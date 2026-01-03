Zámbó Jimmy fia végre elmondta az igazat a legendás aktáról: „Lejárt a 25 éves titkosítás”

Már két és fél évtizede pletykálják, hogy létezik egy titkos akta Zámbó Jimmy halálának körülményeiről, aminek bizonyos részletei máig homályosak. Az állítólagos dokumentumok 25 évre a hírek szerint 25 évig voltak titkosítva, aminek lejártával végre minden nyilvánosságra kerülhetne, amit eddig nem tudtunk a 2001. január 2-i tragédiáról. De vajon mit szólnak ehhez Zámbó Jimmy gyerekei? Adrián most végre megszólalt a dossziéval kapcsolatban.

Zámbó Jimmy titkos aktájának részleteire végre fény derül? Adrián elmondta az igazat (Fotó: Beküldött/Fanny magazin)

Zámbó Adrián TikTok-oldalára töltött fel egy videót, amiben végre reagált a rengeteg kérdésre, amiket hosszú évek óta kap a Jimmy-akta létezésével kapcsolatban.

Lejárt a 25 éves titkosítás, megkaptam a mappát, illetve az aktát és azt gondolom, hogy tartozom nektek azzal, hogy ezt együtt nézzük meg és megmutassam, hogy mégis csak mit rejt ez a misztikus dokumentum

– kezdte komoly arccal a videót Adrián, de hamar kiderült, hogy mindössze egy poénról van szó, ugyanis mindössze egy üres lapot láthatunk.

„Viccet félretéve, édesapám tényleg 25 éve ment el, és nyilván ez minden évben fájdalmas. Mondhatnék nagy szavakat és bemutathatnám a díjait, érdemeit, de ilyet már csináltam párszor. Viszont, amit az elmúlt 25 évben megtanultam, hogy bármi történik, az élet megy tovább. Vagy veled, vagy nélküled, de megy tovább” – folytatta őszintén.

Zámbó Adrián édesanyja sem tudja pótolni A király halála után maradt űrt (Fotó: Bánkúti Sándor/hot! magazin)

Zámbó Jimmy fia máig gyászol

Bár Zámbó Adrián korából adódóan csak 5 évet tölthetett édesapjával, mégis máig küzd a történtek feldolgozásával, amiről most őszintén mesélt.

El kell fogadni azt, hogy van olyan dolog, ami már egész életedben hiányozni fog, amit soha nem tud majd pótolni senki, és semmi. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Azt gondolom, hogy még nem teljesen fogadtam ezt el, nem teljesen léptem tovább, de nagyon jó úton haladok

– vallotta be.

„Tudom, hogy nem csak én küzdök azzal a problémával, hogy apa nélkül nőttem fel, de a szakemberek nagyon sokat tudnak segíteni. Illetve azt tudom javasolni, hogy ha a továbblépés nagyon nehezen megy, akkor legalább az elfogadás szülessen meg, mert nagyon sokáig a tagadás fázisában lenni nem kellemes, és megöli a lelket” – tette még hozzá.