g), Ára: 6.050 Ft

Forrás: venisongusto.hu

Chilli csokoládé adventi naptár

Chilli csokoládé adventi naptár, Ára: 9.490 Ft

Forrás: thechillidoctor.hu

Condorelli vegyes torroncini fémdobozban (75 g)

Condorelli vegyes torroncini fémdobozban (75 g), Ára: 3.990 Ft

Forrás: olaszbolt.hu

Virginia panettone cukorka csomagolás Télapó (100 g)

Virginia panettone cukorka csomagolás Télapó (100 g). Ára: 3.990 Ft

Forrás: olaszbolt.hu

Dolce & Gabbana Bronte-i pisztácia krém dísztasakkal (200 g)

Dolce & Gabbana Bronte-i pisztácia krém dísztasakkal (200 g), Ára: 9.990 Ft

Forrás: olaszbolt.hu

Monty Bojangles Popcorn Carousel trüffel (100 g)

Monty Bojangles Popcorn Carousel trüffel (100 g), Ára: 2.799 Ft

Forrás: culinaris.hu

Thursday Cottage brandy vaj (210 g)

Thursday Cottage brandy vaj (210 g), Ára: 2.998 Ft

Forrás: culinaris.hu

Maxim's 10 darabos csokoládéválogatás diótörő figurában (95 g)

Maxim's 10 darabos csokoládéválogatás diótörő figurában (95 g), Ára: 6.199 Ft

Forrás: culinaris.hu

CSAK NEKED karácsonyi mézválogatás (3x250 g)

CSAK NEKED karácsonyi mézválogatás (3x250 g), Ára: 9.990 Ft

Forrás: viragbeke.hu

Szarvasgombás libamáj blokk (70 g)

Szarvasgombás libamáj blokk (70 g), Ára: 6.450 Ft

Fotó: gourmetvillage.hu