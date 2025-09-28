Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Vencel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Francia nő bagetteket visz haza a családi ebédhez

Receptötletet keresel a családi ebédhez? Ízletes és laktató fogások a francia konyhából

recept
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 12:00
ebédcsaládi ebédFanny Magazin
Nem kell Párizsig utaznod, hogy testközelből is átéld a francia konyha varázsát. Néhány jól megválasztott recepttel még a hétköznapi családi ebédből is ünnepi élményt varázsolhatsz. Ha nincs ötleted, mit készíts a hétvégére, válogass kedvedre az alábbi gyors és laktató finomságok közül.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Te is unod már minden vasárnap a hagyományos rántott húst felkínálni a családi ebédhez? Próbálj ki ezúttal valami egészen mást! A gazdag ízek, a laktató fogások és a látványos tálalás garantáltan feldobja az asztalt, miközben mindenki jóllakottan áll fel a tányérja mellől. Az alábbi receptek között az ínyencek és a hagyományos francia gasztronómia szerelmesei is megtalálják a kedvencüket, de az édesszájúakat sem hagyjuk cserben, ők is találnak kedvükre valót! Bon Appétit!

Együtt van az egész család egy többgenerációs, vidám családi ebéden
Családi ebéd ötletek francia módra: képzeld el, ahogy a hagymaleves illata betölti a konyhát
Fotó: Zamrznuti tonovi / Shutterstock

Családi ebéd ötletek a francia konyha legízletesebb fogásaiból

Tejszínes hagymaleves pirított kiflikarikákkal

Hozzávalók:

  • 3 nagyobb vöröshagyma
  • 8 dkg vaj
  • 3 dl tejszín
  • 2 dl tej
  • 2 ek. keményítő
  • fél csokor újhagyma
  • 4 kifli
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 5 dkg reszelt sajt
Tejszínes hagymaleves pirított kenyérrel és snidlinggel
Tejszínes hagymaleves pirított kiflikarikákkal: kicsik és nagyok kedvence lesz
Fotó: zoryanchik / Shutterstock

Elkészítés:

1. A meghámozott, felszeletelt vöröshagymát 5 dkg vajon pici sóval megpároljuk . Ha már puha, ráöntjük a tejet, a tejszínt és körülbelül 8 dl vizet. Felforraljuk, kis lángon tíz percig főzzük.
2. A keményítőt kikeverjük 2 dl hideg vízzel, és besűrítjük vele a levest. Beleszórjuk a vékony karikára vágott újhagymát, a zöldjéből egy keveset félreteszünk a pirítóshoz, és egy-két percig főzzük együtt.
3. Felkarikázzuk a kiflit. A maradék vajat kikeverjük a zúzott fokhagymával és egy pici sóval, vékonyan megkenjük vele a szeleteket. Meghintjük a felvágott újhagymaszárral, teszünk rá egy-egy csipet sajtot, és forró sütőben, grillfokozaton pár perc alatt megpirítjuk.
Elkészítési idő: 35 perc
1 adag: 340 kcal

Citromos madeleine

Hozzávalók (18 darabhoz):

  • 10 dkg vaj
  • 10 dkg finomliszt
  • 1 csipet só
  • 2 szoba-hőmérsékletű tojás
  • 10 dkg cukor
  • 1 kezeletlen citrom
Citromos Madeleine sütemények egy sárga tálban
Citromos madeleine: most te is elkészítheted a franciák kedvenc süteményét
Fotó: yul38885 / Shutterstock

Elkészítés:

1. Robotgéppel 4-5 perc alatt nagyon habosra keverjük a tojásokat meg a cukrot. Hozzáreszeljük a citrom héját, belefacsarjuk a levét. Fakanállal beledolgozzuk a sóval összekevert lisztet, majd finom mozdulatokkal eloszlatjuk benne az időközben megolvasztott, majd kihűtött vajat.
2. Legalább egy órára, de még jobb, ha egy éjszakára hűtőszekrénybe tesszük. Ezután habzsákba töltjük.
3. Ha szilikonos formát használunk, beleállítjuk egy tepsibe. Ha fémformát használunk, annak kivajazzuk a mélyedéseit. Belenyomjuk a tésztát, és 190 fokos sütőben 10-15 perc alatt megsütjük.
Elkészítési idő: 35 perc + hűtés
1 adag 340 kcal

Ratatouille

Hozzávalók:

A tetejére:

  • 2 padlizsán
  • 2-3 cukkini
  • 5 paradicsom
    A krémhez:
  • 3 kaliforniai paprika
  • 1 kápiapaprika
  • 1 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 4 paradicsom
  • 2 ág rozmaring
  • 3 ág kakukkfű
  • 2 ág tárkony
  • 2 ág bazsalikom
  • 1 csipet őrölt babérlevél
  • 1 dl vörösbor
  • olívaolaj
  • bors
Ratatouille: francia zöldségkeverék cukkíniből, padlizsánból, paradicsomból és paprikából.
A ratatouille elkészítése a friss alapanyagok kiválasztásával kezdődik
Fotó: Foodgraphy39 / Shutterstock

Elkészítés:

1. Megmossuk a zöldségeket, szárazra töröljük. Szép vékonyra felszeleteljük az étel tetejére kerülő zöldségeket, a leeső részeket félretesszük.
2. Egy nagy serpenyőben olívaolajon megdinszteljük a felkockázott paprikákat, paradicsomokat a szétnyomott fokhagymával és a babérral együtt. Rádobjuk a szeletelésnél kimaradt leeső részeket is. Hozzáadjuk az összevágott zöldfűszereket, sózzuk, borsozzuk, ráöntjük a vörösbort, majd jó sűrűre beforraljuk. Végül botmixerrel pürésítjük.
3. Beletesszük egy olívaolajjal kikent sütőtálba, ráfektetjük a szeletelt zöldségeket, és előmelegített sütőben 170 fokon 35-40 percig sütjük.
Elkészítési idő: 95 perc
1 adag: 210 kcal

Burgundi marharagu

Hozzávalók:

  • 80 dkg marhanyak
  • 50 dkg burgonya1 vöröshagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 sárgarépa
  • 2 szál angol zeller
  • 15 dkg gomba
  • 10 dkg gyöngyhagyma (lehet konzerv is)
  • 1,5 dl vörösbor
  • 5 dl zöldségalaplé
  • 2 ek. paradicsompüré
  • 3 ág friss vagy 1 tk. szárított kakukkfű
  • 2 ág friss vagy 1 tk. szárított rozmaring
  • 1 tk. őrölt babérlevél
  • 2 ek. zsír
  • bors
Eredeti burgundi marharagu, répával tálalva, serpenyőben.
Burgundi marharagu:
Fotó: yuda chen / Shutterstock

Elkészítés:

1. Nagyobb kockákra felvágjuk a marhahúst. Lábasba rakjuk a zsírt, rátesszük a marhát, és erős lángon körbesütjük a kockákat. Kivesszük a serpenyőből, a helyére rakjuk a szükség szerint hámozott, darabolt vöröshagymát, fokhagymát, sárgarépát, zellert, gombát, és 5 percig együtt pirítjuk. Rákanalazzuk a paradicsompürét, és azzal is átforgatjuk.
2. Felöntjük a borral, belerakjuk a húst. Hozzárakjuk gyöngyhagymát, a kakukkfüvet meg a rozmaringot, ízesítjük őrölt babérral, sóval és borssal. Felöntjük a zöldségalaplével, és elkezdjük főzni.
3. Ha már majdnem megpuhult a marhahús, belerakjuk a lábasba a meghámozott, felkockázott burgonyát is, és együtt készre főzzük.
Elkészítési idő: 150 perc
1 adag 430 kcal

További ízletes ebéd ötletekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu