Mennyei naspolyalekvár recept, amiért mindenki odalesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 16:45
Igazi őszi egészségbomba, mégis alig ismerik. Ezzel a naspolyalekvár recepttel nemcsak ez az elfeledett gyümölcs, de te is mindenkit leveszel majd a lábáról.
Ripszám Boglárka
Nem túl mutatós, de annál finomabb és egészségesebb ez az őszi gyümölcs. A naspolya tele van vitaminokkal, rostokkal és ásványi anyagokkal, amik mind erősítik az immunrendszered – és isteni finom is. Ezzel a naspolyalekvár recepttel pedig mennyei finomságot készíthetsz belőle.

Naspolyalekvár recept és elkészítése.
Naspolyalekvár recept: így használd fel ezt a szezonális csodagyümölcsöt
Fotó: Julia-Bogdanova /  Shutterstock 

A naspolyát általában díszfaként ültetik, pedig a gyümölcse, – ami október végétől, november elejétől kezdve lesz csak igazán ízletes – egy valódi őszi egészségbomba:

  • kíméletesen hat a vércukorszintre
  • segít emésztési panaszok és magas koleszterin esetén
  • gyulladáscsökkentő
  • vérszegénység esetén is ajánlott a fogyasztása

Érdekesség

A naspolya magjából főzött teát vesekőképződés ellen is ajánlott fogyasztani.

Ha már teljesen érett fogyaszthatod nyersen is. Csak figyelj, mert a húsa lágy, szinte leveses állagú. Készíthetsz belőle naspolyaszószt, dzsemet, pürét, de még egy őszi pitét is remekül feldob az íze.

Ez a gyümölcs tehát nemcsak különleges, de egy igazi szezonális kincs is, amiből pár lépéssel lekvár készíthető. Mutatjuk hogyan!

Naspolyalekvár recept

Ez az egyszerű naspolyalekvár receptje.
Készítsd el, és csempéssz új ízeket tányérodra a naspolyával!
Fotó: Lyudmila Mikhailovskaya /  Shutterstock 

Naspolyalekvár hozzávalók:

  • 3 kg naspolya
  • 6 dl víz
  • 50 dkg cukor

Naspolyalekvár elkészítése:

  1. Válogass ki teljesen érett, egészséges naspolyákat a lekvár előkészítéséhez.
  2. Először nyomkodd ki a gyümölcs húsát a héjából, és mérd le.
  3. Ezt helyezd egy zománcozott lábasba, és minden kiló gyümölcshöz, adj hozzá 2 dl vizet.
  4. Főzd pépesre, amíg a naspolya teljesen meg nem puhul, majd nyomkodd át egy nagyobb lyukú szűrőn.
  5. Ehhez a masszához add hozzá a cukrot, és lassú tűzön, folyamatos kevergetés mellett, főzd minimum 10 percig.
  6. A még forró lekvárt azonnal töltsd kisebb befőttes üvegekbe. Zárd le szorosan, és állítsd őket fejtetőre.
  7. Hagyd legalább 24 órán át pihenni, majd fogyaszd egészséggel!

Bors-tipp: pirítóssal és egy kis vajjal kombinálva verhetetlen ízélményt kapsz!


Próbáld ki! Garantáltan beleszeretsz.

Naspolya: az elfeledett gyümölcs:

Nézz körül még több őszi receptért a Borson:

 

