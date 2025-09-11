Kürtőskalács házilag fillérekből – Így készítsd el sütőben egyszerűen 

Mindenki imádja a kürtőskalácsot, de amennyit manapság elkérnek érte, minden falat keserédessé válik. Van megoldás! Nem hazugság, nem ámítás, az alábbi recepttel fillérekből elkészítheted a magyar süteménykülönlegességet, amit külföldön is imádnak.
Szitáld egy nagy tálba a lisztet, add hozzá a 2 ek. kristálycukrot és egy kevés sót.
A következő lépés: kicsit rizikós, de kulcsfontosságú a sikerhez. Futtasd fel az élesztőt. Ehhez a tejet melegítsd fel, elég ha langyos, nem kell forrnia. Add hozzá az 1 tk. kristálycukrot, az élesztőt, majd fedd le 10 percre, hagyd, hogy az élesztőgombák végezzék a dolgukat.
Míg felfut az élesztő, melegítsd fel a vajat.
Ha felfutott az élesztő, és a vaj is megolvadt, add hozzá mindkettőt a lisztes keverékhez, és gyúrj egy rugalmas tésztát.
Dagaszd meg jól a kelt tésztát, majd fedd le egy konyharuhával és hagyd pihenni legalább 1 órát, míg a tészta közel kétszeresére dagad.
Ha megkelt a tészta, egy lisztezett felületen nyújtsd ujjnyi vastagságúra, majd hosszában vágd csíkokra, ezek nagyjából 2 cm szélesek legyenek.
Most jön a házi kürtőskalács titka: szépen csomagold be alufóliába a fémdobozokat, majd kend meg őket vajjal vagy olajjal.
Fogj egy tésztacsíkot és szépen tekerd körbe a hengert úgy, hogy azok fedjék egymást.
Keverj össze egy kevés cukrot fahéjjal, és alaposan forgasd bele a kürtőskalácsokat.
A sütőt 180 fokos előmelegített sütőbe tedd nagyjából 20-25 percre. Inkább fektetve süsd, mert állva gyakran lecsúszik a tészta a hengerről. Ha aranybarna, vedd ki, csúsztasd le a hengerről, és kész is a házi kürtőskalács, amit az egész család imádni fog, és még a pénztárcádat is megkímélted.
