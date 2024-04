Haláleset történt az Ázsia Expressz forgatása közben: rohantak a rendőrös Ördög Nóra csapatához

A TV2 híres arról, hogy nagyszerű saját készítésű tartalmai, műsorai vannak. Az egyik legnépszerűbb műsor ezek közül tagadhatatlanul az Ázsia Expressz, ez ugyanis évről évre emberek millióit láncolja a képernyőhöz. A nagy sikerek miatt ebben az évben is új évadot forgatnak. Tavaly az Ázsia Expressz túlnőtte a nevét, így Mexikóban és Guatemalában zajlottak a munkálatok, most azonban visszatértek a gyökerekhez, és a Fülöp-szigeteken forgatnak. Örög Nóra azonban most megrázó esetről számolt be.

Ördög Nóra mutatta meg a történteket

Az Ázsia Expressz forgatási ideje alatt Ördög Nóra minden nap egypercesekkel örvendezteti meg a magyarokat, ezekben a látványos videókban ugyanis összefoglalja, hogy mi minden történt velük aznap. Ennek alapján két napja megrázó eset sokkolta a stábot. Ahogyan ugyanis a forgatási helyszínre sétáltak, egy hatalmas sáska leesett a fáról, és a földön hevert. A magyarok azonnal körülvették a termetes élőlényt, és vizsgálták.

Tetszhalott

- dobta fel egyikük az ötletet, bármennyire is bökdöstek, a sáska nem mozdult. Idővel megjelent egy rendőr is, hogy megnézze az esetet.

Ördög Nóra nem mellesleg most is bemutatta a forgatásnak otthont adó ország szép oldala mellett az árnyoldalát: a romos házak között rongyos ruhákban üldögélnek a családok.