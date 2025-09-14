Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Harry Potter-féle sütőtökös derelye

Harry Potter-féle tökös derelye recept – Így készítsd el Cho Chang kedvencét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 11:15
Tökös derelye? Mi nem mondunk nemet! Merülj el Harry Potter varázslatos világában, és készítsd el Cho Chang kedvenc őszi finomságát! Fűszeres töltelékével és omlós tésztájával ez a sütemény tökéletes választás, ha egy kis varázslatot csempésznél a konyhádba.
Kövesd lépésről lépésre a receptet, és varázsold el szeretteidet a Harry Potter-filmek ihlette tökös derelyével!

A Harry Potter-filmekben Cho Chang karakterét megformáló Katie Leung
Harry Potter-féle tökös derelye recept – Így készítsd el a Cho Chang kedvencét 
Fotó: Archív

Harry Potter-féle tökös derelye recept 

Ha Harry Potter témájú bulit szervezel, ez a tökös derelye kihagyhatatlan! A történet szerint Cho Chang a Roxfort Expresszen eszi ezt a finomságot, amelynek az illata már önmagában megteremti az őszi hangulatot. Egy hideg, hűvös napon nincs is jobb, mint egy meleg, fűszeres sütemény, amely átmelegít. Készülj tehát a következő Harry Potter maratonra ezzel a varázslatos tökös derelyével, és varázsold az otthonodba a Roxfort hangulatát!

Hozzávalók, amelyekre szükséged lesz

Tésztához:

  • 470 g liszt
  • 50 g porcukor
  • 5 g só
  • 300 g hideg vaj, darabolva
  • 100 ml víz

Töltelékhez:

  • 65 g kristálycukor
  • őrölt fahéj
  • őrölt szerecsendió
  • őrölt gyömbér
  • őrölt szegfűszeg
  • 326 g sütőtökpüré (használhatsz bébiételt vagy házit)
Harry Potter-féle tökös derelye
Harry Potter-féle tökös derelye – a péksütemény, amelyet kár lenne kihagynod
Fotó: zoryanchik /  Shutterstock 

Így készítsd el a tökös derelyét 

  1. Tészta készítése: a lisztet, porcukrot, sót, és a hideg, apróra vágott vajat alaposan összedolgozzuk. Fokozatosan hozzáadjuk a vizet, míg könnyen kezelhető, egységes tésztát nem kapunk. Ezután fóliába csomagolva legalább egy órára hűtőbe tesszük.
  2. Töltelék összeállítása: a kristálycukrot a fűszerekkel – fahéjjal, szerecsendióval, gyömbérrel és szegfűszeggel – elkeverjük, majd hozzáadjuk a langyos sütőtökpürét, és jól összeforgatjuk.
  3. Formázás: a tésztát lisztezett felületen 3–4 mm vastagra nyújtjuk, majd 6–7 cm átmérőjű köröket szaggatunk ki. A tésztakorongok felét sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a másik felén 2–3 apró vágást ejtünk, hogy a gőz távozhasson.
  4. Töltés és lezárás: a vágatlan korongok közepére kanalazunk a töltelékből, ügyelve, hogy a szélek tiszták maradjanak. A bevágott korongokat vízzel megkenve rátesszük, majd finoman összenyomkodjuk a széleket, hogy jól záródjanak.
  5. Sütés: előmelegített sütőben, 200 °C-on, 30–35 perc alatt aranybarnára sütjük a derelyéket.

Készítsd el ezt a varázslatos tökös derelyét, és hagyd, hogy a Roxfort őszi ízei megelevenedjenek a te konyhádban is!

Nézd meg az alábbi videót Harry-ről és Chóról:

Ne hagyd ki az alábbi filmes receptjeinket se:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
