Indulhat a nagy szépségszüret? Az őszi gyümölcsök a fürdőszobában is csodákra képesek

Az ősz nemcsak a színes falevelek, a szüreti mulatságok és a bekuckózás időszaka, hanem a szépségápolásé is. Az olyan ízletes őszi gyümölcsök, mint az alma, szőlő, körte vagy éppen a sütőtök nemcsak a konyhában jutnak főszerephez egy-egy ízletes ételben, vagy a teraszon dekorációként, hanem a fürdőszobádban is valódi kincsnek számítanak. Tele vannak vitaminokkal, antioxidánsokkal és olyan savakkal, amelyek természetes módon táplálják, feszesítik és ragyogóvá varázsolják az arcbőrödet. Ha idén ősszel te is újjá varázsolnád, kissé felfrissítenéd a bőrödet, akkor itt az ideje, hogy felfedezd a szezon legízletesebb gyümölcseinek varázsát. Az alábbi összeállítást a Fanny magazin készítette.

Őszi gyümölcsök a konyhából: valódi vitaminbombák öregedésgátló hatással

Őszi gyümölcsök a szépség jegyében: fiatalodj éveket percek alatt

Alma – Frissít és megszépít

Frissít: a csersavtartalma világosítja a bőrt, a benne lévő vitaminok és a kálium táplálják a szem alatti, érzékeny területet. A lehűtött őszi gyümölcsből vágj le pár szeletet, majd fektesd a szemed alá. Pihenj így 20-25 percig, mielőtt lemosod az arcod.

Fertőtlenít: a gyümölcssavak hámlasztó hatásúak, ezért pattanásos bőr esetén hámozz meg és karikázz fel 1 db almát, majd 2 percre dobd a forrásban lévő vízbe. Kiemelve hagyd kihűlni, azután helyezd az arcodra a szeleteket kb. 20 percre. Végül langyos vízzel mosd le a bőrödet.

Hidratál: a vízveszteség pótlására reszelj le 1 kisebb almát, keverj hozzá 1 ek. tejszínt és 1 db tojássárgáját. Vidd fel a kész masszát a bőrödre, majd 15 perc múlva mosd le.

Őszibarack – A valódi vitaminbomba

A mitesszerek és az eltömődött pórusok tisztítására alkalmas ez a lédús őszi gyümölcs, amely táplál, késlelteti a bőr öregedését, és a faggyútermelést is szabályozza. Pürésíts 1/2 db barack húsát, adj hozzá 4 ek. natúr joghurtot és 1 ek. mézet. Vidd fel a masszát az arcodra. 15-20 perc múlva masszírozd végig egy benedvesített vattakoronggal a bőröd, majd mosd le róla a pakolás maradékát.

Fanny-tanács: A gyümölcs héját mindenképpen távolítsd el, mert allergiás reakciót válthat ki!

Szilva – Tápláló és fiatalító

A bőrt ruganyossá tevő, regeneráló és ránckisimító pakoláshoz 1/2 bögrényi zabliszthez keverj hozzá 4-5 db meghámozott, szétnyomkodott szilvát. 1-2 tk ásványvízzel vagy tejjel is összedolgozhatod. Oszlasd el az arcodon az őszi gyümölcsökből készült masszát, és legalább 15-20 percig hagyd hatni.

Szőlő – A legjobb öregedésgátló

Nyugtat: viszket, feszül és kipirosodott a bőre? Nedvesítse be frissen facsart szőlőlével, hagyja rajta 5 percig, majd bő vízzel öblítse le róla. Hatóanyagai elhalványítják a pigmentfoltokat, nyugtatják a hámréteget.

Puhít: bársonyos lesz a száraz bőr, ha pürésre összedolgoz 10 szem szőlőt 1 ek. apró szemű zabpehellyel, és átmasszírozza vele. Hagyja hatni 10 percig.

Körte – Nyugtat és puhít

Ha zsíros, mitesszeres a bőre, pürésítsen 1 db meghámozott, kimagozott, puha körtét (ehhez akár mixert is használhat), majd keverje el 1 tk. mézzel és 1 ek. tojásfehérjével. Vigye fel a kész masszát az arcára, és 15 perc elteltével öblítse le bő, langyos vízzel, majd hidratálja a bőrét.

Fanny-tanács: 2-3 csepp levendula- vagy teafaolaj hozzáadásával a gyulladt pattanásokra is gyógyírt jelenthet ez a maszk.

