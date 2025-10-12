Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ezeket a diós recepteket feltétlenül ki kell próbálnod

sütés-főzés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 10:15
diós sütikreceptötletek
Az ellenállhatatlan dió ízutazásra csábít, pláne, hogy most van a szezonja. Ráadásul B-vitaminokat és folsavat is tartalmaz, ami jótékony hatással van a szem egészségére. Mennyei diós receptek érkeznek a Fanny magazin jóvoltából!
Nemcsak a nyár, hanem az ősz is elkényeztet minket, ha egészséges ételekről van szó. Már érik a dió, az egészséges csemege fogyasztható nyersen is, de isteni ételek is készíthetők belőle. Ez a csonthéjas termés tele van omega-3 zsírsavakkal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal  és vitaminokkal. Támogatja az agyműködést, jót tesz a szív-és érrendszernek, belülről táplálja a haj és a bőr egészségét. Tehát valóban érdemes fogyasztani, de, hogy ne unj rá a natúr fogyasztására, összegyűjtöttük neked a legjobb diós recepteket

Hozzávalók diós receptekhez
Ősszel érdemes kipróbálni pár diós receptet!
Fotó: Rimma Bondarenko /  Shutterstock 

Ezek a legjobb diós receptek:

Mustáros-diós csirke zelleres héjában sült burgonyával

Hozzávalók (4 személyre):

  • 8 bőrös csirkefelsőcomb
  • bors
  • 2 ek. olaj
  • 1 fej fehér főzőhagyma
  • 3 ek. mustár
  • 150 ml főzőtejszín
  • 60 g finomra darált dió
  • 100 ml száraz fehérbor
  • 2-3 ág kakukkfű

A körethez:

  • 500 g burgonya
  • 200 g zellergumó
  • bors
  • olívaolaj
  • 1 marék friss zellerzöld
  • 1/2 citrom
  • dióbél

Elkészítés:

1. A csirkecombok mindkét oldalát sózzuk, borsozzuk meg, majd pirítsuk a serpenyőben. Felforrósított olajon előbb 4-5 percig a bőrös oldalukkal lefelé, majd megfordítva még 3-4 percig süssük. Szórjuk melléjük a megtisztított, felcsíkozott főzőhagymát. Dinszteljük meg.

2. A mustárt, a tejszínt és a darált diót keverjük ki a borral. Öntsük az elősütött húsokra és a hagymára, tépkedjük rá a kakukkfűleveleket, azután a 175 fokra előmelegített sütőben süssük 25-30 percig.

3. A körethez a burgonyát alaposan tisztítsuk meg, majd héjastul szeljük hasábokra. Vágjuk fel hasonló méretű darabokra a meghámozott zellergumót. Szórjuk ezeket egy sütőpapírral letakart sütőtálcára, sózzuk és borsozzuk meg, majd kevés olívaolajjal meglocsolva toljuk be a sütőbe a csirke feletti rácsra 20-25 percre.

4. A sütőből kivett zöldségeket alaposan forgassuk össze a durvára aprított friss zellerzölddel és a citrom kifacsart levével. A durvára vágott diót pirítsuk meg száraz serpenyőben.

5. Kínáljuk a csirkecombokat a sült zöldséggel és az illatosra pirított dióval megszórva.

60 perc

1 adag 350 kcal

mustáros-diós csirkemell tányéron ami egy kedvelt diós recept
Mustáros-diós csirkemell, egyszerű, de nagyszerű a diós receptek között
Fotó: Piotr Krzeslak /  Shutterstock 

Almás-diós máglyarakás recept

Hozzávalók (4 személyre):

  • 3 közepes méretű, érett piros alma
  • 1 tasak vaníliás cukor
  • 40 g vaj + a formához
  • 4 kifli
  • 400 ml tej
  • 3 tojás
  • 50 g + 120 g kristálycukor
  • 1 csipet só
  • 3 ek. birsalmalekvár
  • 80 g dióbél

Elkészítés:

1. Az almás-diós máglyarakás elkészítéséhez az almákat hámozzuk meg, majd a vaníliás cukorral megszórva pároljuk puhára a forró vajon.

2. A tojásokat válasszuk szét. A sárgáját keverjük ki az 50 g cukorral, a fehérjét verjük kemény habbá a 120 g kristálycukorral és 1 csipet sóval.

3. Forgassuk az időközben tejbe áztatott kiflikarikákat a cukros tojássárgájába, azután simítsuk a kivajazott kapcsos tortaformába, és enyhén nyomkodjuk le. Osszuk el rajta a lekvárt, majd a párolt vajas almát.

4. Erre jöhet a száraz serpenyőben megpirított, durvára vágott dió, majd végül a fehérjehab. Süssük készre az almás-diós máglyarakásunkat a 170 fokra előmelegített sütőben 30 perc alatt, amíg a hab szép aranybarna nem lesz.

55 perc

1 adag 420 kcal

a magyar konyha kedvelt diós receptje a máglyarakás
Almás-diós máglyarakás, régi magyar kedvenc
Fotó: Móricz István / Mindmegette

Diós-vajkaramellás pite recept

Hozzávalók (8 szelethez):

Az alaphoz:

  • 150 g liszt + a nyújtáshoz
  • 65 g vaj
  • 40 g kristálycukor
  • 1 tojássárgája
  • 1 csipet só
  • szárazbab a vaksütéshez

A töltelékhez:

  • 150 g kristálycukor
  • 75 g vaj
  • 150 ml zsíros főzőtejszín (30%-os, állati eredetű)
  • 120 g dióbél

Elkészítés:

1. Az alap hozzávalóit gyúrókaros robotgépbe téve dolgozzuk össze. Ha szükséges, adjunk hozzá 1-2 evőkanál hideg vizet is, hogy a tészta teljesen összeálljon.

2. Lisztezett felületen nyújtsuk ki 4-5 mm vékonyra, azután a nyújtófára feltekerve helyezzük át a tapadásmentes piteformába. Béleljük ki vele, tegyünk rá sütőpapírt, majd arra szárazbabot, és süssük elő a 175 fokos sütőben 15 percig.

3. A karamellhez szórjuk a kristálycukrot teflonserpenyőbe, csorgassunk hozzá 2 evőkanál vizet. Közepes lángon hagyjuk, hogy felolvadjon, karamellizálódjon. Ne kevergessük, de tartsuk szemmel. Ha már kezd bugyogni, húzzuk le a tűzről, és adjuk hozzá a hideg, felkockázott vajat, valamint a felmelegített tejszínt.

4. Tegyük vissza a tűzre, és folyamatos kevergetés mellett főzzük addig, amíg egynemű, sűrű, krémes karamellt nem kapunk. Ekkor forgassuk bele a száraz serpenyőben megpirított, finomra aprított diót.

5. Kanalazzuk a tölteléket az elősütött tésztára, melyről előtte eltávolítottuk a papírt, valamint a szárazbabot. Toljuk vissza a sütőbe 15 percre, és ha már látjuk, hogy szilárdul, vegyük ki. Rácsra téve hagyjuk kihűlni.

50 perc

1 szelet 540 kcal

Diós pite receptek őszi délutánokra
A diós pite receptek is a szezonális kedvencek közé tartoznak
Fotó: soeka /  Shutterstock 

Diós sültkarfiol-krémleves recept

Hozzávalók (4 személyre):

  • 1 kis fej karfiol
  • 1 vöröshagyma
  • 1 tk. őrölt kurkuma
  • 1 nagy csipet só
  • 4 ek. olaj
  • 80 g dióbél
  • 500 ml zöldségleves-alaplé (a karfiol leeső részeiből)
  • 150 ml főzőtejszín
  • bors ízlés szerint

A feltéthez:

  • 60 g dióbél
  • 1 tk. szárított csili
  • 1 nagy csipet só
  • 1 tk. barna cukor

Elkészítés:

1. A karfiolt tisztítsuk meg, a leveleit és a szár felesleges részeit tegyük félre, majd szedjük szét rózsáira. A meghámozott vöröshagymát daraboljuk fel.

2. A kurkumát és a sót keverjük ki alaposan az olajjal, majd egy nagyobb tálban forgassuk össze a karfiol- és a hagymadarabokkal. Ha mindent jól bevont a fűszeres olaj, halmozzuk a zöldségeket a sütőpapírral bélelt tepsibe, és süssük puhára a 190 fokos sütőben 20-25 perc alatt. Az utolsó 5 percre szórjuk a tepsibe a dióbelet is, hogy egy kicsit megpirulhasson.

3. Amíg a zöldségek sülnek, addig a félretett karfiolrészeket tegyük fel főni 500 ml vízben. Ez remek alaplevet biztosít majd a leveshez. Miután felforrt, lassú tűzön főzzük további 15 percig, majd hagyjuk teljesen kihűlni, és csak akkor szűrjük le.

4. A megsült zöldségekből egy keveset félre is tehetünk a díszítéshez. A pirított dióval együtt rakjuk át a turmixgépbe, öntsük fel az alaplével, sózzuk és borsozzuk meg. Krémesítsük, majd tegyük át egy nagyobb lábasba, adjuk hozzá a főzőtejszínt, forraljuk fel.

5. A feltéthez pirítsuk illatosra a durvára vágott diót, a csilit, a sót és a barna cukrot. Ezzel megszórva tálaljuk a levest.

50 perc + hűlés

1 adag 230 kcal

Soup,Of,Cauliflower,Puree,,Parsley,,Walnuts,And,Garlic,On,An
Diós sülkarfiol-krémleves, amit kár lenne kihagyni!
Fotó: Anna Lohachova /  Shutterstock 

Az alábbi videó egy másik finomság, a diós kosárka elkészítését mutatja be:

Nézz rá ezekre a receptekre is:

 

