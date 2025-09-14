Harry Potter-féle tökös derelye recept – Így készítsd el Cho Chang kedvencét

Kövesd lépésről lépésre a receptet, és varázsold el szeretteidet a Harry Potter-filmek ihlette tökös derelyével!

Harry Potter-féle tökös derelye recept – Így készítsd el a Cho Chang kedvencét

Harry Potter-féle tökös derelye recept

Ha Harry Potter témájú bulit szervezel, ez a tökös derelye kihagyhatatlan! A történet szerint Cho Chang a Roxfort Expresszen eszi ezt a finomságot, amelynek az illata már önmagában megteremti az őszi hangulatot. Egy hideg, hűvös napon nincs is jobb, mint egy meleg, fűszeres sütemény, amely átmelegít. Készülj tehát a következő Harry Potter maratonra ezzel a varázslatos tökös derelyével, és varázsold az otthonodba a Roxfort hangulatát!

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz

Tésztához:

470 g liszt

50 g porcukor

5 g só

300 g hideg vaj, darabolva

100 ml víz

Töltelékhez:

65 g kristálycukor

őrölt fahéj

őrölt szerecsendió

őrölt gyömbér

őrölt szegfűszeg

326 g sütőtökpüré (használhatsz bébiételt vagy házit)

Harry Potter-féle tökös derelye – a péksütemény, amelyet kár lenne kihagynod

Így készítsd el a tökös derelyét

Tészta készítése: a lisztet, porcukrot, sót, és a hideg, apróra vágott vajat alaposan összedolgozzuk. Fokozatosan hozzáadjuk a vizet, míg könnyen kezelhető, egységes tésztát nem kapunk. Ezután fóliába csomagolva legalább egy órára hűtőbe tesszük. Töltelék összeállítása: a kristálycukrot a fűszerekkel – fahéjjal, szerecsendióval, gyömbérrel és szegfűszeggel – elkeverjük, majd hozzáadjuk a langyos sütőtökpürét, és jól összeforgatjuk. Formázás: a tésztát lisztezett felületen 3–4 mm vastagra nyújtjuk, majd 6–7 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki. A tésztakorongok felét sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a másik felén 2–3 apró vágást ejtünk, hogy a gőz távozhasson. Töltés és lezárás: a vágatlan korongok közepére kanalazunk a töltelékből, ügyelve, hogy a szélek tiszták maradjanak. A bevágott korongokat vízzel megkenve rátesszük, majd finoman összenyomkodjuk a széleket, hogy jól záródjanak. Sütés: előmelegített sütőben, 200 °C-on, 30–35 perc alatt aranybarnára sütjük a derelyéket.

Készítsd el ezt a varázslatos tökös derelyét, és hagyd, hogy a Roxfort őszi ízei megelevenedjenek a te konyhádban is!

Nézd meg az alábbi videót Harry-ről és Chóról:

