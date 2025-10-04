Mézédes, vajpuha sütőtökre vágysz? Ezzel az egyszerű trükkel többé nem macera az elkészítése

Mennyei sütőtök, ahogyan még biztosan nem etted. Az ősz fantasztikus színekkel és ízekkel ajándékoz meg téged, ráadásul nincs is annál egészségesebb, mint minden évszakban az idénynek megfelelő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani. Bár a sütőtök igen megosztó szereplője a zöldégespultnak, ha ezt a receptet kipróbálod, biztos, hogy legközelebb ez lesz az első, ami bekerül a kosaradba.

Mennyei sütőtök recept, amivel garantált a siker

Fotó: Oksana Mizina / sutterstock

Hozzávalók:

1 db sütőtök

1 dl olívaolaj

1 kiskanál só

2-3 szál friss rozmaring

1 csomag feta sajt

1 dl méz

Elkészítés:

Vágd félbe a sütőtököt, majd egy kanállal kapard ki a magját

Ezután darabold fel tetszőleges méretűekre, majd tedd rá egy sütőpapírral bélel tepsire

Sózd meg sóval, de csak finoman, majd locsold meg olívaolajjal és tegyél közéjük friss, illatos rozmarinszálakat

Melegíts elő a sütőt 200 fokosra

Takard le alufóliával a tököt, így tedd a sütőbe nagyjából fél órára, hogy krémesre és puhára süljön

Ha már tényleg puha, akkor vedd le róla az alufóliát, szedd ki a rozmaringokat, majd szórd rá a tökökre a durvára morzsolt fetát és told vissza a sütőbe 230 fokra vagy grill fokozatra

Amint kicsit megpirul a tök és a feta, kapd is ki a sütőből

Végül tálaláskor locsold meg gazdagon mézzel, és már eheted is

A tested is hálás lesz érte

A mennyei sütőtök nem csak egy fantasztikus vacsora, de az egészségedért is sokat tesz.

Tisztábban láthatsz: A sütőtöknek rendkívül magas a karotinoidok tartalma, ettől olyan csodás a színe. Ezek közül a béta-karotint a szervezeted A-vitaminná alakítja, ez pedig fontos a szemed egészsége és a látásod megőrzése miatt. Jobb lesz a kisugárzásod: Szintén a magas karotinoidok tartalma képes semlegesíteni a szabadgyököket, ezzel késlelteti a bőr öregedését, ehhez még hozzájön a magas vitamin- és ásványianyagtartalma, ami simává, egészségessé és ragyogóvá varázsolja a bőrödet. Segít, ha megszabadulnál pár kilótól: A sütőtöknek alacsony a kalóriatartalma, viszont magas a rosttartalma, ezért gyorsan laktat, eltelít és fokozza az emésztést. Bivalyerős leszel tőle: A-vitamin tartalma erősíti az immunrendszeredet, ezzel gondoskodik arról, hogy ellenálóbb legyél a különböző kórokozókkal szemben, kivédd a betegségeket, fertőzéseket, melynek nagy hasznát veszed az őszi náthás időszakban.

Ha kedvet kaptál a sütőtökhöz, és készítenél egy isteni sütőtökkrémlevest is, akkor nézd meg a videót!