Receptötletet keresel a családi ebédhez? Ízletes és laktató fogások a francia konyhából

Te is unod már minden vasárnap a hagyományos rántott húst felkínálni a családi ebédhez? Próbálj ki ezúttal valami egészen mást! A gazdag ízek, a laktató fogások és a látványos tálalás garantáltan feldobja az asztalt, miközben mindenki jóllakottan áll fel a tányérja mellől. Az alábbi receptek között az ínyencek és a hagyományos francia gasztronómia szerelmesei is megtalálják a kedvencüket, de az édesszájúakat sem hagyjuk cserben, ők is találnak kedvükre valót! Bon Appétit!

Családi ebéd ötletek francia módra: képzeld el, ahogy a hagymaleves illata betölti a konyhát

Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Családi ebéd ötletek a francia konyha legízletesebb fogásaiból

Tejszínes hagymaleves pirított kiflikarikákkal

Hozzávalók:

3 nagyobb vöröshagyma

8 dkg vaj

3 dl tejszín

2 dl tej

2 ek. keményítő

fél csokor újhagyma

4 kifli

1 gerezd fokhagyma

5 dkg reszelt sajt

só

Tejszínes hagymaleves pirított kiflikarikákkal: kicsik és nagyok kedvence lesz

Fotó: zoryanchik / Shutterstock

Elkészítés:

1. A meghámozott, felszeletelt vöröshagymát 5 dkg vajon pici sóval megpároljuk . Ha már puha, ráöntjük a tejet, a tejszínt és körülbelül 8 dl vizet. Felforraljuk, kis lángon tíz percig főzzük.

2. A keményítőt kikeverjük 2 dl hideg vízzel, és besűrítjük vele a levest. Beleszórjuk a vékony karikára vágott újhagymát, a zöldjéből egy keveset félreteszünk a pirítóshoz, és egy-két percig főzzük együtt.

3. Felkarikázzuk a kiflit. A maradék vajat kikeverjük a zúzott fokhagymával és egy pici sóval, vékonyan megkenjük vele a szeleteket. Meghintjük a felvágott újhagymaszárral, teszünk rá egy-egy csipet sajtot, és forró sütőben, grillfokozaton pár perc alatt megpirítjuk.

Elkészítési idő: 35 perc

1 adag: 340 kcal

Citromos madeleine

Hozzávalók (18 darabhoz):

10 dkg vaj

10 dkg finomliszt

1 csipet só

2 szoba-hőmérsékletű tojás

10 dkg cukor

1 kezeletlen citrom

Citromos madeleine: most te is elkészítheted a franciák kedvenc süteményét

Fotó: yul38885 / Shutterstock

Elkészítés:

1. Robotgéppel 4-5 perc alatt nagyon habosra keverjük a tojásokat meg a cukrot. Hozzáreszeljük a citrom héját, belefacsarjuk a levét. Fakanállal beledolgozzuk a sóval összekevert lisztet, majd finom mozdulatokkal eloszlatjuk benne az időközben megolvasztott, majd kihűtött vajat.

2. Legalább egy órára, de még jobb, ha egy éjszakára hűtőszekrénybe tesszük. Ezután habzsákba töltjük.

3. Ha szilikonos formát használunk, beleállítjuk egy tepsibe. Ha fémformát használunk, annak kivajazzuk a mélyedéseit. Belenyomjuk a tésztát, és 190 fokos sütőben 10-15 perc alatt megsütjük.

Elkészítési idő: 35 perc + hűtés

1 adag 340 kcal