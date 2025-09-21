Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Indulhat a nagy szépségszüret? Az őszi gyümölcsök a fürdőszobában is csodákra képesek

Indulhat a nagy szépségszüret? Az őszi gyümölcsök a fürdőszobában is csodákra képesek

megújulás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 18:45
fiatalságFanny Magazinbőrápolásszépség
Természetes módon is megtámogathatod a bőröd szépségét a megújulásban az évszak legízletesebb kincseivel. A hazai vitamindús őszi gyümölcsök amellett, hogy finomak és tele vannak létfontosságú vitaminokkal, egyéni igényeidhez illő remek, házi készítésű kozmetikumokat is készíthetsz belőlük.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Az ősz nemcsak a színes falevelek, a szüreti mulatságok és a bekuckózás időszaka, hanem a szépségápolásé is. Az olyan ízletes őszi gyümölcsök, mint az alma, szőlő, körte vagy éppen a sütőtök nemcsak a konyhában jutnak főszerephez egy-egy ízletes ételben, vagy a teraszon dekorációként, hanem a fürdőszobádban is valódi kincsnek számítanak. Tele vannak vitaminokkal, antioxidánsokkal és olyan savakkal, amelyek természetes módon táplálják, feszesítik és ragyogóvá varázsolják az arcbőrödet. Ha idén ősszel te is újjá varázsolnád, kissé felfrissítenéd a bőrödet, akkor itt az ideje, hogy felfedezd a szezon legízletesebb gyümölcseinek varázsát. Az alábbi összeállítást a Fanny magazin készítette.

őszi gyümölcsök, nő szilvát szed egy fonott kosárba a kertben, ősszel
Őszi gyümölcsök a konyhából: valódi vitaminbombák öregedésgátló hatással
Fotó: encierro /  Shutterstock 

Őszi gyümölcsök a szépség jegyében: fiatalodj éveket percek alatt

  • Alma – Frissít és megszépít

Frissít: a csersavtartalma világosítja a bőrt, a benne lévő vitaminok és a kálium táplálják a szem alatti, érzékeny területet. A lehűtött őszi gyümölcsből vágj le pár szeletet, majd fektesd a szemed alá. Pihenj így 20-25 percig, mielőtt lemosod az arcod.

Fertőtlenít: a gyümölcssavak hámlasztó hatásúak, ezért pattanásos bőr esetén hámozz meg és karikázz fel 1 db almát, majd 2 percre dobd a forrásban lévő vízbe. Kiemelve hagyd kihűlni, azután helyezd az arcodra a szeleteket kb. 20 percre. Végül langyos vízzel mosd le a bőrödet.

Hidratál: a vízveszteség pótlására reszelj le 1 kisebb almát, keverj hozzá 1 ek. tejszínt és 1 db tojássárgáját. Vidd fel a kész masszát a bőrödre, majd 15 perc múlva mosd le.

  • Őszibarack – A valódi vitaminbomba

A mitesszerek és az eltömődött pórusok tisztítására alkalmas ez a lédús őszi gyümölcs, amely táplál, késlelteti a bőr öregedését, és a faggyútermelést is szabályozza. Pürésíts 1/2 db barack húsát, adj hozzá 4 ek. natúr joghurtot és 1 ek. mézet. Vidd fel a masszát az arcodra. 15-20 perc múlva masszírozd végig egy benedvesített vattakoronggal a bőröd, majd mosd le róla a pakolás maradékát.

Fanny-tanács: A gyümölcs héját mindenképpen távolítsd el, mert allergiás reakciót válthat ki!

  • Szilva – Tápláló és fiatalító

A bőrt ruganyossá tevő, regeneráló és ránckisimító pakoláshoz 1/2 bögrényi zabliszthez keverj hozzá 4-5 db meghámozott, szétnyomkodott szilvát. 1-2 tk ásványvízzel vagy tejjel is összedolgozhatod. Oszlasd el az arcodon az őszi gyümölcsökből készült masszát, és legalább 15-20 percig hagyd hatni.

  • Szőlő – A legjobb öregedésgátló
    Nyugtat: viszket, feszül és kipirosodott a bőre? Nedvesítse be frissen facsart szőlőlével, hagyja rajta 5 percig, majd bő vízzel öblítse le róla. Hatóanyagai elhalványítják a pigmentfoltokat, nyugtatják a hámréteget.

Puhít: bársonyos lesz a száraz bőr, ha pürésre összedolgoz 10 szem szőlőt 1 ek. apró szemű zabpehellyel, és átmasszírozza vele. Hagyja hatni 10 percig.

  • Körte – Nyugtat és puhít

Ha zsíros, mitesszeres a bőre, pürésítsen 1 db meghámozott, kimagozott, puha körtét (ehhez akár mixert is használhat), majd keverje el 1 tk. mézzel és 1 ek. tojásfehérjével. Vigye fel a kész masszát az arcára, és 15 perc elteltével öblítse le bő, langyos vízzel, majd hidratálja a bőrét. 

Fanny-tanács: 2-3 csepp levendula- vagy teafaolaj hozzáadásával a gyulladt pattanásokra is gyógyírt jelenthet ez a maszk.

Termékek:

Fátyolmaszk őszibarack kivonattal, Frudia

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Fátyolmaszk őszibarack kivonattal
Fátyolmaszk őszibarack kivonattal Frudia, Ára: 790 Ft
Forrás: douglas.hu

Szatmári szilvás őssejtes szérum, Helia-D

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Szatmári szilvás őssejtes szérum Helia-D
Szatmári szilvás őssejtes szérum Helia-D, Ára: 12.390 Ft

Ápoló balzsam, almakivonatokkal, Yves Rocher

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Ápoló balzsam, almakivonatokkal Yves Rocher
Ápoló balzsam, almakivonatokkal Yves Rocher, Ára: 7.990 Ft

Rántalanító arcmaszk szőlővel, Apivita

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Rántalanító arcmaszk szőlővel Apivita
Rántalanító arcmaszk szőlővel Apivita, Ára: 1.260 Ft

Bőrlágyító tej körtével, Korres

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Bőrlágyító tej körtével Korres
Bőrlágyító tej körtével Korres/notino.hu, Ára: 6.110 Ft

Éjszakai arcmaszk kékszőlő őssejtekkel, organikus szőlőmag olajjal, Andrea Gere

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Éjszakai arcmaszk kékszőlő őssejtekkel
Éjszakai arcmaszk kékszőlő őssejtekkel, organikus szőlőmag olajjal Andrea Gere, Ára: 20.900 Ft

Sugared Plum arcradír savanyított szilvával, Lush, 5890 Ft

Szépségápolás őszi gyümölcsökkel: Sugared Plum arcradír savanyított szilvával, Lush
Sugared Plum arcradír savanyított szilvával, Lush, Ára: 5.890 Ft

További ízletes arcmaszkokért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu