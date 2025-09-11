Mindenki imádja a kürtőskalácsot, de amennyit manapság elkérnek érte, minden falat keserédessé válik. Van megoldás! Nem hazugság, nem ámítás, az alábbi recepttel fillérekből elkészítheted a magyar süteménykülönlegességet, amit külföldön is imádnak.

Kürtőskalács házilag fillérekből – Így készítsd el sütőben egyszerűen

Fotó: Bits And Splits / Shutterstock

Miért készíts otthon a kürtőskalácsot? Mondunk több okot is!

Mert olcsó és számtalan ízben elkészítheted, nem kell kompromisszumot kötnöd, és csak egyet vagy kettőt választani. A kürtőskalács inkább a strandokon és a karácsonyi vásárokon kapható, míg az alábbi receptet bármikor elkészítheted. Egyszerű recept: nincs szükséged kürtőskalács hengerre sem, mert van egy tuti tippünk, mivel helyettesítheted a formát. Vágj bele bátran!

A házi kürtőskalács hozzávalói

50 dkg liszt

1 csomag szárított élesztő

2 tojás

2,5 dl tej

2 ek. kristálycukor

10 dkg vaj

olaj

őrölt fahéj

1 tk. kristálycukor

üres fémdobozok (italos dobozok)

Bár a kürtőskalács igazán finom, azért óvatosan fogyaszd, mert a kelt tészta melegen megfeküdheti a gyomrod

Fotó: Youtube

Így készítsd el a kürtőskalácsot

Szitáld egy nagy tálba a lisztet, add hozzá a 2 ek. kristálycukrot és egy kevés sót.

A következő lépés: kicsit rizikós, de kulcsfontosságú a sikerhez. Futtasd fel az élesztőt. Ehhez a tejet melegítsd fel, elég ha langyos, nem kell forrnia. Add hozzá az 1 tk. kristálycukrot, az élesztőt, majd fedd le 10 percre, hagyd, hogy az élesztőgombák végezzék a dolgukat.

Míg felfut az élesztő, melegítsd fel a vajat.

Ha felfutott az élesztő, és a vaj is megolvadt, add hozzá mindkettőt a lisztes keverékhez, és gyúrj egy rugalmas tésztát.

Dagaszd meg jól a kelt tésztát, majd fedd le egy konyharuhával és hagyd pihenni legalább 1 órát, míg a tészta közel kétszeresére dagad.

Ha megkelt a tészta, egy lisztezett felületen nyújtsd ujjnyi vastagságúra, majd hosszában vágd csíkokra, ezek nagyjából 2 cm szélesek legyenek.

Most jön a házi kürtőskalács titka: szépen csomagold be alufóliába a fémdobozokat, majd kend meg őket vajjal vagy olajjal.

Fogj egy tésztacsíkot és szépen tekerd körbe a hengert úgy, hogy azok fedjék egymást.

Keverj össze egy kevés cukrot fahéjjal, és alaposan forgasd bele a kürtőskalácsokat.

A sütőt 180 fokos előmelegített sütőbe tedd nagyjából 20-25 percre. Inkább fektetve süsd, mert állva gyakran lecsúszik a tészta a hengerről. Ha aranybarna, vedd ki, csúsztasd le a hengerről, és kész is a házi kürtőskalács, amit az egész család imádni fog, és még a pénztárcádat is megkímélted.