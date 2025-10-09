Hoppá! Így reagált a válásról szóló pletykákra Hódi Pamela

Berki Krisztián oldalán vált ismertté, és kislányuk, Nati érkezése után sokáig a nyilvánosság egyik legkedveltebb édesanyjaként szerepelt Hódi Pamela. A kapcsolatuk felbomlása után, 2020-ban ismerkedett meg a korábbi labdarúgóval, Tóth Bencével, akivel hamarosan eljegyezték egymást, majd összeházasodtak, 2021-ben pedig megszületett közös gyermekük, Evolet Olivia. Egy ideje azonban rengeteg a találgatás a kapcsolatukról, miután egyre több aggasztó jelre figyeltek fel a rajongók.
Pamela közösségi oldalán ugyanis egyre ritkábban jelennek meg családi fotók, és a férjével, Bencével közös képeket szinte teljesen nélkülözi az Instagramon, mi több, már nem hordja a gyűrűjét sem. A Redditen egyenesen tényként kezelik, hogy a házaspár útjai különváltak, noha Pamela és Bence eddig nem erősítette meg hivatalosan a szakítást.
Nemrég egy hazai lap járt utána annak, mi igaz a pletykákból: Pamela pedig, bár nem kívánt nyilatkozni a felkeresésre, nem is cáfolta a híreszteléseket.
Így tehát továbbra sem lehet biztosan tudni, mi zajlik a pár tagjai között, Hódi Pamela rajongói pedig ezután is feszült figyelemmel kísérik minden lépését, bízva abban, hogy hamarosan kiderül az igazság.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.