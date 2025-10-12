Ezeket a diós recepteket feltétlenül ki kell próbálnod

Nemcsak a nyár, hanem az ősz is elkényeztet minket, ha egészséges ételekről van szó. Már érik a dió, az egészséges csemege fogyasztható nyersen is, de isteni ételek is készíthetők belőle. Ez a csonthéjas termés tele van omega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal és vitaminokkal. Támogatja az agyműködést, jót tesz a szív-és érrendszernek, belülről táplálja a haj és a bőr egészségét. Tehát valóban érdemes fogyasztani, de, hogy ne unj rá a natúr fogyasztására, összegyűjtöttük neked a legjobb diós recepteket.
Hozzávalók (4 személyre):
A körethez:
Elkészítés:
1. A csirkecombok mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk meg, majd pirítsuk a serpenyőben. Felforrósított olajon előbb 4-5 percig a bőrös oldalukkal lefelé, majd megfordítva még 3-4 percig süssük. Szórjuk melléjük a megtisztított, felcsíkozott főzőhagymát. Dinszteljük meg.
2. A mustárt, a tejszínt és a darált diót keverjük ki a borral. Öntsük az elősütött húsokra és a hagymára, tépkedjük rá a kakukkfűleveleket, azután a 175 fokra előmelegített sütőben süssük 25-30 percig.
3. A körethez a burgonyát alaposan tisztítsuk meg, majd héjastul szeljük hasábokra. Vágjuk fel hasonló méretű darabokra a meghámozott zellergumót. Szórjuk ezeket egy sütőpapírral letakart sütőtálcára, sózzuk és borsozzuk meg, majd kevés olívaolajjal meglocsolva toljuk be a sütőbe a csirke feletti rácsra 20-25 percre.
4. A sütőből kivett zöldségeket alaposan forgassuk össze a durvára aprított friss zellerzölddel és a citrom kifacsart levével. A durvára vágott diót pirítsuk meg száraz serpenyőben.
5. Kínáljuk a csirkecombokat a sült zöldséggel és az illatosra pirított dióval megszórva.
60 perc
1 adag 350 kcal
Hozzávalók (4 személyre):
Elkészítés:
1. Az almás-diós máglyarakás elkészítéséhez az almákat hámozzuk meg, majd a vaníliás cukorral megszórva pároljuk puhára a forró vajon.
2. A tojásokat válasszuk szét. A sárgáját keverjük ki az 50 g cukorral, a fehérjét verjük kemény habbá a 120 g kristálycukorral és 1 csipet sóval.
3. Forgassuk az időközben tejbe áztatott kiflikarikákat a cukros tojássárgájába, azután simítsuk a kivajazott kapcsos tortaformába, és enyhén nyomkodjuk le. Osszuk el rajta a lekvárt, majd a párolt vajas almát.
4. Erre jöhet a száraz serpenyőben megpirított, durvára vágott dió, majd végül a fehérjehab. Süssük készre az almás-diós máglyarakásunkat a 170 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt, amíg a hab szép aranybarna nem lesz.
55 perc
1 adag 420 kcal
Hozzávalók (8 szelethez):
Az alaphoz:
A töltelékhez:
Elkészítés:
1. Az alap hozzávalóit gyúrókaros robotgépbe téve dolgozzuk össze. Ha szükséges, adjunk hozzá 1-2 evőkanál hideg vizet is, hogy a tészta teljesen összeálljon.
2. Lisztezett felületen nyújtsuk ki 4-5 mm vékonyra, azután a nyújtófára feltekerve helyezzük át a tapadásmentes piteformába. Béleljük ki vele, tegyünk rá sütőpapírt, majd arra szárazbabot, és süssük elő a 175 fokos sütőben 15 percig.
3. A karamellhez szórjuk a kristálycukrot teflonserpenyőbe, csorgassunk hozzá 2 evőkanál vizet. Közepes lángon hagyjuk, hogy felolvadjon, karamellizálódjon. Ne kevergessük, de tartsuk szemmel. Ha már kezd bugyogni, húzzuk le a tűzről, és adjuk hozzá a hideg, felkockázott vajat, valamint a felmelegített tejszínt.
4. Tegyük vissza a tűzre, és folyamatos kevergetés mellett főzzük addig, amíg egynemű, sűrű, krémes karamellt nem kapunk. Ekkor forgassuk bele a száraz serpenyőben megpirított, finomra aprított diót.
5. Kanalazzuk a tölteléket az elősütött tésztára, melyről előtte eltávolítottuk a papírt, valamint a szárazbabot. Toljuk vissza a sütőbe 15 percre, és ha már látjuk, hogy szilárdul, vegyük ki. Rácsra téve hagyjuk kihűlni.
50 perc
1 szelet 540 kcal
Hozzávalók (4 személyre):
A feltéthez:
Elkészítés:
1. A karfiolt tisztítsuk meg, a leveleit és a szár felesleges részeit tegyük félre, majd szedjük szét rózsáira. A meghámozott vöröshagymát daraboljuk fel.
2. A kurkumát és a sót keverjük ki alaposan az olajjal, majd egy nagyobb tálban forgassuk össze a karfiol- és a hagymadarabokkal. Ha mindent jól bevont a fűszeres olaj, halmozzuk a zöldségeket a sütőpapírral bélelt tepsibe, és süssük puhára a 190 fokos sütőben 20-25 perc alatt. Az utolsó 5 percre szórjuk a tepsibe a dióbelet is, hogy egy kicsit megpirulhasson.
3. Amíg a zöldségek sülnek, addig a félretett karfiolrészeket tegyük fel főni 500 ml vízben. Ez remek alaplevet biztosít majd a leveshez. Miután felforrt, lassú tűzön főzzük további 15 percig, majd hagyjuk teljesen kihűlni, és csak akkor szűrjük le.
4. A megsült zöldségekből egy keveset félre is tehetünk a díszítéshez. A pirított dióval együtt rakjuk át a turmixgépbe, öntsük fel az alaplével, sózzuk és borsozzuk meg. Krémesítsük, majd tegyük át egy nagyobb lábasba, adjuk hozzá a főzőtejszínt, forraljuk fel.
5. A feltéthez pirítsuk illatosra a durvára vágott diót, a csilit, a sót és a barna cukrot. Ezzel megszórva tálaljuk a levest.
50 perc + hűlés
1 adag 230 kcal
Az alábbi videó egy másik finomság, a diós kosárka elkészítését mutatja be:
