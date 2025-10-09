Hoppá! Így reagált a válásról szóló pletykákra Hódi Pamela

Berki Krisztián oldalán vált ismertté, és kislányuk, Nati érkezése után sokáig a nyilvánosság egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt Hódi Pamela. A kapcsolatuk felbomlása után, 2020-ban ismerkedett meg a korábbi labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel hamarosan eljegyezték egymást, majd összeházasodtak, 2021-ben pedig megszületett közös gyermekük, Evolet Olivia. Egy ideje azonban rengeteg a találgatás a kapcsolatukról, miután egyre több aggasztó jelre figyeltek fel a rajongók.

Így reagált a pletykákra Hódi Pamela / Fotó: Mate Krisztian

Véget ért Hódi Pamela házassága?

Pamela közösségi oldalán ugyanis egyre ritkábban jelennek meg családi fotók, és a férjével, Bencével közös képeket szinte teljesen nélkülözi az Instagramon, mi több, már nem hordja a gyűrűjét sem. A Redditen egyenesen tényként kezelik, hogy a házaspár útjai különváltak, noha Pamela és Bence eddig nem erősítette meg hivatalosan a szakítást.

Nemrég egy hazai lap járt utána annak, mi igaz a pletykákból: Pamela pedig, bár nem kívánt nyilatkozni a felkeresésre, nem is cáfolta a híreszteléseket.

Így tehát továbbra sem lehet biztosan tudni, mi zajlik a pár tagjai között, Hódi Pamela rajongói pedig ezután is feszült figyelemmel kísérik minden lépését, bízva abban, hogy hamarosan kiderül az igazság.