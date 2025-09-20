Édes szemek, sós ízek – Ellenállhatatlan szőlős recept, amivel leveszed a családot a lábáról

A legízletesebb szőlős receptek az esős, hűvös őszi időszakra, amikor igazán jól esik valami lélekmelengető finomság. Szőlőből ugyanis nem csak bor, must és lédús üdítő készíthető, a gyümölcs sokoldalúsága a konyhában is megmutatkozik. Legyen szó édes süteményről, egy gyors salátáról vagy valamilyen különleges húsételről, ezekkel a szőlős receptekkel garantáltan feldobhatod a borongós időszakot.
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
4 kacsacomb
só
őrölt fekete bors
6 gerezd fokhagyma
4 ág rozmaring
4 ek. méz
200 ml must
250 g mag nélküli rozé szőlő
1 csokor újhagyma
1 ek. étkezési keményítő
100 ml száraz rozé
250 g bulgur
petrezselyemzöld
ELKÉSZÍTÉS:
1. A megtisztított kacsacombokat dörzsöljük be sóval és borssal, majd a bőrös felükkel lefelé tegyük a tepsibe. Szórjuk melléjük a meghámozott és egészben hagyott fokhagymagerezdeket, rozmaringágakat, öntsünk alájuk 200 ml vizet, és alufóliával lefedve süssük a 220 fokos sütőben 20 percig.
2. Ezután mérsékeljük a hőfokot, és süssük a combokat 160 fokon további 90 percen át. Amikor már elég zsír kisült belőlük, locsoljuk meg ezzel, valamint 2 evőkanál méz és a must keverékével. Az utolsó 20 percben az alufóliát vegyük le, a combokat fordítsuk meg, és 200 fokon pirítsunk rá.
3. Közben a szőlőt mossuk meg, szemezzük le, majd az újhagymát tisztítsuk meg, karikázzuk fel. Szórjuk ezeket lábasba, öntsük fel a borral és 300 ml vízzel. Adjuk hozzá a többi mézet, sózzuk meg, és főzzük, amíg a szőlőszemek meg nem puhulnak. Csorgassuk hozzá a kevés hideg vízzel elkevert keményítőt, és kevergetve főzzük mártásállagúra.
4. A bulgurt öblítsük át. Kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben főzzük egészen puhára. Tálaljuk még melegen a kacsát ezzel és a mártással, illetve szórjuk meg felaprított petrezselyemmel.
1 adag 312 kcal
120 perc
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
250 g zellergumó
2 savanykás alma
2 ek. citromlé
250 g mag nélküli fehér szőlő
150 g natúr joghurt
50 ml cukrozatlan habtejszín
4 ek. majonéz
80 g ementáli sajt
120 g salátakeverék
80 g dióbél
só
ELKÉSZÍTÉS:
1. A megtisztított zellert és a megmosott almákat vágjuk kisebb hasábokra, illetve vékonyabb szeletekre, és forgassuk össze a citromlével. A szőlőt mossuk meg, szemezzük le.
2. A hideg tejszínből verjünk lágy habot, keverjük össze a joghurttal és a majonézzel, majd forgassuk össze az előkészített zellerrel, az almával és a szőlővel. Adjuk hozzá a felkockázott sajtot is. Enyhén sózzuk meg. Tegyük a hűtőbe.
3. A salátát tálalás előtt locsoljuk meg a szósszal, majd szórjuk meg a durvára vágott dióval.
1 adag 244 kcal
15 perc + hűtés
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
A HÚSHOZ:
700 g sertéstarja
só
őrölt fekete bors
2 ek. olaj
1 nagy vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
150 ml száraz vörösbor
2 ek. méz
200 g mag nélküli kékszőlő
2 ek. vaj
A KÖRETHEZ:
400 ml tej
200 g kukoricadara
1 ek. olaj
só
őrölt fekete bors
ELKÉSZÍTÉS:
1. A körethez forraljuk össze a tejet 400 ml vízzel. A kukoricadarát szórjuk bele, adjuk hozzá az olajat, sózzuk, borsozzuk meg, majd lassú tűzön, folyamatos kevergetés mellett főzzük sűrűre.
2. Simítsuk 18 × 25 cm-es, sütőpapírral kibélelt tepsibe a masszát, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25 percig.
3. Közben a tarját szeleteljük fel, sózzuk, borsozzuk meg. Az olajat serpenyőben hevítsük fel, és nagy lángon, rövid idő alatt süssünk a hússzeletekre kérget. Mérsékeljük alatta a lángot. A meghámozott, cikkekre vágott vöröshagymát, valamint a kettévágott fokhagymagerezdeket tegyük a serpenyőbe, öntsük fel kevés borral. A mézet csorgassuk rá, és lassú tűzön, fedő alatt kezdjük el párolni.
4. A megmosott, leszemezett szőlőt 10 perc után szórjuk a serpenyőbe. A maradék bor szakaszos hozzáadásával pároljuk puhára a húst, a hagymákat és a gyümölcsöt. Közben sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Amennyiben szükséges, öntsünk hozzá egy kevés vizet.
5. Adjuk a visszamaradt szafthoz a vajat, forraljuk fel, és hagyjuk alaposan besűrűsödni.
6. Tálaljuk a tarjaszeleteket a párolt hagymákkal, a szőlővel, a szafttal meglocsolva és a puliszkával.
Fanny-tipp: Sütés előtt a puliszkát megszórhatjuk 150 g reszelt füstölt vagy trappista sajttal.
1 adag 561 kcal
60 perc
HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):
8 szelet (650 g) csont nélküli sertéskaraj
só
őrölt fekete bors
olaj
2 vöröshagyma
6 gerezd fokhagyma
3 alma
200 g mag nélküli fehér szőlő
800 g apró szemű burgonya
petrezselyemzöld
ELKÉSZÍTÉS:
1. A hússzeleteket enyhén klopfoljuk ki, sózzuk és borsozzuk meg. Serpenyőben hevítsünk fel egy kevés olajat, és nagy lángon, oldalanként fél-fél perc alatt süssünk kérget a húsok mindkét oldalára. 2. Egy tepsit vékonyan kenjünk ki olajjal. Osszuk el benne a meghámozott, vékonyan felkarikázott vöröshagymát, illetve az egészben hagyott fokhagymagerezdeket, majd ezekre tegyük rá az elő sütött karajszeleteket. Fedjük le alaposan alufóliával, és süssük a 180 fokos sütőben 45 percig.
3. Az almát és szőlőt mossuk meg, előbbit vágjuk fel cikkekre, utóbbit szemezzük le. 25 perc sütés után szórjuk mindkettőt a hús mellé. Együtt süssük készre, az utolsó 10 percben már alufólia nélkül. 4. Amíg a hús készül, folyó víz alatt alaposan mossuk meg a burgonyát. Héjastul főzzük meg bővebb sós vízben. Szűrjük le, vágjuk fel cikkekre. Serpenyőben hevítsünk olajat, és pirítsuk át rajta a krumplit, közben sózzuk, borsozzuk meg.
5. A karajszeleteket a burgonyával, frissen fel aprított petrezselyemmel díszítve tálaljuk a családnak.
Fanny-tipp: Mielőtt megpirítanánk a burgonyát, akár meg is hámozhatjuk. Tehetünk még kakukkfűágat a húshoz.
1 adag 455 kcal
60 perc
HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):
1/2 kocka friss élesztő
1 kk. kristálycukor
1 csapott tk. só + a szóráshoz
500 g liszt + a nyújtáshoz
6 ek. olívaolaj
300 g mag nélküli kékszőlő
4 ág felaprított rozmaring
ELKÉSZÍTÉS:
1. Az élesztőt morzsoljuk 100 ml langyos vízbe, keverjük hozzá a cukrot, és hagyjuk felfutni. 2. Dolgozzuk össze az élesztős keveréket a sóval, a 4 evőkanál olívaolajjal és a liszttel. Apránként öntsünk hozzá 200 ml langyos vizet hasábokra, illetve vékonyabb szeletekre, és forgassuk össze a citromlével. A szőlőt mossuk meg, szemezzük le.
2. Dolgozzuk össze az élesztős keveréket a sóval, a 4 evőkanál olívaolajjal és a liszttel. Apránként öntsünk hozzá 200 ml langyos vizet is, dagasszuk be, és meleg helyen, letakarva kelesszük a duplájára.
3. A tésztát lisztezett felületen gyúrjuk át, nyújtsuk ki 1,5-2 cm vastagra, és tegyük a sütőpapírral kibélelt tepsibe. A szőlőt mossuk meg, szemezzük le, egyenletesen szórjuk a tésztára, majd kissé nyomkodjuk is bele. Hagyjuk újabb 15 percet kelni.
4. Hintsük meg egy kevés sóval, szórjuk meg a rozmaringgal, locsoljuk meg a maradék olajjal, és süssük a 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 25 percig.
1 szelet 285 kcal
120 perc
