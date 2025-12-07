Válás menete – Meddig jár a gyerektartás a törvény szerint?

Egy válás sosem könnyű, és minden család másképp birkózik meg az új helyzettel. Vannak azonban olyan kötelezettségek, amelyeket jogszabály rögzít, ezek közé tartozik a gyerektartás is. Gyakori tévhit, hogy ezt a gyerek 18. születésnapjáig kell fizetni – erről kérdeztük dr. Tokár Tamás ügyvédet.

A gyerektartásdíj mértékének megállapításakor a bíróság minden esetben figyelembe veszi a gyerek indokolt szükségleteit, mindkét szülő – és a gyermek – jövedelmi és vagyoni viszonyait, valamint a szülőknél eltartott további gyermekeket is. Az összeg jellemzően a különélő fél átlagos nettó jövedelmének 15–25%-a. Az évek hamar elrohantak, a kicsikből nagy gyermekek lettek, ám a gyerektartás továbbra is jár nekik

Meddig jár a gyerektartás? Ezt feltétlenül vegyük figyelembe 1. Ünnepek és kiadások

Bár külön jogszabály nem írja elő, hogy ünnepek idején magasabb gyerektartást kellene fizetni, ugyanakkor, ha ilyenkor, vagy bármikor máskor a gyerekkel kapcsolatos rendkívüli kiadás merül fel, annak költségét a szülők közös megállapodás alapján megoszthatják. Ha nem tudnak megegyezni, tartásdíj emelése iránt pert indíthatnak.

Alapesetben válás után a tartásdíjat a gyerek nagykorúságának eléréséig kell fizetni, vagyis amíg kiskorúként vélelmezett módon rászorulónak minősül. Ha azonban a gyerektartást bírósági ítélet vagy jóváhagyott egyezség rögzíti, a kötelezettség nem szűnik meg automatikusan a tizennyolcadik születésnapon, azt külön bírósági eljárásban kell kérelmezni.

Amennyiben a nagykorúvá vált gyermek középfokú tanulmányait nappali tagozaton folytatja, a jog szerint továbbra is rászorulónak minősül. Ilyen esetben a tartásdíj a középiskola befejezéséig, de legfeljebb a huszadik életév betöltéséig állhat fenn.

Ha a gyermek nappali tagozaton, felsőfokú vagy szakképző intézményben tanul tovább, a szülő tartási kötelezettsége a tanulmányok befejezéséig fennmaradhat. A gyakorlat szerint ez legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig tarthat.

A tartásdíj fizetése a gyerek önálló megélhetésének képességétől is függ. Ha egészségi állapota, betegsége vagy munkaképtelensége miatt nem képes magát eltartani, a kötelezettség tovább is fennmaradhat, de a 25 éven túli fizetés kivételesnek számít.

Ha a gyereknek olyan saját jövedelme vagy vagyona van, amely tartósan lehetővé teszi az önálló megélhetést, akkor a tartási kötelezettség megszűnik. Ez azt is jelenti, hogy a fizetési kötelezettség akár a nagykorúság, illetve a tanulmányok befejezése előtt is véget érhet, ha a rászorultság már nem áll fenn.

Mit tehetünk, ha elmarad a gyerektartás?

Fotó: New Africa / Shutterstock Mit tehetünk, ha elmarad a gyerektartás? Karácsony közeledtével különösen fontos, hogy a gyerektartás időben megérkezzen, hiszen az ünnepek fokozott anyagi terhet jelentenek minden családnak. Ha volt házastársunk késve vagy egyáltalán nem fizet, mielőtt hatósághoz fordulnánk, érdemes egyértelműen, írásban jelezni az elmaradást, és kérni a rendezést – akár részletfizetésről, akár pótlólagos, egy összegű utalásról megállapodva. Az alábbi dolgokat is érdemes figyelembe venni! 1. Hivatkozzunk a jogerős döntésre

Nem mindegy, hogy szóban egyeztünk meg a tartásdíj mértékéről vagy van jogerős ítélet, illetve jóváhagyott egyezség arról. Végrehajtani kizárólag az utóbbit lehet, ezért ha eddig csak szóban állapodtunk meg, szükség lehet arra, hogy a bírósághoz forduljunk.

Ha a külön élő szülő több hónapja nem fizet, kérhetjük a bíróságtól végrehajtási lap kiállítását. Ezzel a dokumentummal a végrehajtó hivatalosan el tudja indítani az eljárást a nem fizető szülővel szemben, és a felhalmozott hátralék mellett a jövőben esedékes részletek behajtását is kérhetjük.

Végrehajtás során a tartásdíj-tartozás levonható a kötelezett munkabéréből, illetve terhelhető a bankszámlája is, és a levonás elsőbbséget élvez más tartozásokkal szemben. Ha a havi jövedelem nem fedezi teljes mértékben a tartozást, a végrehajtó folyamatosan vonhatja a rendszeres bevételekből a pénzt mindaddig, amíg a hátralék és a folyó tartásdíj teljes egészében ki nem egyenlítődik.

Ha a jövedelem letiltása, illetve a bankszámla inkasszója sem fedezi a tartozást, a bírósági végrehajtó ingóságokat foglalhat le az adóstól. Súlyosabb esetben a szülő tulajdonában lévő ingatlanra is ráterhelhető a gyerektartásdíj-hátralék, sőt végső esetben árverésre is sor kerülhet.

Ha a szülő huzamosabb ideig, szándékosan nem teljesíti a tartási kötelezettségét, felmerülhet a büntetőjogi felelősség kérdése is „tartás elmulasztása” miatt. Ehhez büntetőfeljelentést lehet tenni a rendőrségen vagy az ügyészségen, amely a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a büntetőeljárás megindításáról.

Ha a szülő „trükközik”, például papíron a valódinál alacsonyabb jövedelmet vall be, a jogosult kérheti a tartásdíj felemelését a bíróságtól a valós életkörülményekre hivatkozva. Ilyenkor már nemcsak a bejelentett jövedelmet, hanem a vagyoni helyzet egészét vizsgálják, valamint az adott munkakörben és tapasztalattal elvárható jövedelemszint lesz az irányadó az összeg megállapításakor.

Családjogi ügyvéd, jogsegélyszolgálat vagy ingyenes jogi tanácsadás sokat segíthet abban, hogy melyik eljárás a leggyorsabb és leghatékonyabb. Érdemes szakemberrel átnézni az elmaradás időtartamát, a gyerektartás összegét és az addigi kommunikációt, mielőtt lépünk. További gyerektartással kapcsolatos információért nézd meg az alábbi videót:

