Teodóra névnapja

Kürtőskalács házilag fillérekből – Így készítsd el sütőben egyszerűen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 16:45
Nagyon finom és tuti, hogy a gyerek szeme is felcsillan, ha megérzi az illatát. Ez nem más, mint a kürtőskalács, amit persze te is imádsz, viszont olyan drága lett az utóbbi időben, hogy inkább nagyívben elkerülöd a kürtőskalács árusokat. Erre hoztunk most egy megoldást! Egy tuti receptet.
Mindenki imádja a kürtőskalácsot, de amennyit manapság elkérnek érte, minden falat keserédessé válik. Van megoldás! Nem hazugság, nem ámítás, az alábbi recepttel fillérekből elkészítheted a magyar süteménykülönlegességet, amit külföldön is imádnak.  

Kürtőskalács házilag fillérekből – Így készítsd el sütőben egyszerűen 
Fotó: Bits And Splits /  Shutterstock 

Miért készíts otthon a kürtőskalácsot? Mondunk több okot is!

  1. Mert olcsó és számtalan ízben elkészítheted, nem kell kompromisszumot kötnöd, és csak egyet vagy kettőt választani.  
  2. A kürtőskalács inkább a strandokon és a karácsonyi vásárokon kapható, míg az alábbi receptet bármikor elkészítheted.
  3. Egyszerű recept: nincs szükséged kürtőskalács hengerre sem, mert van egy tuti tippünk, mivel helyettesítheted a formát. Vágj bele bátran!

A házi kürtőskalács hozzávalói

  • 50 dkg liszt
  • 1 csomag szárított élesztő
  • 2 tojás
  • 2,5 dl tej
  • 2 ek. kristálycukor
  • 10 dkg vaj
  • olaj
  • őrölt fahéj
  • 1 tk. kristálycukor
  • üres fémdobozok (italos dobozok)
Bár a kürtőskalács igazán finom, azért óvatosan fogyaszd, mert a kelt tészta melegen megfeküdheti a gyomrod
Fotó: Youtube

Így készítsd el a kürtőskalácsot

Szitáld egy nagy tálba a lisztet, add hozzá a 2 ek. kristálycukrot és egy kevés sót.  

A következő lépés: kicsit rizikós, de kulcsfontosságú a sikerhez. Futtasd fel az élesztőt. Ehhez a tejet melegítsd fel, elég ha langyos, nem kell forrnia. Add hozzá az 1 tk. kristálycukrot, az élesztőt, majd fedd le 10 percre, hagyd, hogy az élesztőgombák végezzék a dolgukat.  

Míg felfut az élesztő, melegítsd fel a vajat.

Ha felfutott az élesztő, és a vaj is megolvadt, add hozzá mindkettőt a lisztes keverékhez, és gyúrj egy rugalmas tésztát.

Dagaszd meg jól a kelt tésztát, majd fedd le egy konyharuhával és hagyd pihenni legalább 1 órát, míg a tészta közel kétszeresére dagad.  

Ha megkelt a tészta, egy lisztezett felületen nyújtsd ujjnyi vastagságúra, majd hosszában vágd csíkokra, ezek nagyjából 2 cm szélesek legyenek.  

Most jön a házi kürtőskalács titka: szépen csomagold be alufóliába a fémdobozokat, majd kend meg őket vajjal vagy olajjal.  

Fogj egy tésztacsíkot és szépen tekerd körbe a hengert úgy, hogy azok fedjék egymást.

Keverj össze egy kevés cukrot fahéjjal, és alaposan forgasd bele a kürtőskalácsokat.

A sütőt 180 fokos előmelegített sütőbe tedd nagyjából 20-25 percre. Inkább fektetve süsd, mert állva gyakran lecsúszik a tészta a hengerről. Ha aranybarna, vedd ki, csúsztasd le a hengerről, és kész is a házi kürtőskalács, amit az egész család imádni fog, és még a pénztárcádat is megkímélted.

Nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi receptjeinket se hagyd ki:

 

 

