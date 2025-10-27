Mennyei naspolyalekvár recept, amiért mindenki odalesz

Nem túl mutatós, de annál finomabb és egészségesebb ez az őszi gyümölcs. A naspolya tele van vitaminokkal, rostokkal és ásványi anyagokkal, amik mind erősítik az immunrendszered – és isteni finom is. Ezzel a naspolyalekvár recepttel pedig mennyei finomságot készíthetsz belőle.
A naspolyát általában díszfaként ültetik, pedig a gyümölcse, – ami október végétől, november elejétől kezdve lesz csak igazán ízletes – egy valódi őszi egészségbomba:
Érdekesség
A naspolya magjából főzött teát vesekőképződés ellen is ajánlott fogyasztani.
Ha már teljesen érett fogyaszthatod nyersen is. Csak figyelj, mert a húsa lágy, szinte leveses állagú. Készíthetsz belőle naspolyaszószt, dzsemet, pürét, de még egy őszi pitét is remekül feldob az íze.
Ez a gyümölcs tehát nemcsak különleges, de egy igazi szezonális kincs is, amiből pár lépéssel lekvár készíthető. Mutatjuk hogyan!
Bors-tipp: pirítóssal és egy kis vajjal kombinálva verhetetlen ízélményt kapsz!
Próbáld ki! Garantáltan beleszeretsz.
Naspolya: az elfeledett gyümölcs:
