„Azt hittem, meg fogok halni” – bedrogozott sztárfogorvos támadt rá két nőre, a rendőrök végeztek vele

Bedrogozott sztárfogorvos támadt rá két nőre, akiket brutálisan bántalmazott. A fogorvost végül a rendőrök lőtték le.

A bedrogozott fogorvost végül a rendőrök lőtték le

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Bedrogozott fogorvos vert meg súlyosan két nőt

Chloe Paul-t és Christine Campeau-t egy ausztrál fogorvos, Dr. Steven Lin támadta meg, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek a bántalmazás során. A sztárfogorvos korábban sikeres szakembernek számított: két rendelőt is vezetett és gyakorta hívták egészségügyi podcastokba vendégként.

A férfi kedden este késsel a kezében, helyi idő szerint 22 óra 50 perckor tévedt be Sydney Potts Point városrészében található lakóépületbe. Lin azonnal arcon szúrta Campeau-t miután összefutottak a mosókonyhában, végül súlyosan bántalmazta a szúrást elszenvedő nőt. Később Paul lakásába tört be, tőle pénzt követelt, majd lefogta és ütögetni, fojtogatni kezdte. A 9Now Australianak Campeau elmondta, hogy amíg az orvos ütötte attól félt, hogy megfog halni.

Úgy csinált, mintha a kulcsokat akarná visszaadni, majd egyszer csak teljes erőből arcon ütött. Körülbelül 10–12 ütés egymás után... a homlokom a falnak csapódott, és akkor azt gondoltam: meg fogok halni.

Paul felidézte, hogy amikor az orvos fojtogatni kezdte felugrott benne, amit az edzője - Paul képzett bokszoló - tanácsolt neki: mindig az ágyékot kell célozni. „Az edzőm mindig azt mondta: »Ha nem tudsz megnyerni egy bokszmeccset, rúgj az ágyékába!« Így hát megtettem.”

A rendőrökre is rátámadt

Miután a rendőrök kiértek a helyszínre sokkolóval próbálták először megállítani a támadót, azonban a sokkoló nem használt. Az egyik rendőr végül rálőtt a fogorvosra, miután a férfi nekirontott a helyszínen lévő rendőröknek.

A támadás után a két megsérült nőt kórházba szállították. Mindketten súlyosan megsérültek az arcukon, így műtéten estek át. - olvasható a Mirror cikkében.