SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Leona, Titusz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hazaküldték a kórházból a kislányt, mondván: csak mandulagyulladás. 16 órával később már nem ébredt fel

orvosi hiba
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 04. 08:30
tragédiacukorbetegség
16 óra: mindössze ennyi adatott meg a gyermeknek, miután látta az orvos, és megnyugtatta a szülőket: nincs semmi baj. Ha időben észreveszik, hogy diabétesze van, még ma is életben lenne.

Idén kellett volna, hogy a harmadik karácsonyát ünnepelje egy tündéri kislány: szüleinek ehelyett május óta a hiányával kell megbirkózniuk. a gyermekkel diabétesz végzett: egy gyógyíthatatlan, ugyanakkor kezelhető betegség – már ha észreveszik. az orvosoknak azonban eszükbe sem jutott elvégezni a szükséges vizsgálatokat.

Lyla Storyval kezeletlen diabétesz végzett.
Lyla Storyval kezeletlen diabétesz végzett. A kislány életét meg lehetett volna menteni  Fotó: Diabetes research and Wellness Foundation

Csak mandulagyulladás – nyugtatták a szülőket: másnapra végzett a diabétesz a kislánnyal

Amikor a brit Lyla Storyt a szülei bevitték a kórházba, minden jel arra mutatott, hogy a gyermeknek mandulagyulladása van – legalábbis ezt mondták az orvosok. Ezzel is küldték haza az intézményből. Nem is gondolták, hogy cukorbetegség állhat a tünetek hátterében.

A mi okos, törődő, gondoskodó és gyönyörű kislányunk tragikus módon álmában hunyt el, kevesebb mint 16 órával azután, hogy a háziorvosa látta, és mandulagyulladást állapított meg nála. A lányunk sajnos egy olyan rendszer áldozata, amely túl gyakran siklik el az egyes típusú diabétesz tünetei felett a kisgyermekek esetében

 – magyarázta Lyla édesapja, John, aki most azt szeretné elérni, hogy országában vegyék komolyabban a kisgyermekek cukorbetegségének kivizsgálását, hogy a hasonló tragédiák elkerülhetőek legyenek. Kiemeli: ha Lylánál időben észreveszik, mi a baj, a gyermek élete könnyedén megmenthető lett volna. 

Sajnos azonban a kisgyermekek nem tudják kifejezni, pontosan mi is a bajuk, így sok esetben a cukorbetegséget már csak akkor veszik észre a szakemberek, amikor beáll az inzulinhiány miatt a ketoacidózis. Az igazán szomorú az: Lyla élete is megmenthető lett volna egy egyszerű vizsgálattal – már ha elvégzik.

A The Sun Health oldala kiemeli: gyermekeknél a következő jelekből lehet cukorbetegségre következtetni:

  • gyakori vizelési inger
  • gyakori szomjasság
  • szokatlan fáradtság
  • indokolatlan fogyás vagy soványság.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu