Hazaküldték a kórházból a kislányt, mondván: csak mandulagyulladás. 16 órával később már nem ébredt fel

Idén kellett volna, hogy a harmadik karácsonyát ünnepelje egy tündéri kislány: szüleinek ehelyett május óta a hiányával kell megbirkózniuk. a gyermekkel diabétesz végzett: egy gyógyíthatatlan, ugyanakkor kezelhető betegség – már ha észreveszik. az orvosoknak azonban eszükbe sem jutott elvégezni a szükséges vizsgálatokat.

Lyla Storyval kezeletlen diabétesz végzett. A kislány életét meg lehetett volna menteni Fotó: Diabetes research and Wellness Foundation

Csak mandulagyulladás – nyugtatták a szülőket: másnapra végzett a diabétesz a kislánnyal

Amikor a brit Lyla Storyt a szülei bevitték a kórházba, minden jel arra mutatott, hogy a gyermeknek mandulagyulladása van – legalábbis ezt mondták az orvosok. Ezzel is küldték haza az intézményből. Nem is gondolták, hogy cukorbetegség állhat a tünetek hátterében.

A mi okos, törődő, gondoskodó és gyönyörű kislányunk tragikus módon álmában hunyt el, kevesebb mint 16 órával azután, hogy a háziorvosa látta, és mandulagyulladást állapított meg nála. A lányunk sajnos egy olyan rendszer áldozata, amely túl gyakran siklik el az egyes típusú diabétesz tünetei felett a kisgyermekek esetében

– magyarázta Lyla édesapja, John, aki most azt szeretné elérni, hogy országában vegyék komolyabban a kisgyermekek cukorbetegségének kivizsgálását, hogy a hasonló tragédiák elkerülhetőek legyenek. Kiemeli: ha Lylánál időben észreveszik, mi a baj, a gyermek élete könnyedén megmenthető lett volna.

Sajnos azonban a kisgyermekek nem tudják kifejezni, pontosan mi is a bajuk, így sok esetben a cukorbetegséget már csak akkor veszik észre a szakemberek, amikor beáll az inzulinhiány miatt a ketoacidózis. Az igazán szomorú az: Lyla élete is megmenthető lett volna egy egyszerű vizsgálattal – már ha elvégzik.

A The Sun Health oldala kiemeli: gyermekeknél a következő jelekből lehet cukorbetegségre következtetni: