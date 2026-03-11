Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Azt hittem, meg fogok halni” – bedrogozott sztárfogorvos támadt rá két nőre, a rendőrök végeztek vele

fogorvos
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 19:40
bántalmazásrendőrség
Mindkét nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba. A bedrogozott fogorvost végül a rendőrök lőtték le.

Bedrogozott sztárfogorvos támadt rá két nőre, akiket brutálisan bántalmazott. A fogorvost végül a rendőrök lőtték le.

A bedrogozott fogorvost végül a rendőrök lőtték le
A bedrogozott fogorvost végül a rendőrök lőtték le
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Bedrogozott fogorvos vert meg súlyosan két nőt

Chloe Paul-t és Christine Campeau-t egy ausztrál fogorvos, Dr. Steven Lin támadta meg, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek a bántalmazás során. A sztárfogorvos korábban sikeres szakembernek számított: két rendelőt is vezetett és gyakorta hívták egészségügyi podcastokba vendégként.  

A férfi kedden este késsel a kezében, helyi idő szerint 22 óra 50 perckor tévedt be Sydney Potts Point városrészében található lakóépületbe. Lin azonnal arcon szúrta Campeau-t miután összefutottak a mosókonyhában, végül súlyosan bántalmazta a szúrást elszenvedő nőt. Később Paul lakásába tört be, tőle pénzt követelt, majd lefogta és ütögetni, fojtogatni kezdte. A 9Now Australianak Campeau elmondta, hogy amíg az orvos ütötte attól félt, hogy megfog halni.  

Úgy csinált, mintha a kulcsokat akarná visszaadni, majd egyszer csak teljes erőből arcon ütött. Körülbelül 10–12 ütés egymás után... a homlokom a falnak csapódott, és akkor azt gondoltam: meg fogok halni.

Paul felidézte, hogy amikor az orvos fojtogatni kezdte felugrott benne, amit az edzője - Paul képzett bokszoló -  tanácsolt neki: mindig az ágyékot kell célozni. „Az edzőm mindig azt mondta: »Ha nem tudsz megnyerni egy bokszmeccset, rúgj az ágyékába!« Így hát megtettem.” 

A rendőrökre is rátámadt

Miután a rendőrök kiértek a helyszínre sokkolóval próbálták először megállítani a támadót, azonban a sokkoló nem használt. Az egyik rendőr végül rálőtt a fogorvosra, miután a férfi nekirontott a helyszínen lévő rendőröknek.  

A támadás után a két megsérült nőt kórházba szállították. Mindketten súlyosan megsérültek az arcukon, így műtéten estek át. - olvasható a Mirror cikkében

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu