Harry Potter-féle tökös derelye recept – Így készítsd el Cho Chang kedvencét

Tökös derelye? Mi nem mondunk nemet! Merülj el Harry Potter varázslatos világában, és készítsd el Cho Chang kedvenc őszi finomságát! Fűszeres töltelékével és omlós tésztájával ez a sütemény tökéletes választás, ha egy kis varázslatot csempésznél a konyhádba.
Kövesd lépésről lépésre a receptet, és varázsold el szeretteidet a Harry Potter-filmek ihlette tökös derelyével!
Harry Potter-féle tökös derelye recept
Ha Harry Potter témájú bulit szervezel, ez a tökös derelye kihagyhatatlan! A történet szerint Cho Chang a Roxfort Expresszen eszi ezt a finomságot, amelynek az illata már önmagában megteremti az őszi hangulatot. Egy hideg, hűvös napon nincs is jobb, mint egy meleg, fűszeres sütemény, amely átmelegít. Készülj tehát a következő Harry Potter maratonra ezzel a varázslatos tökös derelyével, és varázsold az otthonodba a Roxfort hangulatát!
Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz
Tésztához:
470 g liszt
50 g porcukor
5 g só
300 g hideg vaj, darabolva
100 ml víz
Töltelékhez:
65 g kristálycukor
őrölt fahéj
őrölt szerecsendió
őrölt gyömbér
őrölt szegfűszeg
326 g sütőtökpüré (használhatsz bébiételt vagy házit)
Így készítsd el a tökös derelyét
Tészta készítése: a lisztet, porcukrot, sót, és a hideg, apróra vágott vajat alaposan összedolgozzuk. Fokozatosan hozzáadjuk a vizet, míg könnyen kezelhető, egységes tésztát nem kapunk. Ezután fóliába csomagolva legalább egy órára hűtőbe tesszük.
Töltelék összeállítása: a kristálycukrot a fűszerekkel – fahéjjal, szerecsendióval, gyömbérrel és szegfűszeggel – elkeverjük, majd hozzáadjuk a langyos sütőtökpürét, és jól összeforgatjuk.
Formázás: a tésztát lisztezett felületen 3–4 mm vastagra nyújtjuk, majd 6–7 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki. A tésztakorongok felét sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a másik felén 2–3 apró vágást ejtünk, hogy a gőz távozhasson.
Töltés és lezárás: a vágatlan korongok közepére kanalazunk a töltelékből, ügyelve, hogy a szélek tiszták maradjanak. A bevágott korongokat vízzel megkenve rátesszük, majd finoman összenyomkodjuk a széleket, hogy jól záródjanak.
Sütés: előmelegített sütőben, 200 °C-on, 30–35 perc alatt aranybarnára sütjük a derelyéket.
Készítsd el ezt a varázslatos tökös derelyét, és hagyd, hogy a Roxfort őszi ízei megelevenedjenek a te konyhádban is!
