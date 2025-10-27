Mennyei naspolyalekvár recept, amiért mindenki odalesz

Nem túl mutatós, de annál finomabb és egészségesebb ez az őszi gyümölcs. A naspolya tele van vitaminokkal, rostokkal és ásványi anyagokkal, amik mind erősítik az immunrendszered – és isteni finom is. Ezzel a naspolyalekvár recepttel pedig mennyei finomságot készíthetsz belőle.

Naspolyalekvár recept: így használd fel ezt a szezonális csodagyümölcsöt

Fotó: Julia-Bogdanova / Shutterstock

A naspolyát általában díszfaként ültetik, pedig a gyümölcse, – ami október végétől, november elejétől kezdve lesz csak igazán ízletes – egy valódi őszi egészségbomba:

kíméletesen hat a vércukorszintre

segít emésztési panaszok és magas koleszterin esetén

gyulladáscsökkentő

vérszegénység esetén is ajánlott a fogyasztása

Érdekesség A naspolya magjából főzött teát vesekőképződés ellen is ajánlott fogyasztani.

Ha már teljesen érett fogyaszthatod nyersen is. Csak figyelj, mert a húsa lágy, szinte leveses állagú. Készíthetsz belőle naspolyaszószt, dzsemet, pürét, de még egy őszi pitét is remekül feldob az íze.

Ez a gyümölcs tehát nemcsak különleges, de egy igazi szezonális kincs is, amiből pár lépéssel lekvár készíthető. Mutatjuk hogyan!

Naspolyalekvár recept

Készítsd el, és csempéssz új ízeket tányérodra a naspolyával!

Fotó: Lyudmila Mikhailovskaya / Shutterstock

Naspolyalekvár hozzávalók:

3 kg naspolya

6 dl víz

50 dkg cukor

Naspolyalekvár elkészítése:

Válogass ki teljesen érett, egészséges naspolyákat a lekvár előkészítéséhez. Először nyomkodd ki a gyümölcs húsát a héjából, és mérd le. Ezt helyezd egy zománcozott lábasba, és minden kiló gyümölcshöz, adj hozzá 2 dl vizet. Főzd pépesre, amíg a naspolya teljesen meg nem puhul, majd nyomkodd át egy nagyobb lyukú szűrőn. Ehhez a masszához add hozzá a cukrot, és lassú tűzön, folyamatos kevergetés mellett, főzd minimum 10 percig. A még forró lekvárt azonnal töltsd kisebb befőttes üvegekbe. Zárd le szorosan, és állítsd őket fejtetőre. Hagyd legalább 24 órán át pihenni, majd fogyaszd egészséggel!

Bors-tipp: pirítóssal és egy kis vajjal kombinálva verhetetlen ízélményt kapsz!



Próbáld ki! Garantáltan beleszeretsz.

Naspolya: az elfeledett gyümölcs:

