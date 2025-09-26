Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Demencia kialakulását csökkentő mediterrán ételt készítő idős pár a konyhában

Ez az étrend csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát

mediterrán étrend
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 12:15
diétaAlzheimer-kóréletmóddemencia
Gondoltad volna, hogy az életmódod mennyi mindent befolyásolhat? Egy friss kutatás szerint a demencia kialakulásának kockázata megfelelő étrenddel is csökkenthető, a hatás pedig pont azoknál a legszembetűnőbb, akik a legnagyobb veszélyben vannak.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A demencia ma már népbetegségnek számít és egyre több családot érint. Bár a genetikai tényezők nagy szerepet játszanak a kialakulásában, a legújabb kutatás szerint az életmód és azon belül az étrend is sokat számít. A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány most új reményt ad: a mediterrán étrend nemcsak általánosságban hasznos, de még azoknak is védelmet nyújthat, akiknél a genetikai rizikó kiemelkedően magas.

Demencia tüneteit mutató idős nő egy kanapén ülve
A demencia kialakulása befolyásolható az étrenddel.
Fotó: pikselstock / shutterstock

Lehetséges a demencia megelőzése?

A demencia világszerte több tízmillió embert érint, és a szám folyamatosan emelkedik. Az Alzheimer-kór a leggyakoribb formája, amely lassan, évek alatt rombolja le a memóriát és a gondolkodási képességeket. Bár teljes gyógyír egyelőre nincs rá, a kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a megelőzésben döntő szerepe lehet annak, hogyan élünk, mit eszünk, és mennyire vigyázunk az agyunk egészségére.

A kutatás eredménye

A kutatók több mint 5700 ember adatait elemezték, évtizedeken át nyomon követve az étrendjüket, egészségi állapotukat és genetikai hátterüket. Külön figyelmet fordítottak az APOE4 nevű génre, amely az Alzheimer-kór egyik legfontosabb kockázati tényezője. Akik egy példányban hordozzák ezt a gént, háromszor-négyszer nagyobb eséllyel betegedhetnek meg, míg a két példányt hordozóknál a rizikó akár tizenkétszeres is lehet.

A kutatás fő megállapítása, hogy azoknál, akik mediterrán étrendet követtek, alacsonyabb volt a demencia kialakulásának esélye, és lassabb kognitív hanyatlást tapasztaltak. Érdekesség, hogy a legnagyobb védőhatás éppen a legmagasabb genetikai kockázattal élőknél jelentkezett. Vagyis az étrend képes lehet részben ellensúlyozni a génjeinkből fakadó hátrányokat.

Miért éppen a mediterrán étrend?

A mediterrán országok hagyományos étrendje bővelkedik zöldségekben, gyümölcsökben, hüvelyesekben, teljes kiőrlésű gabonákban, olívaolajban és halban. A vörös húsok ritkábban, a tejtermékek mérsékelten szerepelnek benne, miközben a borfogyasztás mértékletes.

Ez az étrend kedvező a szívnek és az ereknek, valamint az agyra is pozitív hatással lehet. A kutatók szerint részben a gyulladáscsökkentő hatása, részben a zsír- és antioxidáns-tartalma magyarázhatja, hogy lassítja a szellemi hanyatlást. Az említett vizsgálatban a vérmintákban mért anyagcsere-változások is alátámasztották, hogy a mediterrán étrend széles körben hat a szervezetre.

Így építhető be a mindennapokba

Szerencsére nem kell mindent egyik napról a másikra lecserélni, apró lépésekkel is sokat tehetünk az agyunk védelméért.

  • Cseréld le a vajat olívaolajra;
  • egyél több halat, legalább heti két alkalommal;
  • legyen minden főétkezésben zöldség vagy hüvelyes;
  • nassolj inkább diót, mandulát vagy friss gyümölcsöt;
  • csökkentsd a feldolgozott élelmiszerek és a vörös hús fogyasztását.

Ezek a változtatások nemcsak a demencia, hanem a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenthetik.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A mediterrán étrend segíthet megelőzni a bajt, de nem helyettesíti a szakorvosi vizsgálatot. Ha valaki tartós memóriazavart, szokatlan feledékenységet, a mindennapi életet zavaró koncentrációs problémákat tapasztal, mindenképp érdemes neurológushoz vagy háziorvoshoz fordulnia. Az időben felfedezett problémák kezelése könnyebb, és lassítható a romlás.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu