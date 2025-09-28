Receptötletet keresel a családi ebédhez? Ízletes és laktató fogások a francia konyhából

Te is unod már minden vasárnap a hagyományos rántott húst felkínálni a családi ebédhez? Próbálj ki ezúttal valami egészen mást! A gazdag ízek, a laktató fogások és a látványos tálalás garantáltan feldobja az asztalt, miközben mindenki jóllakottan áll fel a tányérja mellől. Az alábbi receptek között az ínyencek és a hagyományos francia gasztronómia szerelmesei is megtalálják a kedvencüket, de az édesszájúakat sem hagyjuk cserben, ők is találnak kedvükre valót! Bon Appétit!
1. A meghámozott, felszeletelt vöröshagymát 5 dkg vajon pici sóval megpároljuk . Ha már puha, ráöntjük a tejet, a tejszínt és körülbelül 8 dl vizet. Felforraljuk, kis lángon tíz percig főzzük.
2. A keményítőt kikeverjük 2 dl hideg vízzel, és besűrítjük vele a levest. Beleszórjuk a vékony karikára vágott újhagymát, a zöldjéből egy keveset félreteszünk a pirítóshoz, és egy-két percig főzzük együtt.
3. Felkarikázzuk a kiflit. A maradék vajat kikeverjük a zúzott fokhagymával és egy pici sóval, vékonyan megkenjük vele a szeleteket. Meghintjük a felvágott újhagymaszárral, teszünk rá egy-egy csipet sajtot, és forró sütőben, grillfokozaton pár perc alatt megpirítjuk.
Elkészítési idő: 35 perc
1 adag: 340 kcal
1. Robotgéppel 4-5 perc alatt nagyon habosra keverjük a tojásokat meg a cukrot. Hozzáreszeljük a citrom héját, belefacsarjuk a levét. Fakanállal beledolgozzuk a sóval összekevert lisztet, majd finom mozdulatokkal eloszlatjuk benne az időközben megolvasztott, majd kihűtött vajat.
2. Legalább egy órára, de még jobb, ha egy éjszakára hűtőszekrénybe tesszük. Ezután habzsákba töltjük.
3. Ha szilikonos formát használunk, beleállítjuk egy tepsibe. Ha fémformát használunk, annak kivajazzuk a mélyedéseit. Belenyomjuk a tésztát, és 190 fokos sütőben 10-15 perc alatt megsütjük.
Elkészítési idő: 35 perc + hűtés
1 adag 340 kcal
A tetejére:
1. Megmossuk a zöldségeket, szárazra töröljük. Szép vékonyra felszeleteljük az étel tetejére kerülő zöldségeket, a leeső részeket félretesszük.
2. Egy nagy serpenyőben olívaolajon megdinszteljük a felkockázott paprikákat, paradicsomokat a szétnyomott fokhagymával és a babérral együtt. Rádobjuk a szeletelésnél kimaradt leeső részeket is. Hozzáadjuk az összevágott zöldfűszereket, sózzuk, borsozzuk, ráöntjük a vörösbort, majd jó sűrűre beforraljuk. Végül botmixerrel pürésítjük.
3. Beletesszük egy olívaolajjal kikent sütőtálba, ráfektetjük a szeletelt zöldségeket, és előmelegített sütőben 170 fokon 35-40 percig sütjük.
Elkészítési idő: 95 perc
1 adag: 210 kcal
1. Nagyobb kockákra felvágjuk a marhahúst. Lábasba rakjuk a zsírt, rátesszük a marhát, és erős lángon körbesütjük a kockákat. Kivesszük a serpenyőből, a helyére rakjuk a szükség szerint hámozott, darabolt vöröshagymát, fokhagymát, sárgarépát, zellert, gombát, és 5 percig együtt pirítjuk. Rákanalazzuk a paradicsompürét, és azzal is átforgatjuk.
2. Felöntjük a borral, belerakjuk a húst. Hozzárakjuk gyöngyhagymát, a kakukkfüvet meg a rozmaringot, ízesítjük őrölt babérral, sóval és borssal. Felöntjük a zöldségalaplével, és elkezdjük főzni.
3. Ha már majdnem megpuhult a marhahús, belerakjuk a lábasba a meghámozott, felkockázott burgonyát is, és együtt készre főzzük.
Elkészítési idő: 150 perc
1 adag 430 kcal
