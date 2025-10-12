Ezeket a diós recepteket feltétlenül ki kell próbálnod

Nemcsak a nyár, hanem az ősz is elkényeztet minket, ha egészséges ételekről van szó. Már érik a dió, az egészséges csemege fogyasztható nyersen is, de isteni ételek is készíthetők belőle. Ez a csonthéjas termés tele van omega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal. Támogatja az agyműködést, jót tesz a szív-és érrendszernek, belülről táplálja a haj és a bőr egészségét. Tehát valóban érdemes fogyasztani, de, hogy ne unj rá a natúr fogyasztására, összegyűjtöttük neked a legjobb diós recepteket.

Ősszel érdemes kipróbálni pár diós receptet!

Fotó: Rimma Bondarenko / Shutterstock

Ezek a legjobb diós receptek:

Mustáros-diós csirke zelleres héjában sült burgonyával

Hozzávalók (4 személyre):

8 bőrös csirkefelsőcomb

só

bors

2 ek. olaj

1 fej fehér főzőhagyma

3 ek. mustár

150 ml főzőtejszín

60 g finomra darált dió

100 ml száraz fehérbor

2-3 ág kakukkfű

A körethez:

500 g burgonya

200 g zellergumó

só

bors

olívaolaj

1 marék friss zellerzöld

1/2 citrom

dióbél

Elkészítés:

1. A csirkecombok mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk meg, majd pirítsuk a serpenyőben. Felforrósított olajon előbb 4-5 percig a bőrös oldalukkal lefelé, majd megfordítva még 3-4 percig süssük. Szórjuk melléjük a megtisztított, felcsíkozott főzőhagymát. Dinszteljük meg.

2. A mustárt, a tejszínt és a darált diót keverjük ki a borral. Öntsük az elősütött húsokra és a hagymára, tépkedjük rá a kakukkfűleveleket, azután a 175 fokra előmelegített sütőben süssük 25-30 percig.

3. A körethez a burgonyát alaposan tisztítsuk meg, majd héjastul szeljük hasábokra. Vágjuk fel hasonló méretű darabokra a meghámozott zellergumót. Szórjuk ezeket egy sütőpapírral letakart sütőtálcára, sózzuk és borsozzuk meg, majd kevés olívaolajjal meglocsolva toljuk be a sütőbe a csirke feletti rácsra 20-25 percre.

4. A sütőből kivett zöldségeket alaposan forgassuk össze a durvára aprított friss zellerzölddel és a citrom kifacsart levével. A durvára vágott diót pirítsuk meg száraz serpenyőben.

5. Kínáljuk a csirkecombokat a sült zöldséggel és az illatosra pirított dióval megszórva.

60 perc

1 adag 350 kcal

Mustáros-diós csirkemell, egyszerű, de nagyszerű a diós receptek között

Fotó: Piotr Krzeslak / Shutterstock

Almás-diós máglyarakás recept

Hozzávalók (4 személyre):

3 közepes méretű, érett piros alma

1 tasak vaníliás cukor

40 g vaj + a formához

4 kifli

400 ml tej

3 tojás

50 g + 120 g kristálycukor

1 csipet só

3 ek. birsalmalekvár

80 g dióbél

Elkészítés: