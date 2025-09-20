Édes szemek, sós ízek – Ellenállhatatlan szőlős recept, amivel leveszed a családot a lábáról

A legízletesebb szőlős receptek az esős, hűvös őszi időszakra, amikor igazán jól esik valami lélekmelengető finomság. Szőlőből ugyanis nem csak bor, must és lédús üdítő készíthető, a gyümölcs sokoldalúsága a konyhában is megmutatkozik. Legyen szó édes süteményről, egy gyors salátáról vagy valamilyen különleges húsételről, ezekkel a szőlős receptekkel garantáltan feldobhatod a borongós időszakot.

Ízletes szőlős receptek: ízletes finomságok, melyeket a jóhangulatú szüret ihletett.

Szőlős receptek az ősz kedvencével: ezekkel az ételekkel feldobhatod a hétköznapokat

1. Mézes-mustos kacsacomb szőlőmártással

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

4 kacsacomb

só

őrölt fekete bors

6 gerezd fokhagyma

4 ág rozmaring

4 ek. méz

200 ml must

250 g mag nélküli rozé szőlő

1 csokor újhagyma

1 ek. étkezési keményítő

100 ml száraz rozé

250 g bulgur

petrezselyemzöld

Mézes-mustos kacsacomb szőlőmártással: a legjobb, amit a gyümölccsel tehetsz.

ELKÉSZÍTÉS:

1. A megtisztított kacsacombokat dörzsöljük be sóval és borssal, majd a bőrös felükkel lefelé tegyük a tepsibe. Szórjuk melléjük a meghámozott és egészben hagyott fokhagymagerezdeket, rozmaringágakat, öntsünk alájuk 200 ml vizet, és alufóliával lefedve süssük a 220 fokos sütőben 20 percig.

2. Ezután mérsékeljük a hőfokot, és süssük a combokat 160 fokon további 90 percen át. Amikor már elég zsír kisült belőlük, locsoljuk meg ezzel, valamint 2 evőkanál méz és a must keverékével. Az utolsó 20 percben az alufóliát vegyük le, a combokat fordítsuk meg, és 200 fokon pirítsunk rá.

3. Közben a szőlőt mossuk meg, szemezzük le, majd az újhagymát tisztítsuk meg, karikázzuk fel. Szórjuk ezeket lábasba, öntsük fel a borral és 300 ml vízzel. Adjuk hozzá a többi mézet, sózzuk meg, és főzzük, amíg a szőlőszemek meg nem puhulnak. Csorgassuk hozzá a kevés hideg vízzel elkevert keményítőt, és kevergetve főzzük mártásállagúra.

4. A bulgurt öblítsük át. Kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben főzzük egészen puhára. Tálaljuk még melegen a kacsát ezzel és a mártással, illetve szórjuk meg felaprított petrezselyemmel.

1 adag 312 kcal

120 perc

2. Szőlős Waldorf-saláta

HOZZÁVALÓK (4 SZEMÉLYRE):

250 g zellergumó

2 savanykás alma

2 ek. citromlé

250 g mag nélküli fehér szőlő

150 g natúr joghurt

50 ml cukrozatlan habtejszín

4 ek. majonéz

80 g ementáli sajt

120 g salátakeverék

80 g dióbél

só