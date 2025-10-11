Hódi Pamela házassága tényleg romokban lehet: itt az újabb bizonyíték a válásra

Hódi Pamela október 9-én ünnepelte a 37. születésnapját, az évfordulónak pedig egy Instagram-bejegyzést is szentelt, amiben kifejtette, miért volt számára különleges ez a nap, valamint azokat a személyeket is felsorolta, akiknek a leginkább hálás most, hogy egy évvel idősebb és bölcsebb lett.

Hódi Pamela válásáról egyre több a pletyka (Fotó: Máté Krisztián)

Ez eddig mind szép és jó, csakhogy egy fontos személy hiányzik a képekről és a poszt alá írt szövegből: nem más, mint Hódi Pamela férje és egyben kisebbik lányának édesapja, Tóth Bence.

A bejegyzés szerint a szülinapos sztáranyuka a kedvenc éttermében ebédelt, majd egy kiadósat sétált (ahogy ő fogalmaz, a semmibe). Magához ölelte két gyermekét, a Berki Krisztiántól született Natasa Zselykét és a Bencétől született Evoletet, a legszebb szülinapi ajándékát a húgától kapta, majd kikérdezte lányától a leckét, a nap végén pedig nyugalom árasztotta el a lelkét. Sehol egy csokor virág, egy romantikus vacsora a férjjel, ami több mint különös!

Hódi Pamela házassága véget ért?

Nos, ez a mellőzés azért is roppant árulkodó, mert jó pár napja pletykálják, hogy Pamela már nincs is együtt a korábbi labdarúgóval, akivel 2020-ban ismerkedett meg, 1 évvel később pedig megszületett a lányuk, Evolet Olívia. A szóbeszéd alapja az a tény, hogy Bence és Pamela már sehol sem jelennek meg együtt, közös képeket sem látni már az Instagramon, mi több, már nem hordja a gyűrűjét sem. A Redditen egyenesen tényként kezelik, hogy a házaspár útjai különváltak, noha Pamela és Bence eddig nem erősítette meg hivatalosan a szakítást.

Szintén érdekes, hogy az egyik hetilap megkereste a témában Hódi Pamelát, aki meglehetősen rejtélyes volt: nem erősítette meg a válás tényét, de nem is cáfolta a pletykákat.

Nos, ha nyilatkozni nem is akart, ez a születésnap remek alkalom lett volna, hogy eloszlassa a válásával kapcsolatos híreszteléseket, és világgá kürtölje, hogy minden rendben van közte és Bence között. Ez azonban nem történt meg, mintha nem is találkoztak volna ők ketten Pamela születésnapján.

Vajon mikor derül ki, hogy Hódi Pamela válik-e? A bejegyzését ide kattintva tudod megnézni!