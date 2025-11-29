5 zseniálisan egyszerű trükk, hogy az unokáid rajongjanak érted

Sok nagyszülőben él a vágy, hogy lépést tartson a folyton mozgó unokákkal, de a teste néha már nem partner ebben. Szerencsére erre nem mindig van szükség, hiszen a közös pillanatok a figyelemről és melegségről szólnak, amit csak egy nagyszülő tud megadni.
A nagyszülőség az élet egyik legszebb időszaka, de sokan már nem bírják úgy az iramot, mint régen. Nekik egyáltalán nem kell rosszul érezniük magukat, hiszen a gyerekeknek sokkal fontosabb maga a jelenlét, illetve hogy meghallgassák őket, nevessenek velük. Alább összegyűjtöttünk néhány ötletet, amellyel szupernagyi lehetsz.
A nagyszülő-unoka kapcsolatban nem az számít, mennyit bírsz fizikailag.
A gyerekek számára a közös idő és figyelem a legnagyobb ajándék.
Több bevált trükkel is erősítheted a kapcsolatod az unokáddal.
5 trükk, amivel szupernagyivá válhatsz
Meséljetek egymásnak A gyerekek szeretik a meséket és a régi történeteket. Elővehettek egy kedvenc könyvet, de legalább ennyire leköti őket az is, ha saját gyerekkori emlékeket mesélsz el. Lehet bennük humor, izgalom és egy-egy tanulság. Hallgasd meg figyelmesen azt is, amit az unokád mesél, hiszen az értő figyelem a legnagyobb kincs, amit adhatsz neki. Ezek a közös mesélgetések erősítik az összetartozás érzését.
Konyhai móka A közös sütés-főzés szintén közel hozhat titeket. Készítsetek vicces szendvicseket, gyors sütiket vagy színes gyümölcssalátát. A gyerekek imádnak keverni, szórni, díszíteni, és közben folyamatosan mesélnek arról, mi történt velük. A legjobb pedig az, amikor együtt kóstoljátok meg a kész remekműveket.
Kézműveskedés A kézműveskedés remek alkalom arra, hogy a gyerekek fejlesszék a kreativitásukat, te pedig leülj melléjük és végighallgasd a kis történeteiket. Készíthettek ajándékot egy családtagnak vagy barátnak, ami még tartalmasabbá teszi a közös időt.
Játékok, amelyekhez nem kell sok mozgás A társasjátékok, kártyajátékok, kirakósok, vagy akár az egyszerű találgatós játékok is lebilincselők lehetnek. A gyerekek szeretik, ha olyan felnőttel játszhatnak, aki meghallgatja őket és együtt nevet velük. Ráadásul ezek a játékok gyakran olyan beszélgetéseket indítanak el, amelyekre egyébként sosem kerülne sor.
Régi képek, régi zenék A gyerekeket érdekli, milyen volt a szüleik gyerekkora, hogyan néztek ki, mit játszottak. Elővehettek régi fotóalbumokat, és elmesélheted a képekhez kapcsolódó történeteket, vagy lejátszhatsz pár régi dalt, amit régen szerettél. Sokszor ennyi is elég egy jó hangulatú közös délutánhoz.
Így leszel a kedvenc nagyszülő
Az unokák arra fognak emlékezni később, hogy a nagyszülők szerették, meghallgatták őket és jó volt a közelükben lenni. Ha néha bánt, hogy fizikailag már nem bírsz annyit, gondolj arra: a nagyszülősség a szeretetről, a türelemről és a minőségi időről szól; és ebből nálad biztosan nincs hiány.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.